«Коммерческий индо банк» реализовал электронный документооборот с ФССП при поддержке «Диасофт»

«Коммерческий индо банк» автоматизировал электронный документооборот с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России с помощью программного продукта «Взаимодействие с ФССП», разработанного компанией «Диасофт». В результате банк ежедневно обрабатывает около 100 тыс. входящих документов от ФССП и оперативно предоставляет ответы на запросы судебных приставов-исполнителей в режиме 24/7.

Артем Самохин, заместитель вице-президента по системным технологиям «Коммерческого индо банка», сказал: «В соответствии с требованиями Федерального закона №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающими в силу с 17 декабря 2022 г., кредитные организации должны осуществлять информационный обмен с ФССП с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Информация должна предоставляться ФССП в течение трех дней с момента поступления запроса. Благодаря совместному проекту с «Диасофт» мы своевременно выполнили требования регулятора. Кроме того, электронный документооборот с ФССП позволил существенно сократить трудозатраты на подготовку и предоставление требуемой информации».

В продукте «Взаимодействие с ФССП» реализована автоматическая обработка запросов судебных приставов-исполнителей, формирование и отправка ответов банка о наличии счетов у должника и денежных средств на них, аренде банковских ячеек и об имуществе, приобретенном по кредитным договорам. Также «Взаимодействие с ФССП» позволяет автоматически обрабатывать все виды постановлений судебных приставов-исполнителей.

Алексей Ефимов, руководитель продукта «Государственные сервисы» компании «Диасофт», отметил: «Помимо внедрения программного продукта, мы оказали поддержку в процессах регистрации в СМЭВ и осуществлении интеграционного тестирования электронного взаимодействия «Коммерческого индо банка» с ФССП. По мере приближения даты вступления в силу требований регулятора все больше клиентов компании «Диасофт» устанавливают продукт «Взаимодействие с ФССП». В ходе этих проектов мы приобрели большой опыт решения организационных и технических вопросов, связанных с организацией тестирования ЭДО, поэтому помогаем клиентам пройти все процедуры максимально быстро и без лишних трудозатрат».

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

«Взаимодействие с ФССП» входит в состав платформы развития Digital Q.Omnichannel. В ходе проекта реализуется установка программного продукта и интеграционного слоя для обеспечения взаимодействия с автоматизированными банковскими системами от любых вендоров.