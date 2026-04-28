экспертов «Информзащиты», в организациях, где MFA не интегрирован, успешными оказываются около 40% брутфорс -атак, тогда как при использовании дополнительных факторов аутентификации - не более

VPN-серверы Fortinet не регистрируют успешные брутфорс-атаки Все в порядке, беспокоиться не о чем Архитектурная ошибка в VPN-устройствах компании Fortinet позволяет скрывать успешные брутфорс-атаки на их программные оболочки. Проблема заключается в том, что механизм журналирования можно заставить отмечать только неуспешные попытки, а успешные - оставлять без внимания. Как с