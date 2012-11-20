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ФССП РФ УФССП Управления Федеральной службы судебных приставов
СОБЫТИЯ
|20.11.2012
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ТТК предоставил услуги связи Управлению Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуг связи Управлению Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю. В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие Компании ТТК, предоставил краевой службе судебных приставов услуг
|15.01.2008
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ФССП России создаст пилотную зону мультисервисной инфраструктуры
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ объявила о проведении открытого конкурса №294к-1424, по итогам которого определит по
|13.08.2007
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ГУ ФССП по Саратовской области ищет ИТ-подрядчиков
Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Саратовской области проводит торги в форме открытого конкурса № 275к-185 по выбору ИТ-подрядчиков. Конкурс включает 4 лота, 3 из которых связаны с работами по монтажу локально-вычис
|16.04.2007
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ФССП РФ объявила конкурс на оказание услуг по развитию ИС
Федеральная служба судебных приставов (ФССП РФ) объявила о проведении открытого конкурса № 257к-2096 на выполнение работ и оказание услуг по развитию информационной системы ФССП России на 2007 год. Начальная цена проекта составляет
|23.03.2007
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ГУ ФССП Волгоградской области купит оргтехнику
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области (ГУ ФССП) объявило о проведении очередного открытого конкурса № 18/07, по итогам которого выберет поставщика оборудования и оргтехники. Конкурс включает 2 лота: Лот № 1 потребует закупку 150 раб
|21.03.2007
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ГУ ФССП Волгоградской области ищет поставщика компьютерной техники
Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Волгоградской области объявило открытый конкурс № 16/07 по выбору поставщика компьютерной техники. В соответствии с документацией конкурса ГУ ФССП на закупку 41 сервера потра
|19.02.2007
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ГУ ФССП Саратовской области купит оргтехнику
Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Саратовской области продолжает поиск ИТ-поставщика оргтехники, которого выберет по итогам открытого тендера № 248к-1406. В конкурсе разыгрывается три лота. По лоту № 1 исполнителю н
|06.02.2007
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ГУ ФССП по Саратовской области обновит оргтехнику
Главное управление федеральной службы судебных приставов по Саратовской области (ГУ ФССП) планирует обновить оргтехнику, в связи с чем объявлен открытый конкурс № 248к-1406. Разыгрывается три лота. Так, в первом случае речь идет о поставке 180 компьютеров, на что устроители
|29.01.2007
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ГУ ФССП по Москве требуются услуги связи и доступ в интернет
й управления. Всего в течение 2007 г. исполнителю потребуется оказать 6 видов услуг, на что главное управление ФССП готово потратить до 4,2 млн. руб. Последний день приема конкурсных заявок — 1
|10.01.2007
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Управление ФССП Курской области закупает оргтехнику
дствами федерального бюджета РФ, не разглашается. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 января по 14 февраля этого года, рассмотреть которые заказчик планирует 15 февраля. Подвести итоги торгов управление ФССП намерено на следующий день – 16 числа.
|09.01.2007
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Главное управление ФССП по Краснодарскому краю купит оргтехнику
ринимает по 17 января текущего года. Рассмотреть предложения и определить победителя торгов главное управление ФССП планирует 25 и 26 числа.
|25.09.2006
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Дополнение: «Петербургских судей наказали за атаку на СМАРТС»
поступил ответ на публикацию «Петербургских судей наказали за атаку на СМАРТС» от врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов Министерства юстиции Е.А. Орлеанско
|15.06.2006
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В Главном управлении ФССП по Алтайскому краю внедряется система "Кадры"
После успешного внедрения в конце 2005 года в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю системы электронного доку
ФССП РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстова Татьяна 37 3
|Юсупов Фердауис 2 2
|Тимков Иван 2 2
|Путин Владимир 3448 2
|Егорова Ольга 13 2
|Аристов Дмитрий 12 2
|Кирюшин Геннадий 91 2
|Скворцов Борис 17 1
|Асваров Олег 5 1
|Андамасова Людмила 4 1
|Дмитриева Зинаида 2 1
|Мендус Валерий 5 1
|Белоглазов Арсений 1 1
|Гилев Юрий 1 1
|Свирин Тимур 5 1
|Самохин Артем 1 1
|Хайдаров Кабдула 1 1
|Пляскин Олег 1 1
|Пятковская Ольга 1 1
|Метельский Игорь 1 1
|Левин Cергей 3 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Ким Борис 75 1
|Матвиенко Валентина 116 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Кузнецов Михаил 17 1
|Ефимов Алексей 15 1
|Болотов Андрей 2 1
|Фомин Дмитрий 25 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Васильев Павел 17 1
|Бойко Павел 7 1
|Солопова Ульяна 5 1
|Бугаева Наталья 2 1
|Парфенчиков Артур 14 1
|Гирев Андрей 77 1
|Фролов Сергей 36 1
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