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RISC-V International RISC-V Foundation Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры
Альянс RISC-V является объединением разработчиков вычислительной техники и программного обеспечения на основе архитектуры RISC-V. Альянс основан на добровольном членстве, создан для развития и популяризации архитектуры RISC-V в нашей стране, представления и защиты общих интересов участников.
RISC-V — архитектура набора команд (ISA) для микропроцессоров с открытым исходным кодом, позволяющая создавать гетерогенную вычислительную среду с ядрами, оптимизированными для различных типов вычислений, работающих вместе.
RISC-V International и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1018 6
|Серебряникова Анна 73 4
|Редькин Александр 5 4
|Черепенников Антон 83 3
|Серебрянникова Анна 7 2
|Мишустин Михаил 684 2
|Евдокимов Андрей 82 2
|Икоев Артем 16 2
|Усманов Алишер 301 2
|Redmond Calista - Рэдмонд Калиста 2 2
|Little Patrick - Литтл Патрик 4 2
|Путин Владимир 3196 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Касперская Наталья 294 1
|Легостаева Светлана 88 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Крук Сергей 3 1
|Хасьянова Гульнара 142 1
|Прохорова Вероника 2 1
|Борисовский Фёдор 2 1
|Копосов Максим 62 1
|Трандин Сергей 92 1
|Ефимов Андрей 4 1
|Ермишина Лиана 9 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Сивцев Илья 140 1
|Климов Валентин 7 1
|Козлов Александр 68 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 184 1
|Натрусов Артем 284 1
|Сотин Денис 205 1
|Андрианов Павел 84 1
|Галкин Николай 107 1
|Фокин Валерий 46 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Шпак Василий 226 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Tom’s Hardware 407 8
|The Register - The Register Hardware 1574 5
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5928 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1902 3
|Bloomberg 1299 2
|TechSpot 121 2
|FT - Financial Times 1226 1
|Times 624 1
|WCCFTech - Издание 63 1
|South China Morning Post 59 1
|SCMP - South China Morning Post 19 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 520 1
|Liliputing 62 1
|TechRadar 90 1
|Phoronix 42 1
|EE Times 158 1
|Android Authority 47 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3231 3
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|TrendForce 113 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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