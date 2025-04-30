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Baikal Electronics Байкал-L Baikal-L микропроцессор
Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:
|RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 2
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
|Евдокимов Андрей 83 10
|Сивцев Илья 146 4
|Шадаев Максут 1039 3
|Козлов Александр 68 2
|Крук Сергей 3 2
|Прохорова Вероника 2 2
|Ефимов Андрей 4 2
|Борисовский Фёдор 2 2
|Опанасенко Всеволод 133 2
|Бойко Алексей 70 2
|Соловьев Алексей 90 1
|Усманов Алишер 301 1
|Евдикимов Андрей 1 1
|Гландин Сергей 3 1
|Копосов Максим 63 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Черепенников Антон 84 1
|Якимов Антон 11 1
|Степанов Владимир 76 1
|Горшенин Максим 37 1
|Маслов Максим 5 1
|Покровский Иван 123 1
|Шпак Василий 237 1
|Квашенкина Ольга 12 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1949 7
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1017 1
|Витебские вести 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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