Разделы

ПО Бизнес Кадры Электроника
|

Ученые из РТУ МИРЭА разработали способ распознавания электронных устройств по радиогеному

Ученые из РТУ МИРЭА разработали методы и алгоритмы распознавания флуктуаций электромагнитных полей — сигнальных радиоизображений, спектрально определяемых схемоархитектурными, радиофизическими и топологическими характеристиками малых объектов или электронных устройств. Используя методы статистической радиофизики, частотно-временные методы анализа и нейросетевые алгоритмы, специалисты создали аппаратуру для регистрации и распознавания сигнальных радиоизображений различных устройств. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Исследователи выяснили, что уникальный идентификатор радиоизображения (радиогеном) формируется на основе физических параметров объекта, таких как структура и набор радиофизических характеристик. Он позволяет получать информацию о радиофизических параметрах как облучаемого, так и излучающего электронного устройства. Результаты проекта опубликованы в журнале «Russian Technological Journal».

Понятие «радиогеном» или «radiogenic» было впервые введено в 2022 г. Михаилом Костиным и впервые использовано в авторской работе «Vector S-Parametric Analysis of Signal Phase Dynamic Radio Images», опубликованной в журнале Doklady Physics издательства Springer.

Устройство не способно вносить какие-либо изменения в работу других устройств. Основные улучшения — работа над оптимизацией нейровизионной сети.

Михаил Сергеевич Костин, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА: «Действительно, электромагнитное поле, наводимое цифровыми гаджетами, например, смартфоном, ноутбуком или Embedded-устройством, может быть представлено набором реперных идентификаторов – радиогеномов, т.е. суперпозицией физически неклонируемых функций в виде системы спектрально-временных радиопортретов. Радиогеном по аналогии с биометрикой узора отпечатков пальцев или ржаной оболочки глаза человека представляет собой точно такой же уникальный, однако «радиоволновой отпечаток» – вторичный радиосигнал малой мощности, излучаемый схемотехнической архитектурной электронного гаджета, с помощью которого бесконтактно на заданном расстоянии возможно распознать одно из тысячи однотипных смарт-устройств, используя программно-аппаратные решения, построенные на основе сверточной нейровизионной сети».

Роли, Python-коннектор, улучшенная защита: обновился известный менеджер паролей
Безопасность

Результаты исследования показали, что технология сигнального радиовидения предоставляет новые возможности для определения радиофизических характеристик электронных устройств. Это особенно полезно при создании новых СВЧ-технологий, телемониторинга и ближнего радиообнаружения. Анализ радиоизображений помогает обнаруживать скрытые дефекты в электронике, что полезно в сервисных центрах для ремонта и обслуживания смарт-устройств. Радиогеном можно применять при реинжиниринговых исследованиях электронных средств для проверки их подлинности или технической аутентичности.

Константин Анатольевич Бойков, доктор технических наук, доцент кафедры радиоволновых процессов и технологий Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА: «Основные сложности возникают при частотно-временном разложении радиоизображений на составляющие и извлечении из них интересующих физических и кодовых параметров. Здесь существуют объективные причины, по которым невозможно одновременно получить достоверные значения всех параметров заданного устройства. Для повышения достоверности приходится дополнительно прибегать к методам статистического анализа, что увеличивает время преобразования и повышает ресурсоемкость нейровизионной системы».

Научно-практические результаты исследований учеными получены на базе учебно-научного центра «TESLA» кафедры радиоволновых процессов и технологий Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров

Как no-code помог оптимизировать документооборот в «Кузбассразрезугле»

Робот-хирург из Индии совершил первую операцию на сердце. Его создатели хотят вытеснить американцев с рынка

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще