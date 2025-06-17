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Коммерческий Индо банк
Коммерческий Индо Банк – средний по размеру активов моноофисный банк, который ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов. Банк специализируется на работе с клиентами, которые взаимодействуют с организациями, расположенными в Индии и входит в состав банковской структуры Государственного банка Индии. При этом Индо Банк зарегистрирован в России, имеет российское юридическое лицо и строго соблюдает все регуляторные требования российского законодательства в отношении участников финансового рынка страны.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 1 370 666 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Коммерческий Индо банк и организации, системы, технологии, персоны:
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