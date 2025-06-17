Коммерческий Индо банк

Коммерческий Индо Банк – средний по размеру активов моноофисный банк, который ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов. Банк специализируется на работе с клиентами, которые взаимодействуют с организациями, расположенными в Индии и входит в состав банковской структуры Государственного банка Индии. При этом Индо Банк зарегистрирован в России, имеет российское юридическое лицо и строго соблюдает все регуляторные требования российского законодательства в отношении участников финансового рынка страны.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 1 370 666 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

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