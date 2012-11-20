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ФССП РФ УФССП Управления Федеральной службы судебных приставов

ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов

СОБЫТИЯ


20.11.2012 ТТК предоставил услуги связи Управлению Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи Управлению Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю. В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие Компании ТТК, предоставил краевой службе судебных приставов услуг
15.01.2008 ФССП России создаст пилотную зону мультисервисной инфраструктуры

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ объявила о проведении открытого конкурса №294к-1424, по итогам которого определит по
13.08.2007 ГУ ФССП по Саратовской области ищет ИТ-подрядчиков

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Саратовской области проводит торги в форме открытого конкурса № 275к-185 по выбору ИТ-подрядчиков. Конкурс включает 4 лота, 3 из которых связаны с работами по монтажу локально-вычис
16.04.2007 ФССП РФ объявила конкурс на оказание услуг по развитию ИС

Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) объявила о проведении открытого конкурса № 257к-2096 на выполнение работ и оказание услуг по развитию информационной системы ФССП России на 2007 год. Начальная цена проекта составляет

23.03.2007 ГУ ФССП Волгоградской области купит оргтехнику

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области (ГУ ФССП) объявило о проведении очередного открытого конкурса № 18/07, по итогам которого выберет поставщика оборудования и оргтехники. Конкурс включает 2 лота: Лот № 1 потребует закупку 150 раб
21.03.2007 ГУ ФССП Волгоградской области ищет поставщика компьютерной техники

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Волгоградской области объявило открытый конкурс № 16/07 по выбору поставщика компьютерной техники. В соответствии с документацией конкурса ГУ ФССП на закупку 41 сервера потра
19.02.2007 ГУ ФССП Саратовской области купит оргтехнику

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Саратовской области продолжает поиск ИТ-поставщика оргтехники, которого выберет по итогам открытого тендера № 248к-1406. В конкурсе разыгрывается три лота. По лоту № 1 исполнителю н
06.02.2007 ГУ ФССП по Саратовской области обновит оргтехнику

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Саратовской области (ГУ ФССП) планирует обновить оргтехнику, в связи с чем объявлен открытый конкурс № 248к-1406. Разыгрывается три лота. Так, в первом случае речь идет о поставке 180 компьютеров, на что устроители
29.01.2007 ГУ ФССП по Москве требуются услуги связи и доступ в интернет

й управления. Всего в течение 2007 г. исполнителю потребуется оказать 6 видов услуг, на что главное управление ФССП готово потратить до 4,2 млн. руб. Последний день приема конкурсных заявок — 1
10.01.2007 Управление ФССП Курской области закупает оргтехнику

дствами федерального бюджета РФ, не разглашается. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 января по 14 февраля этого года, рассмотреть которые заказчик планирует 15 февраля. Подвести итоги торгов управление ФССП намерено на следующий день – 16 числа.
09.01.2007 Главное управление ФССП по Краснодарскому краю купит оргтехнику

ринимает по 17 января текущего года. Рассмотреть предложения и определить победителя торгов главное управление ФССП планирует 25 и 26 числа.
25.09.2006 Дополнение: «Петербургских судей наказали за атаку на СМАРТС»

поступил ответ на публикацию «Петербургских судей наказали за атаку на СМАРТС» от врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов Министерства юстиции Е.А. Орлеанско
15.06.2006 В Главном управлении ФССП по Алтайскому краю внедряется система "Кадры"

После успешного внедрения в конце 2005 года в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю системы электронного доку

Публикаций - 61, упоминаний - 83

ФССП РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1956 8
МегаФон 10646 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 3
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Softline - Софтлайн 3690 2
Oracle Corporation 7061 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 1
Embox - Эмбокс 4 1
Ростелеком 10881 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1823 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 1
Microsoft Corporation 25714 1
9522 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2389 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1460 1
Acer Group - Acer Inc 2761 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2140 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1419 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1331 1
Diasoft - Диасофт 1123 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 1
Ланит - Норбит - Norbit 428 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 698 1
Docsvision - ДоксВижн 1058 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
АйТи 1516 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1117 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 1
AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
AMD Xilinx 100 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 1
Антарес 33 1
Почта России ПАО 2352 6
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 7 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
Angentro Trading and Investments 23 1
Коммерческий Индо банк 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8769 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
НСПК - Национальная система платежных карт 943 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1990 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 534 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33473 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5566 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11543 2
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 177 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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