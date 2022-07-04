Создан первый в мире ноутбук без любимой процессорной архитектуры Intel и AMD

В Китае создан ноутбук Roma, не имеющий аналогов в мире. Это первый в мире лэптоп с процессором на открытой архитектуре RISC-V. Лэптоп должен поступить в продажу осенью 2022 г. Разработчики хотят сделать его доступным во всем мире. Конкурировать Roma будет в первую очередь с лэптопами на х86-процессорах, произведенных Intel и AMD. Они занимают почти весь мировой рынок ноутбуков, оставляя небольшую его долю решениям с ARM-процессорами.

RISC-V покоряет мир ноутбуков

В мире появился уникальный ноутбук на базе процессора с архитектурой RISC-V. Как пишет портал Liliputing, его создали китайские компании DeepComputing и Xcalibyte. За счет выбора архитектуры CPU аналогов у него на момент выхода материала не существовало.

Свой лэптоп разработчики назвали Roma. В настоящее время DeepComputing и Xcalibyte принимают предварительные заказы на него, не уточняя, когда намереваются выпустить хотя первую партию этих лэптопов. По информации издания The Register, первые образцы Roma сойдут с конвейера в сентябре 2022 г., но разработчики не подтверждают это.

Авторы проекта также не раскрывают стоимость Roma. Известно лишь, что он будет выпущен ограниченным тиражом, что всегда негативно отражается и на конечной цене, и на итоговой доступности. С другой стороны, разработчики отказались от первоначальных планов по распространению Roma исключительно в Китае. Теперь они нацелились на глобальный релиз.

В процессорах для ноутбуков чаще всего используется архитектура х86. Для создания CPU ее применяют компании AMD и Intel, основные игроки этого рынка. Минимальное количество ноутбуков снабжаются ARM-процессорами.

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Однако и ARM, и х86 являются закрытыми архитектурами, в отличие от открытой и не требующей лицензионных выплат RISC-V. За счет этого она пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. К примеру, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

Два ноутбука вместо одного

DeepComputing и Xcalibyte оказались крайне скупы на информацию о своем совместном продукте и, в частности, процессоре. О нем известно лишь, что это будет полноценная система на чипе на манер современных ARM-решений.

Это означает, что в дополнение к квартету обычных вычислительных ядер в составе CPU на базе RISC-V будут присутствовать видеоподсистема, и нейропроцессорный блок, он же Neural Processing Unit. В его задачи входит ускорение вычислений, связанных алгоритмами искусственного интеллекта и машинного обучения.

DeepComputing и Xcalibyte намерен выпустить сразу два ноутбука, то есть Roma – это не просто лэптоп, а мини-семейство мобильных ПК. Основные отличия в них будут связаны именно с процессором – базовая версия с приставкой Standard получит 28-нанометровый CPU, а Pro-модификация – 12-нанометровый. Между собой процессоры, вероятно, будут отличаться лишь техпроцессом.

Судя по доступным изображениям, ноутбук также предоставит пользователю как минимум по одному разъему HDMI, USB-A и USB-C, а также тачпад со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Удобный апгрейд

Как пишет The Register, у Roma будет еще одно отличие, выделяющее его на фоне всех других современных ноутбуков. Эту особенность он почерпнет у лэптопов начала XXI века, и оно заключается в возможности самостоятельной замены процессора.

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Другими словами, CPU не будет впаян в материнскую плату. Это означает, что разработчики, вероятно, создали для него еще и свой собственный сокет.

Основные особенности Roma

Не исключено, что это может быть заделом на будущее. Как сообщал CNews, в июне 2022 г. Китай приступил к разработке архитектуры RISC-X, являющейся открытым и бесплатным ответвлением RISC-V. Она создается с целью минимизации зависимости КНР от иностранных технологий. В дальнейшем на ее основе будут выпускаться новые китайские процессоры.

По всей вероятности, ноутбуки Roma будут отличаться друг от друга не только топологией процессора, но и объемами памяти. Известно, что их аппаратная платформа поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4/LPDDR4X, плюс в них можно установить SSD-накопитель до 256 ГБ. Пока нет информации, будут ли эти компоненты подлежать самостоятельному апгрейду.

Когда тыл надежно прикрыт

По словам представителей DeepComputing и Xcalibyte, компании работали над Roma далеко не в одиночку. Весь процесс создания ноутбука курировала организация RISC-V International, занимающаяся развитием RISC-V.

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Также над проектом трудились эксперты информационного портала Phoronix, посвященного ОС Linux. Ноутбук будет работать под управлением именно этой операционной системы. Разработчики уже заявили о совместимости с большинством современных Linux-дистрибутивов.