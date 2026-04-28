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Кибербезопасность Брутфорс Полный перебор метод «грубой силы bruteforce, brute force метод решения математических задач
СОБЫТИЯ
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|28.04.2026
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«Кросс технолоджис»: хакеры используют ИИ в брутфорс-атаках для вероятностного ранжирования
Атаки с перебором паролей, они же брутфорс-атаки, остаются распространенным способом получения доступа к аккаунтам пользователе
|23.10.2025
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MFA снижает эффективность брутфорс-атак до 1%
экспертов «Информзащиты», в организациях, где MFA не интегрирован, успешными оказываются около 40% брутфорс-атак, тогда как при использовании дополнительных факторов аутентификации - не более
|17.03.2025
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VPN-серверы Fortinet не регистрируют успешные брутфорс-атаки
Все в порядке, беспокоиться не о чем Архитектурная ошибка в VPN-устройствах компании Fortinet позволяет скрывать успешные брутфорс-атаки на их программные оболочки. Проблема заключается в том, что механизм журналирования можно заставить отмечать только неуспешные попытки, а успешные - оставлять без внимания. Как с
|15.12.2022
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Ключи для умных устройств: какие сочетания логинов и паролей чаще всего вводят злоумышленники
ханипотов показал, что злоумышленники часто используют очень простую технику ― перебор паролей, или брутфорс. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». По статистике «Лабо
|26.09.2007
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Создатель Deep Blue перешел на го
В программе для игры в го будет реализован метод Brute-force ("грубой силы"), сообщает IEEE Spectrum Magazine. Brute-force предусматривает перебор всех возм
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