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RISC-V International RISC-V Foundation Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры

Альянс RISC-V является объединением разработчиков вычислительной техники и программного обеспечения на основе архитектуры RISC-V. Альянс основан на добровольном членстве, создан для развития и популяризации архитектуры RISC-V в нашей стране, представления и защиты общих интересов участников.

RISC-V —  архитектура набора команд (ISA) для микропроцессоров с открытым исходным кодом, позволяющая создавать гетерогенную вычислительную среду с ядрами, оптимизированными для различных типов вычислений, работающих вместе. 

 


04.03.2025 Китай вкладывается в мощного «убийцу» процессоров x86 и ARM. Поддержку обеспечат на уровне государства 1
26.12.2024 Российская система динамического моделирования Engee успешно протестирована на микроконтроллере «Амур» «Микрона» 1
10.12.2024 Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V 2
30.09.2024 Создан гибкий бескремниевый процессор на архитектуре RISC-V ценой в один доллар 1
28.08.2024 Потенциальные «убийцы» процессоров Intel и AMD будут не нужны большинству людей. Чипы RISC-V ни на что не годны в видеоиграх. Видео 1
26.08.2024 Китай создал «первый в мире» чип безопасности на импортонезависимой архитектуре RISC-V 1
09.08.2024 ПК, серверы, игровые приставки на популярных китайских процессорах можно захватить за долю секунды. Закрыть уязвимость невозможно 1
06.06.2024 «Микрон» поддержал программу Альянса RISC-V 1
02.05.2024 Из ядра ОС Android убрали поддержку суперперспективной архитектуры RISC-V 1
24.04.2024 США хотят запретить Китаю использовать архитектуру RISC-V. Сейчас она бесплатна, открыта и доступна каждому 1
09.04.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак в интервью CNews: Таких темпов роста нашей электронной отрасли не было никогда 1
28.03.2024 Китай играючи решил фатальную проблему SSD. Они больше не будут перегреваться и гореть 1
18.01.2024 Вот-вот выйдут прорывные «лазерные» жесткие диски колоссальной емкости. Достанется и владельцам обычных ПК 1
14.09.2023 НИЯУ МИФИ вошел в состав Альянса RISC-V 4
07.09.2023 Алексей Шанин, UDV Group: Мы разработали межсетевой экран на архитектуре RISC-V 4
03.07.2023 «Базальт СПО» стала партнером российского «Альянса Risc-V» 3
23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V 2
19.05.2023 «Аквариус» начнет серийно поставлять собственные чипы на RISC-V и использовать их в своей технике в 2026 году 1
12.05.2023 У российского разработчика микропроцессорных ядер на RISC-V в 15 раз взлетела чистая прибыль 2
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 2
30.01.2023 Intel закрыла программу поддержки RISC-V. Всем примкнувшим к ней разработчикам рекомендовано уйти к конкурентам 1
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 2
27.12.2022 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование 1
15.12.2022 Ветераны Intel и AMD создали сверхсовременный процессор на RISC-V. Он быстрее Epyc и Xeon и уже готов к производству 1
30.11.2022 Победить санкции США Китаю поможет процессорная архитектура. Ее любят в России, и она угрожает Intel и AMD 2
25.10.2022 В Android появилась поддержка санкционно независимой процессорной архитектуры, на которую уповают в России 1
10.10.2022 «Аквариус» займется разработкой процессоров на архитектуре RISC-V 4
05.10.2022 Начались продажи первого в мире ноутбука без процессоров Intel, AMD и ARM 1
23.09.2022 Российские разработчики на RISC-V объединились 2
04.07.2022 Создан первый в мире ноутбук без любимой процессорной архитектуры Intel и AMD 1
24.06.2022 Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией 2
10.06.2022 Минцифры: Власти крупно поддержат деньгами российских разработчиков процессоров на RISC-V 1
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 1
16.12.2021 Россияне впервые в истории станут определять политику развития архитектуры RISC-V 1
16.12.2021 Отечественная компания Syntacore вошла в состав правления глобального консорциума RISC-V International 1
22.10.2021 Intel провалила попытку купить разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 1
02.09.2021 Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор» 1
25.08.2021 Выпущен первый универсальный процессор более чем с 1000 ядер 1
11.06.2021 Intel покупает разработчика процессоров с конкурирующей архитектурой 1

Публикаций - 44, упоминаний - 70

RISC-V International и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 499 18
Intel Corporation 12229 16
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 413 14
Syntacore 27 12
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 910 10
AMD - Advanced Micro Devices 4255 10
Western Digital Corporation - WDC 553 10
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 858 8
Varton - CloudBEAR - КЛАУДБЕАР 11 8
Huawei 3962 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1473 7
Qualcomm Technologies 1833 7
Alibaba Group 428 7
ИКС 321 7
Nvidia Corp 3515 6
Samsung Electronics 10297 6
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 5
МегаФон 8981 5
Google LLC 11842 5
Sifive 12 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1938 4
Открытые технологии 702 3
IBM - International Business Machines Corp 9450 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 431 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 273 2
Ampere Computing 50 2
AMD Xilinx 95 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 2
GitHub 833 2
ВЭБ.РФ - НМ-тех 39 2
InfoWatch - Инфовотч 1025 2
Nvidia - Mellanox Technologies 90 2
Red Hat 1316 2
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 23 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12832 2
Apple Inc 12159 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 2
Seagate Technology 741 2
MediaTek - Ralink 530 2
Imagination Technologies - VideoLogic 39 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 3
SoftBank Group 260 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 3
Unsplash 848 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 16 2
Spark Capital 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 874 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2403 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Верный - торговая сеть 291 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2897 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11769 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4803 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4187 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 371 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 472 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 1
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