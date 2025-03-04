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Альянс RISC-V является объединением разработчиков вычислительной техники и программного обеспечения на основе архитектуры RISC-V. Альянс основан на добровольном членстве, создан для развития и популяризации архитектуры RISC-V в нашей стране, представления и защиты общих интересов участников.

RISC-V — архитектура набора команд (ISA) для микропроцессоров с открытым исходным кодом, позволяющая создавать гетерогенную вычислительную среду с ядрами, оптимизированными для различных типов вычислений, работающих вместе.