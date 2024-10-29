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«Микрон» и «Эмбокс» протестировали операционную систему реального времени на отладочной плате «MIK32 Амур»

«Микрон», производитель российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и компания «Эмбокс», резидент «Сколково», успешно протестировали работу отечественной открытой кроссплатформенной операционной системы реального времени (ОС РВ) Embox на отладочной плате RISC-V микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК018).

«Совместное решение на базе отечественного микроконтроллера и отечественной ОСРВ может эффективно использоваться при создании различных устройств, в том числе в промышленной автоматизации, станкостроении, медицине, интернете вещей, а также в образовательных целях», – сказал Антон Бондарев, генеральный директор компании «Эмбокс».

Портирование ОС РВ на платформу К1948ВК018 производилось на отладочной плате со встроенным программатором «Микрона».

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«Отладочная плата позволяет предметно изучить архитектуру «Амура», проработать возможности его применения и отработать необходимый функционал. Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто в этом заинтересован в части развития как аппаратных, так и софтверных решений», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании «Микрон».

«MIK32 Амур» (К1948ВК018) – первый полностью отечественный 32-разрядный микроконтроллер с ядром на архитектуре RISC-V, который разработан и производится в России в группе «Элемент», включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). Изделия, управляемые микроконтроллером, уже применяются в проектах промышленной автоматизации и критической инфраструктуры, в вузовских программах для подготовки инженерных кадров и разработчиков электроники.

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