Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202313
ИКТ 15683
Организации 11884
Ведомства 1509
Ассоциации 1130
Технологии 3595
Системы 27096
Персоны 88329
География 3148
Статьи 1590
Пресса 1341
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Кибербезопасность Брутфорс Полный перебор метод «грубой силы bruteforce, brute force метод решения математических задач

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.04.2026 «Кросс технолоджис»: хакеры используют ИИ в брутфорс-атаках для вероятностного ранжирования

Атаки с перебором паролей, они же брутфорс-атаки, остаются распространенным способом получения доступа к аккаунтам пользователе
23.10.2025 MFA снижает эффективность брутфорс-атак до 1%

экспертов «Информзащиты», в организациях, где MFA не интегрирован, успешными оказываются около 40% брутфорс-атак, тогда как при использовании дополнительных факторов аутентификации - не более

17.03.2025 VPN-серверы Fortinet не регистрируют успешные брутфорс-атаки

Все в порядке, беспокоиться не о чем Архитектурная ошибка в VPN-устройствах компании Fortinet позволяет скрывать успешные брутфорс-атаки на их программные оболочки. Проблема заключается в том, что механизм журналирования можно заставить отмечать только неуспешные попытки, а успешные - оставлять без внимания. Как с
15.12.2022 Ключи для умных устройств: какие сочетания логинов и паролей чаще всего вводят злоумышленники

ханипотов показал, что злоумышленники часто используют очень простую технику ― перебор паролей, или брутфорс. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». По статистике «Лабо
26.09.2007 Создатель Deep Blue перешел на го

В программе для игры в го будет реализован метод Brute-force ("грубой силы"), сообщает IEEE Spectrum Magazine. Brute-force предусматривает перебор всех возм

Публикаций - 257, упоминаний - 303

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 40
Microsoft Corporation 25869 27
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1838 27
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1253 17
Google LLC 12798 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 15
Apple Inc 13284 14
Microsoft Corporation - GitHub 1099 11
Cisco Systems 5383 10
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 9
Yandex - Яндекс 9372 9
Meta Platforms - Facebook 4633 8
Telegram Group 3002 8
X Corp - Twitter 2942 7
Huawei 4718 7
Fortinet 458 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5061 7
Samsung Electronics 11142 6
Dr.Web - Доктор Веб 1297 6
Intel Corporation 12870 6
Check Point Software Technologies 837 6
Cloudflare 177 6
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 971 5
Amazon Inc - Amazon.com 3305 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3184 5
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 5
Ред Софт - Red Soft 1264 4
Информзащита 949 4
Sony 6755 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 636 4
R-Vision - Р-Вижн 276 4
Palo Alto Networks 215 4
SonicWall 59 4
Cyanide Studio 37 4
Zuxxez Entertainment - TopWare Interactive 40 3
Ростелеком 11037 3
Broadcom - VMware 2624 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 330 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 210 3
ИКС 562 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9051 5
eBay Inc 1642 4
Microsoft - LinkedIn 708 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1960 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 3
Airbnb 102 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1824 2
Walmart - Wal-Mart Stores 409 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2998 2
NanduQ - Qiwi 1014 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 2
Royal Dutch Shell - Шелл 236 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1773 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 1
The Home Depot Inc 66 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Travelata.ru - Травелата - интернет-магазин туров 4 1
Шереметьево Хэндлинг 51 1
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 1
Stellantis - Maserati 14 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 53 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Ozon Global 13 1
Onlinetours - Онлайнтурс 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1300 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Почта России ПАО 2392 1
Газпром ПАО 1498 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 438 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 554 1
НСПК - Национальная система платежных карт 962 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5823 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13875 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5765 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3686 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6014 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5469 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 758 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1426 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 2
Правительство Шотландии - Шотландское правительство - органы государственной власти 13 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4019 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3726 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 309 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3463 1
Федеральное казначейство России 1956 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 199 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 1
МИК - Московский инновационный кластер 193 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 66 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 147 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 1
OWASP - Open Web Application Security Project 152 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 823 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 242 1
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 12 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35820 224
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13596 114
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14432 110
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7752 81
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33915 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28560 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54743 51
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3876 48
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8474 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 44
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3225 38
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5266 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24729 37
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1458 37
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3356 34
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3128 34
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 619 33
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4605 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27156 29
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3432 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36747 28
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5905 28
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5357 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18348 26
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2736 26
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10160 26
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8048 26
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1762 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23793 24
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4223 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17106 23
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2869 23
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1238 23
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2513 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13809 23
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 764 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18273 22
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 568 22
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5259 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26359 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5847 86
Microsoft Windows 17010 48
Linux OS 11654 36
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 499 15
Google Android 15368 13
Apple iOS 8653 12
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 688 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7705 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1231 9
Apple macOS 2466 8
Oracle Java - язык программирования 3496 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1710 8
Google Chrome - браузер 1722 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 323 7
WMX - WebmonitorX - ПроWAF 23 6
Microsoft Windows 10 1958 6
Microsoft Office 4223 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 6
Mozilla Firefox - браузер 1959 6
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 190 6
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 149 6
FreePik 1883 5
WMX - WebmonitorX - ПроAPI 15 5
Apple iPad 4023 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1677 5
Microsoft Azure 1532 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 5
JavaScript - JS - язык программирования 1450 5
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 290 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 5
WordPress Foundation - WordPress 258 5
Microsoft Office 365 1056 5
Apple Touch ID 300 5
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 128 5
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 109 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1056 5
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 5
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 211 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 101 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 635 4
Зайцев Михаил 349 11
Мельникова Анастасия 440 8
Водясов Алексей 222 5
Галушкин Олег 182 4
Пучков Дмитрий 71 4
Афонина Анастасия 8 3
Мурзина Ольга 8 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Смирнов Иван 30 3
Пугач Павел 17 2
Немченкова Маргарита 10 2
Ермилова Любовь 6 2
Кошкина Дарья 12 2
Селезнев Илья 15 2
Палей Лев 58 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 410 2
Залманов Дмитрий 22 2
Дрюков Владимир 51 2
Лямин Александр 75 2
Гвоздев Дмитрий 147 2
Назаров Владимир 19 2
Ульянов Владимир 162 2
Баулин Валерий 56 2
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 2
Beer Ian - Бир Иен 4 2
Сухих Ян 9 2
Кубарев Алексей 59 2
Вураско Александр 53 2
Газизов Рустэм 7 2
Павлов Никита 150 2
Райю Кости 11 2
Афонин Олег 1 1
Горюнов Андрей 9 1
Шевелев Андрей 5 1
Лаптев Андрей 28 1
Конюхов Павел 5 1
Розенбаум Дмитрий 1 1
Ефёров Алексей 45 1
Овчинников Роман 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 168348 118
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55074 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19365 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48051 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13872 10
Индия - Bharat 5909 10
Германия - Федеративная Республика 13296 10
Европа 25026 7
Италия - Итальянская Республика 4520 7
Земля - планета Солнечной системы 10904 6
Япония 13849 6
Франция - Французская Республика 8201 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14860 6
Азия - Азиатский регион 5955 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19763 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3675 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4232 4
Южная Корея - Республика 7103 4
Сингапур - Республика 1966 4
Канада 5095 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1833 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3072 4
Бразилия - Федеративная Республика 2532 4
Испания - Королевство 3848 4
Нидерланды 3769 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1062 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5522 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 3
Беларусь - Белоруссия 6354 3
Швеция - Королевство 3793 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3619 3
Китай - Тайвань 4288 3
Иран - Исламская Республика Иран 1161 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1314 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 770 3
Нигерия - Федеративная Республика 340 3
Польша - Республика 2037 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3504 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4546 2
Ближний Восток 3170 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54070 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58415 38
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1445 27
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7548 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11969 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34282 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12434 16
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1240 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16342 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3905 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27653 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5824 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11762 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11486 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6235 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3939 9
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 637 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6613 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10985 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22013 8
Английский язык 7072 8
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1893 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2365 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10538 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5161 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7944 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3846 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1394 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7586 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5698 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9232 6
Энергетика - Energy - Energetically 5956 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8909 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4465 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5672 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 974 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8319 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18390 5
BleepingComputer - Издание 465 6
ITToolbox.com 9 2
CyberNews 12 2
The Verge - Издание 622 2
The Register - The Register Hardware 1800 2
Worldometer 1 1
Коммерческий курьер 1 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 1
Forbes - Форбс 1017 1
Reddit 410 1
ITHome 46 1
Tom’s Hardware 619 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
Ведомости 1522 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 695 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
Ars Technica 451 1
Inquirer 463 1
AP - Associated Press 2009 1
Nature 835 1
Hacker News 94 1
KrebsOnSecurity 18 1
IEEE Spectrum 16 1
Daily Mail 58 1
Android Authority 63 1
NBC News 189 1
Mashable 372 1
9to5Mac 70 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 245 1
MS NOW - MSNBC - телеканал 89 1
IEEE Access 24 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 184 6
Gartner - Гартнер 3673 5
IDC - International Data Corporation 4999 3
CNews Мишень 188 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 2
B2B International 50 2
Gartner Magic Quadrant Identity Governance and Administration - Gartner Identity & Access Management 3 1
Fortune Global 500 300 1
Microsoft Research 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 377 1
Counterpoint Research 118 1
CNews Инновация года - награда 157 1
Comparitech 5 1
S&P 500 565 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 864 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Malware Must Die 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 773 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 60 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 115 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 36 1
Rowan College of South Jersey - Колледж Роуэн в Южном Джерси 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1537 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 649 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 164 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2692 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1291 2
CNews FORUM Кейсы 317 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
Black Hat - Конференция 121 1
CeBIT 614 1
Defcon 45 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
McAfee FOCUS 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476767, в очереди разбора - 723943.
Создано именных указателей - 202313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще