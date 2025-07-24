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AUTOSAR
УПОМИНАНИЯ
AUTOSAR и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5093 1
|ANSYS 79 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
|Dassault Systemes 222 1
|Siemens AG - Siemens Group 2606 1
|Аурига - Auriga 74 1
|Parasoft 2 1
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