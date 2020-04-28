«Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств

«Лаборатория Касперского» обновила решение Kaspersky Embedded Systems Security, которое обеспечивает расширенную защиту банкоматов, кассовых аппаратов и PoS-систем, а также других встраиваемых устройств на базе Windows. Эта версия может управляться удаленно и обновляться даже на устройствах, расположенных в местах, где доступен только низкоскоростной 2G-интернет. Это позволяет решению защищать банкоматы, платежные и кассовые терминалы и другие подобные устройства в отдаленных районах, при этом не влияя на их производительность и доступность обслуживания. Кроме того, в решение добавлен новый компонент, который предотвращает атаки на уровне сети, – Network Threat Protection.

Согласно статистике глобальной облачной сети Kaspersky Security Network, в 2019 г. количество вредоносных программ, нацеленных на встраиваемые системы, возросло на 40% по сравнению с показателями 2018 г. Это подтверждает то, что банкоматы, PoS и другие подобные системы – привлекательная для киберпреступников мишень. Причем защита устройств в удаленных и труднодоступных регионах – сложная задача, поскольку в таких местах беспроводной модем может быть единственным способом подключения к интернету.

Когда канал связи между решением для кибербезопасности и его сервером управления перегружен трафиком, работа встраиваемого устройства становится нестабильной, и это может также приводить к частичной потере контроля над ним. Более того, в небольших населенных пунктах, как правило, жителям доступны лишь несколько банкоматов или даже один-единственный на все поселение. Если район отдаленный и труднодоступный, выход банкомата из строя из-за перегрузки трафика или злонамеренных действий приведет к серьезным проблемам. Например, люди не смогут снимать наличные деньги со своих счетов до тех пор, пока возникшая проблема не будет решена.

Именно поэтому «Лаборатория Касперского» оптимизировала объем трафика, используемого Kaspersky Embedded Systems Security, чтобы уменьшить полезную нагрузку. В случае с обычными рабочими станциями, защищаемыми, например, с помощью приложения Kaspersky Endpoint Security, сервер периодически отправляет политики безопасности на защищаемую систему, которая возвращает их текущее состояние на месте, таким образом гарантируя отсутствие вмешательства в их конфигурацию. Банкоматы и другие подобные устройства, защищенные Kaspersky Embedded Systems Security, не отправляют все действующие политики обратно на сервер, что снижает интенсивность обмена данными. И это не влияет на безопасность устройства, так как изменение политик на банкомате строго контролируется самим защитным решением.

Благодаря оптимизации обмена данными Kaspersky Embedded Systems Security обеспечивает защиту встраиваемых устройств даже в регионах, где доступен только низкоскоростной интернет. Технические требования решения к скорости сетевого соединения начинаются от 56 Кбит/с.

«Есть люди, которые предпочитают платить наличными, а есть места, где просто нет возможности совершать покупки только посредством карты. Повседневная жизнь людей в таких районах зависит от доступа к бумажным деньгам. Поэтому финансовые организации должны предоставлять им возможность снимать наличные. Наши клиенты из банковской отрасли заботятся о таких потребностях жителей удаленных населенных пунктов и, к сожалению, сталкиваются с проблемой плохого подключения к интернету. Чтобы помочь им быть уверенными в защите таких устройств, мы обновили наше решение Kaspersky Embedded Systems Security», – сказал Олег Горобец, старший менеджер по продуктовому маркетингу «Лаборатории Касперского».

Новый компонент, Network Threat Protection, повышает уровень защищенности банкоматов и PoS-систем от сетевых нападений. Это особенно важно с учетом того, что последние являются одним из основных векторов атак, нацеленных на встроенные системы. Данный компонент отслеживает как входящий, так и исходящий трафик, а в случае обнаружения вредоносной сетевой активности блокирует связь между ее источником и устройством.

В частности, Kaspersky Embedded Systems Security теперь может обнаруживать и блокировать следующие действия: сканирование портов. На этапе подготовки атаки киберпреступники могут искать открытые порты, запущенные на них сервисы и уязвимости в этих сервисах. Полученные данные позволяют злоумышленникам выбрать подходящий вектор атаки; брутфорс. Иногда в банкомате или PoS-системе существует работающая служба удаленного рабочего стола (RDP), и злоумышленники могут использовать его для получения доступа к устройству, пытаясь подобрать правильный пароль; отказ в обслуживании и сетевые эксплойты. Отправляя большое количество данных или специально сконструированный их пакет на встраиваемое устройство, злоумышленники могут остановить его работу или использовать открытую уязвимость для заражения.