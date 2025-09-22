Разделы

I2S Inter-IC Sound Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств


УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 Компания «Байкал Электроникс» представила серийный микроконтроллер Baikal-U 1
14.03.2023 Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах 1
04.10.2022 МТС выпустила комплекты 5G-оборудования для создателей цифровых решений 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
24.04.2020 Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M 1
08.08.2018 «Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены 1
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 1
29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода 1
18.08.2016 Выпущен Linux-компьютер ценой $5 1
14.01.2016 Toshiba выпустила решение для мостов Ethernet в автомобильных системах 1
15.07.2014 Google выпустил наборы для сборки модульного смартфона Project Ara 1

TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 989 5
Intel Corporation 12435 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 287 4
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 51 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 2
Базальт СПО - BaseALT 744 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 433 2
Nvidia - Mellanox Technologies 91 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 252 2
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 48 2
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
Qualcomm Technologies 1874 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1542 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 164 1
Элвис-НеоТек 48 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 60 1
Google LLC 12093 1
Lenovo Motorola 3511 1
Toshiba Corporation 2940 1
Т-Платформы - T-Platforms 397 1
Saber Interactive 32 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Ventra - Вентра 41 1
Radxa 10 1
1С-Битрикс - Bitrix 607 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 1
Telit 20 1
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2279 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Murex 5 1
RVi Group - Эрвиай Групп 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2614 1
Kickstarter 129 1
Superjob - Суперджоб 668 1
Сбер - СберАвто 33 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1304 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
Верный - торговая сеть 305 1
Exante - Экзанте 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3286 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5114 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 20 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21517 12
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 10
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 82 10
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25551 10
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 130 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10228 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8238 8
DDR - Double data rate 2856 6
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1372 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22077 6
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 609 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55381 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33081 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 797 4
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 10 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6142 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16601 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3201 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9705 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26665 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4033 4
ARMv8 - Архитектура процессора 100 3
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 65 3
PWM - Pulse-Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция - Управление мощностью 22 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70874 3
SD Card Association - SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 92 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16806 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3756 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14417 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1425 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5758 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16541 3
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 489 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9905 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6040 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6262 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1154 6
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 55 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 202 4
Linux OS 10649 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 959 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1071 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 503 3
C/C++ - Язык программирования 819 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 29 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1380 2
Nvidia Jetson Xavier NX 13 2
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 272 2
Microsoft Windows 10 1849 2
Microsoft DirectX 716 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 321 2
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 2
Linux - Debian GNU 514 2
Google Android 14496 2
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 149 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 2
Microsoft Windows 16142 2
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 75 2
Nvidia - Mellanox BlueFild 2 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 1
Элвис-Неотек - VIP-1 - микропроцессор 8 1
Onion Omega - Linux-компьютер 2 1
Intel x86 - архитектура процессора 1955 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 131 1
Epic Games - Unreal Engine 322 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1060 1
Apple macOS 2186 1
Oracle Java - язык программирования 3287 1
JavaScript - JS - язык программирования 1292 1
Microsoft Office 3892 1
Microsoft Windows XP 2412 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Белоусов Андрей 144 1
Смирнов Алексей 248 1
Панов Сергей 16 1
Александров Юрий 4 1
Пименов Андрей 5 1
Максимов Владимир 5 1
Тимофеев Олег 3 1
Петричкович Ярослав 29 1
Иванченко Сергей 5 1
Солохина Татьяна 1 1
Белов Виктор 57 1
Булавин Денис 0 1
Бурмистров Роман 6 1
Стаин Владислав 5 1
Сомиков Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 9
Китай - Тайвань 4089 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17835 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7948 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45049 1
Япония 13439 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18272 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4193 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1667 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1663 1
Кипр - Республика 576 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 166 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Армения - Республика 2355 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 884 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19878 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54004 4
ОКР - Опытно-конструкторские работы 195 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 3
Английский язык 6826 3
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 81 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4176 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5381 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14703 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 243 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5869 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5494 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6253 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2676 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5781 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1306 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2310 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7717 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6537 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9779 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3556 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 561 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2336 1
Liliputing 70 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Strategy Analytics 284 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1054 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 649 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
РАН - Российская академия наук 1976 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2560 1
