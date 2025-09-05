Разделы

ОС ОСРВ Операционная система реального времени RTOS Real Time Operating System


05.09.2025 Разработка выпускницы МАИ снизит риск ошибок в тестировании операционной системы для самолетов МС-21 и SJ-100 1
29.10.2024 «Микрон» и «Эмбокс» протестировали операционную систему реального времени на отладочной плате «MIK32 Амур» 1
01.03.2023 Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 1
18.10.2020 Нет, не Windows: какие операционные системы работают в космосе 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
15.01.2020 ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX 1
19.04.2019 Microsoft купила разработчика ОС, установленной на 6 миллиардах гаджетов 1
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
25.03.2019 Bright Box: Ушедшие в облака забыли о технологической рутине 1
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили 2
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
24.09.2018 Vulkan SC выбран NASA для кабины «тихого» сверхзвукового лайнера X-59 QueSST 1
22.05.2018 AdaCore выпустила комплекc средств разработки и верификации ПО на языке Ada для QNX 1
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 1
02.04.2018 «Миландр» представит российскую среду разработки ПО CM-LYNX 1
10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России» 1
12.07.2017 Создан промышленный микрокомпьютер на «Эльбрусах» для «Росатома», «Русгидро» и РЖД 2
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 1
23.05.2017 «АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом 1
19.04.2017 ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО 1
07.04.2017 Процессорная платформа «Мультикор» поддерживается отечественной ЗОСРВ «Нейтрино» 1
07.04.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 1
28.03.2017 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля 1
26.01.2017 Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux 1
26.01.2017 «Астрософт» создал собственную ОС реального времени 1
10.01.2017 MediaTek представил чипсет MT2533D для для умных гарнитур и наушников 1
25.03.2016 Samsung разрабатывает новую операционную систему 1
05.11.2015 В России на рынке электроники обвал. Продажи «умных часов» растут 1
22.06.2015 Microsoft проговорилась о способе бесплатного получения Windows 10. Новые подробности 1
22.05.2015 Google создает новую ОС 1
20.03.2015 Выпущен первый тираж российских процессоров нового типа 1
17.03.2014 «Умный браслет» из России за первые дни привлек в 6 раз больше денег, чем собирался 1
18.11.2013 В России создан уникальный "умный браслет". ФОТО 1
14.06.2013 В Москве пройдет выставка и фестиваль гаджетов Gadget Fair 2013 2
05.07.2012 Российский процессор принципиально новой архитектуры уже в производстве 1
15.04.2011 LynuxWorks выпустил новую версию встраиваемого гипервизора LynxSecure 1
25.03.2011 Elekta применяет LynxOS-SE для создания медицинских систем 1
24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx 1
01.10.2010 Планшет RIM BlackBerry PlayBook: бизнес-ответ Apple iPad 1

СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 18
BlackBerry - QNX Software Systems 49 18
Intel Corporation 12417 9
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 7
РТСофт - RTSoft 92 7
Fastwel - Фаствел 31 6
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 6
Microsoft Corporation 25035 5
Samsung Electronics 10487 5
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 8 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 429 4
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 3
Google LLC 12077 3
Apple Inc 12409 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 3
Dell EMC 5059 3
ПроСофт - ProSoft 80 3
WindRiver - Wind River Systems 40 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics 30 3
Ростех - Автоматика Концерн 1708 3
Анкад - Ancud 49 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 2
Multiclet - Мультиклет 20 2
8711 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 2
MediaTek - Ralink 546 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 313 2
Indiegogo 57 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 2
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 2
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 2
Технологии Будущего 153 2
RealFlex Technologies 3 2
РАН ЭЗАН ФГУП - ЭЗНП - Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН 13 2
Embox - Эмбокс 3 2
АВД Системс 2 2
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 63 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 205 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РЖД - Российские железные дороги 1967 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
Lockheed Martin 765 1
AUTOSAR 6 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 1
ЕКА Топливная компания 145 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Газпром ПАО 1384 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7875 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 313 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Гранит 53 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 6 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Балтийского моря ФГБУ - Администрация морских портов Балтийского моря - МАП Калининград - Морская администрация порта Калининград - Калининградский морской торговый порт 3 1
RadioShack - Radio Shack 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3420 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4645 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3256 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 356 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1395 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 500 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2088 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 104 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6193 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3058 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12501 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5145 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3405 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4702 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 175 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 521 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 234 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26549 58
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21472 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25462 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6030 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7935 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25130 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5797 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9687 8
Встраиваемые системы - Embedded system 97 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14329 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14193 7
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 960 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12537 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2739 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3183 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28586 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16368 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12777 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7507 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13310 5
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 70 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2596 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16520 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1194 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21542 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6553 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10434 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3905 5
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 692 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1238 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10213 4
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 161 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3965 4
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 224 30
Linux OS 10612 18
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 967 9
Intel x86 - архитектура процессора 1946 8
Google Android 14463 8
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 7
СВД ВС - КПДА Нейтрино 18 7
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 6
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 6
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 6
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 6
Microsoft Windows 16117 6
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 246 6
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 6
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 10 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 174 5
Apple iOS 8105 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1152 5
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 5
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 4
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 4
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 250 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 55 4
ЦПС - Тверца Зетта-М АПКДЗ 4 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 3
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 3
Linux - Debian GNU 514 3
Gaisler Research - SPARC LEON - 32-битное микропроцессорное ядро 3 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1530 3
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 3
Google Brillo 7 3
C/C++ - Язык программирования 815 3
GNU Compiler Collection - GCC - Linux-компилятор 56 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 401‑PC ПЭВМ - Эльбрус 101-PC 12 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway KWBS 3 3
Бойко Павел 7 4
Цивин Константин 4 2
Агафонов Леонид 3 2
Шипицын Артем 2 2
Гирин Алексей 6 2
Ильичев Владимир 5 1
Куприков Андрей 2 1
Bantegnie Eric - Бантиньи Эрик 2 1
Courville Grant - Курвилль Грант 1 1
Рубанов Владимир 75 1
Ким Александр 43 1
Каменский Владислав 20 1
Долмацкий Яков 4 1
Финстел Дирк 1 1
Коптелов Андрей 112 1
Соловьев Владимир 107 1
Матвиенко Валентина 113 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Полевой Василий 14 1
Васильев Сергей 51 1
Васильев Павел 14 1
Зырянов Борис 12 1
Демидов Михаил 133 1
Воинов Сергей 13 1
Изумрудов Олег 41 1
Климов Иван 26 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Степнов Александр 3 1
Слуцкая Дарья 1 1
Аникин Леонид 61 1
Матвеева Татьяна 105 1
Гревцев Александр 31 1
Иванов Борис 58 1
Печенин Алексей 18 1
Смирнов Александр 82 1
Варварик Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Музалевский Александр 1 1
Ермолинский Алексей 1 1
Фефилов Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 4
Германия - Федеративная Республика 12854 4
Азия - Азиатский регион 5680 4
Европа 24502 4
Канада 4952 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 3
Япония 13431 2
Южная Корея - Республика 6789 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 2
Земля - планета Солнечной системы 10561 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13477 2
Дания - Королевство 1314 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4047 1
Европа Восточная 3114 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2585 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1770 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 326 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 711 1
Израиль 2775 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 1
Китай - Тайвань 4086 1
Германия - Бавария - Мюнхен 473 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Малайзия 885 1
Япония - Токио 1002 1
Южная Корея - Сеул 370 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Америка - Американский регион 2181 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
Украина 7726 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8823 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10428 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1526 5
Энергетика - Energy - Energetically 5387 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5853 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17044 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9681 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 3
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 907 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 483 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5767 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 748 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2875 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6171 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5355 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5161 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1589 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6213 2
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 3 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 937 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 316 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5706 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 1
Образование в России 2472 1
ESD - Electronic Software Distribution 19 1
Число Маха - скорость 57 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6120 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2215 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 755 1
Fortune 210 2
The Information 63 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Dedicated System 1 1
allNetDevices 160 1
Independent 111 1
CNX Software 17 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Gartner - Гартнер 3591 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 2
IDC - International Data Corporation 4930 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
VDC Research Group 13 1
NPD Group 140 1
ABI Research 234 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 6
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 47 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 56 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 69 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
IRAM - Institut де Radioastronomie Millimetrique - Институт миллиметровой радиоастрономии 8 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2548 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 112 2
CeBIT 612 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2088 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 20 1
День молодёжи - 27 июня 967 1
