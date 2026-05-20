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Евдокимов Андрей

СОБЫТИЯ


20.05.2026 «Аквариус», «Байкал Электроникс» и «Группа Астра» формируют единую экосистему российских программно-аппаратных комплексов на процессорах Baikal 1
18.05.2026 Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году 1
03.03.2026 Рекордная поставка «Байкалов». Будет отгружено полтора миллиона микроконтроллеров на популярной открытой архитектуре 1
16.02.2026 «Байкал Электроникс» за год поставит в Россию миллион своих новых чипов 1
03.02.2026 «Байкал Электроникс» открыла свободный доступ к документации на серийный микроконтроллер Baikal-U 1
19.01.2026 На закупку российских GPU-серверов на процессорах Intel направили сотни миллионов из бюджета 1
10.11.2025 Разработчик процессоров Baikal остановил корпусирование чипов в России. Не хватает компонентов 1
22.09.2025 «Наш прекрасный микроконтроллер Baikal-U достойно выглядит»: российский производитель готов к заказам на сотни тысяч микросхем 1
22.09.2025 Компания «Байкал Электроникс» представила серийный микроконтроллер Baikal-U 1
01.08.2025 Россия на пороге массовых продаж отечественных процессоров «Байкал». Производить их в стране по-прежнему негде 1
24.07.2025 «Байкал Электроникс» начала выпуск микроконтроллеров на архитектуре RISC-V 1
21.05.2025 Tantor XData 2В — первая российская машина БД на отечественном процессоре Baikal-S 1
30.04.2025 В Россию привезли десятки тысяч процессоров Baikal и все уже распродали. На подходе Baikal-L для ноутбуков и планшетов 1
31.10.2024 Минпромторг планирует начать разработку российских САПР для 16 нм чипов в 2030 году 1
01.07.2024 Россия готовится к массовому производству процессоров по топологии 65 нм. Первые попытки были 13 лет назад 1
27.10.2023 «Т-платформы» требуют полмиллиарда у «Байкал электроникс» за свои проваленные разработки 1
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М 1
24.08.2023 «Байкалы» выставлены на аукцион. Связанные с российскими чипами наработки уйдут с молотка из-за банкротства «Т-платформ» 1
25.07.2023 Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia 1
14.07.2023 «Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России 1
19.05.2023 «Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году 1
12.05.2023 У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль 1
18.08.2022 Информацию о российских разработчиках ПК могут засекретить на уровне закона 1
07.07.2022 «Байкал» избежал колоссального штрафа за просрочку выпуска серверного процессора 1
16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой 1
30.05.2022 Производство «Эльбрусов» переедет в Россию 1
27.05.2022 В России запустят маркетплейс для создателей микроэлектроники. Отрасль в сомнениях 1
05.05.2022 Производителя «Байкалов» отлучают от ARM. Российские процессоры спасет переход на RISC-V и MIPS 1
16.02.2022 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M 1
04.02.2022 Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы 2
10.01.2022 Власти требуют четверть миллиарда от разработчика процессоров «Байкал» 1
17.12.2021 Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний 1
13.12.2021 Власти хотят пересадить российских студентов на «Эльбрусы» и «Байкалы» 1
09.12.2021 Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер 1
30.11.2021 «Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы 1
29.11.2021 Разработчики процессоров «Байкал» переносят их выпуск в Россию 1
16.11.2021 Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD 2
11.11.2021 «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле 1
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia 1
27.10.2021 В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S 1

Публикаций - 95, упоминаний - 106

Евдокимов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 90
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 29
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 18
Intel Corporation 12811 15
Т-Платформы - T-Platforms 412 14
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 12
Varton - Вартон ТПК - Gauss 53 11
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 10
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 17 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 9
Edelweiss - Эдельвейс 71 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 6
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 6
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 5
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 4
Nvidia Corp 4002 4
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Apple Inc 13156 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 4
TrueConf - ТруКонф 454 4
Merlion iRU - Деловой офис 352 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 4
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 3
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 3
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 66 3
Samsung Electronics 11065 3
Ростелеком 10948 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Microsoft Corporation 25775 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Mali 38 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Чип и Дип 12 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
SoftBank Group 284 1
ESW Capital 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Kickstarter 136 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Транснефть 335 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 44
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 11 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 10
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 72
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 5
Microsoft Windows 16882 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
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TrueConf Room 8 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 3
FreePik 1841 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
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