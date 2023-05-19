«Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году

Отечественный производитель компьютерной техники «Аквариус» начнет поставлять собственные процессоры на RISC-V для телекома и производителей электроники в 2026 г. Производить микросхемы планируется как на российских площадках, так и на зарубежных. В чипе будут использоваться ядра не только на RISC-V.

«Аквариус» идет на RISC

Как стало известно CNews, российский разработчик и производитель компьютерной техники «Аквариус» начнет серийно поставлять свои чипы на открытой архитектуре RISC-V на отечественный рынок в 2026 г. Об этом редакции рассказал президент «Аквариуса» Владимир Степанов.

«Разрабатываемые чипы планируется использовать как в составе нашего оборудования, так и предложить их на рынок разработчиков вычислительной техники, телекома и другой радиоэлектроники, которые заинтересованы заменить зарубежные чипы на более современные и доверенные российские», — рассказал CNews Степанов.

С его слов можно было заключить, что в процессоре будет использоваться не один тип ядер RISC-V, но и ядра на других архитектурах. Однако подробностей в «Аквариусе» пока не раскрывают. Производить микросхемы планируется на контрактных фабриках — как российских, так и зарубежных, отметил Степанов. В год предполагается выпускать «сотни тысяч» чипов. Запланированный объем инвестиций в рассматриваемые проекты в области микроэлектроники оценивается примерно в 4,3 млрд руб.

Расширение штата и новые офисы

Дизайн-центр «Аквариуса» ведет разработку ряда доверенных микросхем, призванных заменить зарубежные решения. Разработка чипов ведется с использованием в своем конструктиве вычислительных ядер на RISC-V.

Команда проекта составляет порядка 100 человек и продолжит расширяться, рассказал CNews президент «Аквариуса». Например, сейчас компания ищет системного программиста, который займется разработкой и адаптацией драйверов периферийных устройств для разрабатываемой SoC с архитектурой RISC-V под Linux и адаптацией базового видеодрайвера под конкретную версию графического ядра (под Linux и Windows), следует из базы ресурса по поиску вакансий HeadHunter.

Помимо расширения команды, в планах компании увеличить количество офисов разработки. В середине лета 2023 г. будет открыт новый большой офис.

Особенности архитектуры RISC-V

RISC-V развивается с 2010 г. В 2015 г. была учреждена международная некоммерческая организация RISC-V Foundation, в которую входят более 1 тыс. членов в 50 странах.

Архитектура набора команд RISC-V с открытым исходным кодом имеет в мире высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большей части других процессорных архитектур, в том числе вышеупомянутой ARM. В этой связи в текущей ситуации в России ее можно считать импорто- и санкционно независимой.

RISC в России

О планах «Аквариуса» разрабатывать процессоры на RISC-V узнал «Коммерсант» в октябре 2022 г. Тогда представители компании сообщили изданию, что в работе находилось два проекта, связанных с разработкой серверных чипов.

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Работа в этом направлении в России ведется не только силами «Аквариуса». Процессорные IP-блоки на базе RISC-V разрабатывают «дочки» Yadro (компания Syntacore) и «Байкал электроникс» (Cloudbear).

Готовые процессорные ядра на RISC-V в России на сегодняшний день, в частности, осваивает непосредственно «Байкал электроникс» — в своих разработках в рамках развития линейки процессоров «Байкал». В конце 2021 г. гендиректор компании Андрей Евдокимов сообщил CNews, что в планах «Байкал электроникс» использовать технологии IP-ядер на RISC-V в ее проектах по разработке процессоров Baikal-L и Baikal-S2. Первый из этих чипов проектируется для ноутбуков, второй — под серверы для облачных вычислений.

Однако стоит отметить, что все российские компании были ориентированы на выпуск готовых чипов на тайваньской фабрике TSMC. В начале 2022 г. после начала спецоперации на Украине Тайвань поддержал западные санкции в отношении нашей страны, поэтому выпуск всех уже заказанных российских процессоров (на других архитектура) на TSMC был заморожен.

Чем занимается «Аквариус»

«Аквариус» производит серверы, системы хранения данных (СХД), персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Помимо этого, компания также выпускает материнские платы собственной разработки. У организации есть две производственные площадки — в Шуе и Твери.

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В конце февраля 2023 г. «Аквариус» наладил выпуск новых серверов для интернета вещей, облаков и телекома. В марте компания начала производить карманный персональный компьютер на отечественной мобильной ОС «Аврора».

В сентябре 2022 г. США ввели санкции против «Аквариуса», а также «дочки» Yadro, «Байкал электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». Из-за попадания в «черный» список они теперь не смогут получить доступ к американским процессорным архитектурам и к зарубежным заводам. Санкции также чреваты для российских производителей сложностями с компонентами и оборудованием.