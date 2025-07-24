Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179047
ИКТ 13914
Организации 10818
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25910
Персоны 77015
География 2896
Статьи 1537
Пресса 1231
ИАА 707
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

AUTOSAR


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Merlion и PVS-Studio заключили партнерское соглашение 1
25.06.2020 «Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей 1
15.01.2020 ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX 1
20.08.2019 «Аурига» и Parasoft стали партнерами в области автоматизации тестирования встроенных систем 1
07.12.2012 Секреты успеха немецкого рынка embedded 1
25.06.2010 Dassault Systèmes купила поставщика решений для разработки встраиваемых систем Geensoft 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

AUTOSAR и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5093 1
ANSYS 79 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Dassault Systemes 222 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Аурига - Auriga 74 1
Parasoft 2 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
BMW Group 460 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 41 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26337 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32508 3
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 655 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12525 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 640 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1131 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1012 1
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 71 1
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 12 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4706 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1806 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15792 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6555 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16465 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5492 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1106 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 303 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29767 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13180 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3034 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3158 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3888 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4299 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7841 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1637 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11690 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5651 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 101 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3793 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 410 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1109 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 281 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1881 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 200 1
ANSYS SCADE 2 1
Kaspersky OS 131 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 224 1
Kaspersky Security Center - KCS 67 1
Kaspersky Automotive Adaptive Platform 1 1
Oracle Java - язык программирования 3261 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
C/C++ - Язык программирования 805 1
Сизов Григорий 16 1
Bantegnie Eric - Бантиньи Эрик 2 1
Courville Grant - Курвилль Грант 1 1
Sudan Patrick - Судан Патрик 1 1
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 1
Geier Dirk - Гайер Дирк 1 1
Ванюлин Вячеслав 12 1
Hauck David - Хаук Дэвид 1 1
Карпов Андрей 4 1
Германия - Федеративная Республика 12827 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52791 1
Япония 13403 1
Европа 24456 1
Судан - Республика 105 1
Солнечная система - Solar system 2536 1
Германия - Бавария - Мюнхен 471 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 337 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19563 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5418 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6092 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 732 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10320 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1792 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6581 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11388 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1871 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1967 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5808 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2506 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3571 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 399 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9441 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще