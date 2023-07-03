«Базальт СПО» стала партнером российского «Альянса Risc-V»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», подписала меморандум о партнерском сотрудничестве с «Альянсом Risc-V». В планах — разработка отраслевых стандартов, рекомендаций для совершенствования законодательства, просветительская и исследовательская деятельность. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Компания «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», заключила меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с «Ассоциацией независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе архитектуры Risc-V» («Альянсом Risc-V»).

Разработчики «Базальт СПО» окажут Ассоциации содействие в работе над развитием российских решений на платформе Risc-V и экосистемы совместимого с ней ПО, а также в формировании необходимой нормативной базы.

Партнерское сотрудничество будет направлено на: разработку отраслевых стандартов Risc-V; унификацию рекомендаций к программному обеспечению, разрабатываемому или адаптируемому для работы с микропроцессорной архитектурой Risc-V; разработку и продвижение рекомендаций в сфере информационной безопасности при внедрении и эксплуатации продукции, использующей микропроцессорную архитектуру Risc-V; совершенствование законодательства в области регулирования технических стандартов и правовых основ использования микропроцессорной архитектуры Risc-V; организацию мероприятий информационного, образовательного, просветительского, консультационного, делового и профессионального характера в сфере разработки и применения продуктов с микропроцессорной архитектурой Risc-V и смежных областях, а также мероприятий по развитию международного сотрудничества; проведение исследований, включая научные, социологические и вспомогательные, в области разработки, внедрения и использования продуктов с микропроцессорной архитектурой Risc-V и смежных технологий.

«Базальт СПО» также входит в международный альянс Risc-V International и ведет большую работу по поддержке плат этой архитектуры в операционных системах «Альт». Статус «Стратегический участник» дает компании право участвовать в формировании и реализации стратегии развития Risc-V.

В мае 2023 г. «Базальт СПО» представил новую экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры Risc-V. Она предназначена для разработчиков и опытных пользователей, заинтересованных в развитии экосистемы свободного ПО для архитектуры Risc-V.

«Потребности рынка в компьютерах на платформе Risc-V только формируются, но «Базальт СПО» превентивно развивает ее поддержку в операционных системах «Альт, — сказал генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин. — На протяжении пяти лет мы вместе с сообществом ALT Linux Team активно развиваем открытый репозиторий Sisyphus riscv64. Это экспериментальная ветка собственной инфраструктуры разработки «Базальт СПО», на которой создается семейство операционных систем «Альт». Весь исходный код ОС «Альт» для платформы Risc-V открыт, также он будет публиковаться в национальном репозитории — российском аналоге GitHub».

О важность и ценности такого сотрудничества сказала директор «Альянса Risc-V» Анна Серебряникова: «Взаимодействие с лидерами рынка операционных систем крайне важно для нашего молодого альянса и развития экосистемы Risc-V в России».

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«Базальт СПО» — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-систем любого масштаба и сложности. Развитие платформы ведется более 20 лет. Операционные системы «Альт» включены в единый реестр российского ПО. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.