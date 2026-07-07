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Embox Эмбокс

Embox - Эмбокс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2026 Sitronics Group разработала опытные образцы высокопроизводительного сервера на базе российского процессора «Эльбрус-16С» 1
29.10.2024 «Микрон» и «Эмбокс» протестировали операционную систему реального времени на отладочной плате «MIK32 Амур» 2
24.08.2019 Фестиваль TechTrain 2019 для разработчиков и инженеров открывается сегодня в Санкт-Петербурге 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Embox и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 1
Yandex - Яндекс 9117 1
Microsoft Corporation 25707 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 1
9516 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1326 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 214 1
AMD Xilinx 100 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 332 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 585 1
PostgreSQL Global Development Group - The PostgreSQL Foundation 8 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 7 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5578 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 574 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3413 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 614 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 780 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7366 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6442 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28070 2
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 73 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9832 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6602 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8581 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 679 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3392 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 594 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3141 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8544 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 583 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18237 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4738 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1096 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1870 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 611 1
Маджонг - Мацзян 6 1
АстроСофт - МАКС ОСРВ 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 1
JavaScript - JS - язык программирования 1401 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1345 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 128 1
C/C++ - Язык программирования 884 1
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 63 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2375 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 13 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1728 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 1
Метельский Игорь 1 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Матвиенко Валентина 116 1
Бартунов Олег 53 1
Бакунов Григорий 22 1
Бреслав Андрей 3 1
Фридман Виталий 3 1
Абдульманов Сергей 3 1
Васильев Павел 17 1
Бойко Павел 7 1
Ямщиков Иван 6 1
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Германия - Федеративная Республика 13159 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1904 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2829 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 356 1
Россия - ДФО - Амурская область 938 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 771 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 110 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 41 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7018 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11471 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5722 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1070 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2177 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33444 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1008 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
TechTrain 2 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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