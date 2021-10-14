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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Евдокимов Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 87
Евдокимов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Опанасенко Всеволод 101 7
|Покровский Иван 47 4
|Махсон Михаил 13 4
|Титов Борис 27 3
|Шпак Василий 39 2
|Моисеев Алексей 30 2
|Борисов Юрий 91 2
|Одинцов Дмитрий 83 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Горшенин Максим 15 1
|Сивцев Илья 13 1
|Морозова Анастасия 27 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Петросов Владимир 7 1
|Яфраков Михаил 7 1
|Ефанова Людмила 7 1
|Свинаренко Андрей 9 1
|Адамов Андрей 7 1
|Трухманов Александр 7 1
|Мартыненко Александр 14 1
|Медведев Владислав 10 1
|Хренов Григорий 2 1
|Данилова Марина 7 1
|Буяджи Павел 17 1
|Чугунова Тамара 7 1
|Шаров Борис 45 1
|Александров Александр 18 1
|Фролов Денис 8 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Sanie Michael - Сани Майкл 1 1
|Шабурин Hиколай 7 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Гольденберг Леонид 15 1
|Кравцов Алексей 21 1
|Коган Алексей 2 1
|Ким Борис 65 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Соколов Алексей 121 1
|Носков Константин 201 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 3 1
|ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru