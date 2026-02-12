Разделы

Пименов Андрей


СОБЫТИЯ


12.02.2026 У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор 1
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 1
24.05.2016 В России разработан чип компьютерного зрения для зарубежных заказчиков 2
05.04.2011 Создан первый оптический транзистор на эффекте Фарадея 1
24.05.2007 Природный материал для суперлинз: подробности 1
23.05.2007 Найден природный материал с отрицательным коэффициентом преломления 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Пименов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 292 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1040 2
Imagination Technologies - VideoLogic 41 1
Элвис-НеоТек 49 1
Microsoft Corporation 25335 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3514 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4800 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
NAND flash memory - флеш-память 651 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
Умные платформы 1876 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 15 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 350 1
Наушники - Headphones 4306 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 134 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 89 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4367 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
DDR - Double data rate 2945 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8205 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 802 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Микрофон - Microphone 2704 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 520 1
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 10 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 1
PWM - Pulse-Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция - Управление мощностью 23 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
BIOS SPI Flash ROM - Serial Peripheral Interface 14 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 1
Imagination Technologies - PowerVR G, GE, GX, GM, GT - серия GPU - graphics processing unit - графический процессор, ускоритель 60 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 279 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 56 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 266 1
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 13 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 502 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 1
ESA - SpaceWire 6 1
Imagination Technologies - PowerVR 43 1
Элвис-НеоТек - VELCore 4 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 32 1
Шуваев Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 3
Китай - Тайвань 4147 2
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Английский язык 6889 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 1
Физика - Ферромагнетики 30 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
PhysicsWeb 184 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Physical Review Letters 154 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 12 2
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.

Создано именных указателей - 190470.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.
Создано именных указателей - 190470.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

