Россия на пороге массовых продаж отечественных процессоров «Байкал». Производить их в стране по-прежнему негде

«Байкал Электроникс» намеревается до конца 2025 г. начать массовые продажи своих процессоров «Байкал». До 2022 г. они выпускались на заводах TSMC, но из-за санкций из производство было прекращено. В 2025 г. будет поставлено несколько десятков чипов, а в следующем году – более 100 тыс. Заказы уже есть, но компания не раскрывает место производства своих CPU.

«Байкалы» возвращаются

В России вот-вот начнутся массовые продажи отечественных процессоров «Байкал», за которыми стоит компания «Байкал Электроникс». Как пишет «Коммерсант», до конца 2025 г., то есть буквально в течение пяти месяцев, компания намерена отгрузить заказчикам несколько десятков тысяч своих чипов – точное количество пока не раскрывается.

На 2026 г. планы еще более грандиозные. За этот период «Байкал Электроникс» намерена поставить более 100 тыс. процессоров.

Заказчики у «Байкал Электроникс» уже есть, но компания не сообщает, кто они, и сколько их. Между тем, процессоры, готовящиеся к отгрузке, не самые современные – это Baikal-M, которому уже шесть лет, и который в 2020 г. проходил всестороннее тестирование в лаборатории CNews, а также Baikal-L для ноутбуков, инженерные образцы которого разработчик хотел получить в 2023 г. Его разработка ведется с 2021 г. Первый выпускается по топологии 28 нм, второй целится в 12 нм.

А есть ли выгода

О планах «Байкал Электроникс» по массовому завозу своих чипов в Россию «Коммерсанту» сообщил глава консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. Он отдельно подчеркнул, что за импортозамещение заказчикам придется переплатить, потому что «Байкалы» из-за сравнительно небольшого тиража будут стоить дороже чипов американских компаний AMD и Intel, которые официально прекратили свою деятельность в России в начале весны 2022 г. но при этом массово завозятся в Россию по параллельному импорту. Их, как и раньше, устанавливают в отечественные ПК, ноутбуки и серверы.

«Байкал Электроникс» Российские процессоры пока не могут заменить иностранные в плане производительности

Также Изумрудов отметил, что Baikal-M на многие годы отстает от конкурентов из модельного ряда Intel. «Производительность процессора Baikal-M можно сравнить с процессором Intel i3 седьмого поколения (выпущен в 2017 г. – прим. CNews), Baikal-L компаниями еще не тестировался, но его показатели должны быть выше», – сказал изданию Изумрудов.

Тайна на тайне

Где будут производиться новые «Байкалы» – вопрос открытый. До февраля 2022 г. их выпускала на своих заводах тайваньская TSMC – крупнейший в мире контрактный вендор микросхем. Однако из-за санкций и давления США она официально отказывается продолжать их производство. То же касается и процессоров линейки «Эльбрус» компании МЦСТ.

В России на момент выхода материала не было производственных мощностей для выпуска процессоров по современным топологиям – даже 28 нм 15-летней давности для отечественных заводов пока недостижимая цель. Таким образом, неизвестно, откуда у «Байкал Электроникс» новые процессоры, да еще и в таких количествах.

Пока нельзя исключать, что помочь «Байкал Электроникс» с производством чипов могли китайские компании. Они активно развивают свои компетенции в этом направлении – например, крупнейший среди них производитель SMIC уже освоил 5-нанометровый техпроцесс. То есть отставание от TSMC, выпускающей 3-нанометровые чипы, не такое уж и большое, и SMIC, как сообщал CNews, продолжает сокращать его.

В высшем руководстве «Байкал Электроникс» пока не сообщают, кто стал подрядчиком по выпуску процессоров, пишет «Коммерсант». Гендиректор компании Андрей Евдокимов отметил лишь, что в настоящее время все Baikal-M распроданы, а мобильный Baikal-M все еще находится в разработке.

Напомним, что Baikal-M – 28-нанометровый чип, а Baikal-L – 12-нанометровый. Таких производственных мощностей в России пока нет. Это подтверждает и директор компании «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов. «В России нет площадок, которые могут произвести микросхемы такого уровня, поэтому, вероятно, процессоры производятся на одной из азиатских фабрик», – сказал он «Коммерсанту».

Копосов подчеркнул, что перенос выпуска процессоров с одного завода на другой – очень недешевое мероприятие. По его подсчетам, это может обойтись минимум в 1 млрд руб. только за одну модель процессора.

Копосов отметил также, что не слышал о планах «Байкал Электроникс» по выпуску новых экземпляров Baikal-M, но осведомлен о стремлении компании выпустить Baikal-L. В ноябре 2021 г. «Байкал электроникс» получила от Минпромторга госсубсидии в размере 9,44 млрд руб. на создание двух новых процессоров из линейки Baikal-L.

Покупатели найдутся

Спрос на процессоры «Байкал», несмотря на их неспособность тягаться с современными Intel Core и AMD Ryzen, есть В конце апреля 2025 г. CNews выяснил, что на конец 2024 г. «Байкал Электроникс» завезла в Россию в общей сложности 85 тыс. собственных чипов. Все они были проданы.

АО «Байкал Электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Для сравнения, в 2019 г. было ввезено 17 тыс. чипов.

Как рассказал CNews гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов, в 85 тыс. вошла вся линейка чипов Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S. Больше всего было произведено и продано Baikal-T. «Все чипы произвели до 2022 г.», – утверждает Евдокимов.