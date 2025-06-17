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Коммерческий Индо банк


Коммерческий Индо Банк – средний по размеру активов моноофисный банк, который ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов. Банк специализируется на работе с клиентами, которые взаимодействуют с организациями, расположенными в Индии и входит в состав банковской структуры Государственного банка Индии. При этом Индо Банк зарегистрирован в России, имеет российское юридическое лицо и строго соблюдает все регуляторные требования российского законодательства в отношении участников финансового рынка страны.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 1 370 666 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 1 370 666 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Индо Банк» построил систему сетевой безопасности на базе UserGate NGFW 1
17.10.2022 «Коммерческий индо банк» реализовал электронный документооборот с ФССП при поддержке «Диасофт» 2
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 2
18.08.2016 «БСС-Безопасность» провела аттестационные испытания автоматизированной системы в «Коммерческом Индо Банке» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Коммерческий Индо банк и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 349 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7609 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5374 1
Google Android 14312 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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