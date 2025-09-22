Компания «Байкал Электроникс» представила серийный микроконтроллер Baikal-U

«Байкал Электроникс», российский разработчик микропроцессоров и микроконтроллеров, официально представил универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000), предназначенный для широкого спектра применений. Компания раскрыла технические характеристики, сравнимые с иностранными аналогами, продемонстрировала его работу и объявила о готовности к серийным поставкам устройства. Об этом CNews сообщили представители «Байкал Электроникс».

Микроконтроллер использует отечественные ядра от компании CloudBEAR, построенные на открытой архитектуре RISC-V, что обеспечивает технологический суверенитет и позволяет не зависеть от иностранных разработок и ограничений, связанных с лицензионными соглашениями.

Устройство является отечественным аналогом широко распространенной линейки микроконтроллеров STM32F4хх – F7хх, и обладает схожими техническими характеристиками. В настоящий момент оно проходит процедуру регистрации в Реестре российской промышленной продукции, которая должна завершиться в течение одного-двух месяцев.

За счет универсальности, производительности и технологической независимости микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) может быть использован на объектах КИИ в составе комплексов АСУ ТП, датчиков безопасности, приборов учета, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IoT). Наличие функции управления электродвигателями и высокие характеристики энергоэффективности, позволяет применять микроконтроллер в системах управления беспилотными летательными аппаратами.

Технические характеристики

Микроконтроллер имеет в основе три ядра, построенных на архитектуре RISC-V (2×CloudBEAR BR-350 32bit, 200Мгц; и 1×CloudBEAR BM-310 32bit, 100Мгц ), 2 DMA контроллера, 48 линий GPIO, три восьмиканальных 12-разрядных АЦП с поддержкой дифференциальных входов и функции измерения температуры, встроенный MicroPython.

Память: 192 КБ SRAM (в т.ч. 160 КБ TCM), 256 КБ eFLASH, 16 МБ FLASH (в XIP режиме).

Конкурентные преимущества: высокая производительность - в два раза превышает показатели конкурентов; высокая удельная производительность на единицу энергопотребления; широкий набор команд; востребованные интерфейсы I2S и CAN (по 2 шт); больше АЦП, PWM и DMA для обеспечения более широких возможностей управления электродвигателями.

«Мы рады представить рынку долгожданную серийную версию нашего микроконтроллера Baikal-U, построенного на отечественных ядрах CloudBEAR. Наш прекрасный микроконтроллер очень достойно выглядит с точки зрения техники и, при этом, имеет конкурентоспособную цену. Розничная цена U1000 составляет 950р/шт без НДС. Для крупных партнеров, значительных партий и комфортных условий поставки и оплаты предусмотрены существенные скидки, — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Элекстроникс». — На данный момент устройство проходит процедуру регистрации в реестре Минпромторга, и мы готовы к серийным поставкам в практически любых количествах, то есть сотни тысяч и более».