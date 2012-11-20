ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов

Федеральная служба судебных приставов ( ФССП) РФ объявила о проведении открытого конкурса №294к-1424, по итогам которого определит по

Главное управление Федеральной службы судебных приставов ( ГУ ФССП ) по Саратовской области проводит торги в форме открытого конкурса № 275к-185 по выбору ИТ-подрядчиков. Конкурс включает 4 лота, 3 из которых связаны с работами по монтажу локально-вычис

Федеральная служба судебных приставов ( ФССП РФ ) объявила о проведении открытого конкурса № 257к-2096 на выполнение работ и оказание услуг по развитию информационной системы ФССП России на 2007 год. Начальная цена проекта составляет

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области ( ГУ ФССП ) объявило о проведении очередного открытого конкурса № 18/07, по итогам которого выберет поставщика оборудования и оргтехники. Конкурс включает 2 лота: Лот № 1 потребует закупку 150 раб

Главное управление Федеральной службы судебных приставов ( ГУ ФССП ) по Волгоградской области объявило открытый конкурс № 16/07 по выбору поставщика компьютерной техники. В соответствии с документацией конкурса ГУ ФССП на закупку 41 сервера потра

Главное управление Федеральной службы судебных приставов ( ГУ ФССП ) по Саратовской области продолжает поиск ИТ-поставщика оргтехники, которого выберет по итогам открытого тендера № 248к-1406. В конкурсе разыгрывается три лота. По лоту № 1 исполнителю н