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Евдокимов Андрей


14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal 1
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 2
30.06.2021 Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ 1
23.06.2021 Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ 1
21.06.2021 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
31.05.2021 Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 8
19.04.2021 В России появятся принт-серверы на базе процессоров Baikal 1
18.03.2021 «Мойофис» представила российский офисный пакет для платформы Baikal-M 1
26.02.2021 Создатели процессоров «Байкал» одолели Минпромторг в конфликте на полмиллиарда рублей 1
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M 1
21.01.2021 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
12.01.2021 В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем 1
29.12.2020 Подтверждена совместимость Dr.Web, Baikal и Astra Linux 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
17.12.2020 Dr.Web представила антивирус, совместимый с российской платформой Baikal 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
03.12.2020 АРПП «Отечественный софт» и «Байкал электроникс» подписали меморандум о сотрудничестве 2
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 2
27.11.2020 После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты 4
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
30.10.2020 Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства 1
27.10.2020 У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании 1
06.10.2020 МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет 2
02.10.2020 Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов 1
17.09.2020 Минэк и Минфин разгромили идею оценивать успех госпрограмм по глубине импортозамещения 1
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 2
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
30.06.2020 РЕД ОС установлена на процессорах Baikal 1
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 1
21.05.2020 «Байкал электроникс» выбрала технологии и решения Synopsys для своих микропроцессоров 1
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1

Публикаций - 54, упоминаний - 87

Евдокимов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 30
Т-Платформы 274 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 8
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 7
Intel Corporation 4198 6
Mali 54 4
Базальт СПО 206 4
Edelweiss - Эдельвейс 29 4
Вартон - Varton 15 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 3
Facebook 3767 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
ВЭБ.РФ НМ-тех 8 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
AMD - Advanced Micro Devices 1684 2
Microsoft Corporation 11143 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Aquarius - Аквариус 209 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
Fastwel - Фаствел 15 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Nokia Networks 54 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
STMicroelectronics 102 1
БИС - Банковские информационные системы 39 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 8 1
Philax - Филакс 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Oracle Corporation 3360 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпром ПАО 524 1
Qiwi 783 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
ESW Capital 5 1
Калининградгазприборавтоматика 1 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Чип и Дип 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
Правительство РФ 2207 6
Роснано 456 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 4
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Президент Российской Федерации 1442 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Правительство Московской области 48 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 12
ARM64 - Архитектура процессора 1019 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 7
ARMv8 - Архитектура процессора 60 7
DDR - Double data rate 1075 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 4
ARM - Advanced RISC Machine 225 4
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 491 2
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 2
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 126 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 134 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 20 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 1
MP3 676 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Flash 479 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 20
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 18
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 15
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 11
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 10
Linux OS 4272 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Intel x86 - Архитектура процессора 994 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 5
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 4
Ред ОС 239 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Java - Язык программирования 1179 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
Linux - Debian GNU 273 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 1
DEPO Computers - Депо Пересвет 4 1
Area9 Lyceum 6 1
Intel Atom E 4 1
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 19 1
Dr.Web Mail Security Suite 20 1
Synopsys TetraMAX ATPG 1 1
3Logic Гравитон М - моноблок 4 1
Fastwel МК150 - Модульный компьютер с интерфейсом FBUS 2 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
BellSoft LiberCat 8 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
Symantec Endpoint Protection - SEP 19 1
Т-Платформы Таволга терминал 26 1
Опанасенко Всеволод 101 7
Покровский Иван 47 4
Махсон Михаил 13 4
Титов Борис 27 3
Шпак Василий 39 2
Моисеев Алексей 30 2
Борисов Юрий 91 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Смирнов Алексей 142 2
Горшенин Максим 15 1
Сивцев Илья 13 1
Морозова Анастасия 27 1
Хохлов Сергей 8 1
Петросов Владимир 7 1
Яфраков Михаил 7 1
Ефанова Людмила 7 1
Свинаренко Андрей 9 1
Адамов Андрей 7 1
Трухманов Александр 7 1
Мартыненко Александр 14 1
Медведев Владислав 10 1
Хренов Григорий 2 1
Данилова Марина 7 1
Буяджи Павел 17 1
Чугунова Тамара 7 1
Шаров Борис 45 1
Александров Александр 18 1
Фролов Денис 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Татаринов Кирилл 31 1
Sanie Michael - Сани Майкл 1 1
Шабурин Hиколай 7 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Гольденберг Леонид 15 1
Кравцов Алексей 21 1
Коган Алексей 2 1
Ким Борис 65 1
Рустамов Рустам 169 1
Соколов Алексей 121 1
Носков Константин 201 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
Китай - Тайвань 595 1
Россия - Калининградская область 541 1
Россия - Мурманская область 297 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Новороссийск 140 1
Турция - Стамбул 51 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Future Workplace 4 1
МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 3 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
TAdviser SummIT 3 1
Микроэлектроника - международный форум 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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