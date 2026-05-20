Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Евдокимов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 95, упоминаний - 106
Евдокимов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Покровский Иван 136 10
|Опанасенко Всеволод 139 10
|Сивцев Илья 174 9
|Фролов Денис 73 5
|Махсон Михаил 14 4
|Горшенин Максим 39 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Титов Борис 64 3
|Борисов Юрий 122 3
|Трушкин Константин 60 3
|Шпак Василий 279 3
|Легостаева Светлана 96 3
|Квашенкина Ольга 56 3
|Смирнов Алексей 269 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Калинин Александр 189 2
|Козлов Александр 71 2
|Кузнецова Светлана 16 2
|Трухманов Александр 9 2
|Моисеев Алексей 33 2
|Свинаренко Андрей 15 2
|Копосов Максим 74 2
|Яфраков Михаил 9 2
|Петросов Владимир 9 2
|Петричкович Ярослав 30 2
|Данилова Марина 9 2
|Ефанова Людмила 9 2
|Чугунова Тамара 9 2
|Илюшникова Татьяна 15 2
|Шабурин Hиколай 9 2
|Гутенёв Владимир 14 2
|Долгов Константин 10 2
|Гольденберг Леонид 63 2
|Лачков Евгений 40 2
|Большебратская Елена 2 2
|Крук Сергей 3 2
|Прохорова Вероника 2 2
|Ефимов Андрей 4 2
|Борисовский Фёдор 2 2
|Рустамов Рустам 548 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
|Future Workplace 4 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|TrendForce 187 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.