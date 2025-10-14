Разделы

Встраиваемые системы Embedded system


СОБЫТИЯ


14.10.2025 Intel теряет лучших. В Dell сбежал опытнейший руководитель разработки аппаратных платформ 1
18.06.2025 Ученые из РТУ МИРЭА разработали способ распознавания электронных устройств по радиогеному 1
05.06.2024 AMD по-хитрому убивает самую популярную ОС в мире. На ней работают миллионы компьютеров 1
26.07.2023 «Лаборатория Касперского» расширила возможности Kaspersky Embedded Systems Security функцией защиты встраиваемых систем на базе Linux 1
20.04.2023 Резидент «Сколково» разработал тяговый инвертор для электромобилей на базе отечественного микроконтроллера 1
15.08.2022 Сменился самый популярный в мире язык программирования 1
19.11.2021 «Касперский» создал бесплатную и доступную для всех операционную систему 1
29.09.2021 Серверы «Звезда» компании «Бизнес Система Телеком» работают на отечественном BIOS и BMC 1
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 1
16.08.2021 Использование мини-ПК: от home-office до EDGE-решений 1
24.05.2021 Выпущен полноценный Linux, умещающийся на дискете 1
30.10.2020 В новом классификаторе отечественного ПО произошли радикальные изменения. Исчезли разделы ОС и BI 1
30.07.2020 Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI 1
28.04.2020 «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств 1
25.03.2020 Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова 1
12.12.2019 В Китае срочно создают «национальную ОС». Какой она будет 1
02.08.2019 В системе реального времени VxWorks 13 лет живут шесть «дыр». В опасности миллиарды устройств по всему миру 1
06.11.2018 Среда разработки приложений Mentor Graphics HPC стала доступна для новых решений AMD 1
20.09.2018 Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения задач с использованием численного моделирования 1
11.09.2018 Лидеры промышленности и науки обсудят ускорение инноваций при помощи технологий компьютерного моделирования 1
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 1
10.01.2018 Digital Security представила прогноз тенденций и угроз ИБ-2018 1
17.08.2017 «Байкалы» приблизились на тестах к современным процессорам Intel 1
09.03.2017 Банк «Кубань Кредит» защитил банкоматы от киберугроз с помощью «Лаборатории Касперского» 1
22.12.2016 Юрий Овчаренко -

Для цифровой трансформации нужны дирижеры

 1
04.03.2016 Asus выпустил в России компьютер размером с флешку 1
29.02.2016 Dell представила промышленные ПК для встраиваемых систем 1
21.09.2015 AMD и Mentor Graphics расширяют технологическое сотрудничество 1
02.10.2014 Главный разработчик процессоров для смартфонов выпустил собственную ОС 1
03.07.2014 Windows Embedded «поселилась» на сканере штрих-кодов 1
18.06.2014 Встраиваемые системы принесли новые вызовы для разработчиков 2
02.04.2014 Пользователям Windows XP Embedded не рекомендуют продлевать поддержку 1
19.03.2014 В США готовится отраслевой стандарт о внедрении V2V/ V2I в легковых автомобилях 1
18.03.2014 Gartner предсказывает триумф встраиваемых систем к 2020 г. 1
13.12.2013 Новый вирус атакует встраиваемые системы 1
02.08.2013 AMD представила энергоэффективный однокристальный гибридный процессор на архитектуре х86 1
31.07.2013 Круглый стол CNews «Встраиваемые системы: безопасность превыше всего» 1
29.05.2013 Ренат Юсупов: Работать с госсектором экономически эффективно 1

Публикаций - 100, упоминаний - 103

Встраиваемые системы и организации, системы, технологии, персоны:

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393436, в очереди разбора - 732334.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

