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LPDDR Low Power DDR Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов

СОБЫТИЯ

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18.10.2022 Samsung выпустила «самую быструю» оперативную память для смартфонов и ноутбуков

ться снижения уровня энергопотребления памяти LPDDR5X на 20% по сравнению с предшественником в лице LPDDR5. Пропускная способность также выросла – до 1,3 раза. Массовое производство памяти L
09.11.2021 У новых смартфонов ОЗУ будет больше, чем у игровых ПК. И оно будет сверхбыстрым

ng Galaxy S21 Ultra. Более бюджетные устройства, в том числе и производства Samsung, довольствуются LPDDR4X. Также в настоящее время не существует настолько «тяжелых» или неоптимизированных моб
26.03.2021 LPDDR5 и LPDDR4X — в чем отличия и что лучше?

лачных вычислениях, автономных автомобилях и системах дополненной реальности. Чем она отличается от LPDDR4X и какая память лучше? Мобильные вычисления становятся все более востребованными — кон
31.08.2020 Samsung запустила в серию «самую быструю и емкую оперативную память»

данных 5500 Мбит/cек при на 30% меньшем уровне потребления энергии по сравнению с предшественником (LPDDR4x). В конце февраля 2020 г. Samsung запустила в серию 16-гигабайтные модули памяти на б
25.02.2020 Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов

кной способностью 5500 Мбит/с на каждом контакте шины данных. На фоне памяти предыдущего поколения, LPDDR4X, которая выдает 4266 Мбит/с, она приблизительно в 1,3 раза быстрее. В 12-гигабитной п
07.02.2020 Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5

овые чипы на 50% быстрее самых «продвинутых» представителей памяти стандарта предыдущего поколения (LPDDR4x). Лучше у них обстоят дела и с энергоэффективностью – они потребляют на 20% меньше эн
19.07.2019 Samsung начала выпуск чипов 12 Гбит LPDDR5 DRAM для смартфонов

смартфонах. Выпуск новых модулей начался всего через пять месяцев после старта производства 12 Гбит LPDDR4X – модулей предыдущего поколения, что доказывает лидерство Samsung на рынке памяти кла
25.04.2018 Samsung начал выпуск 10 нм памяти 16 Гбит LPDDR4X DRAM для автомобилей

Samsung Electronics объявила о начале серийного производства 16-гигабитной (Гбит) памяти LPDDR4X DRAM класса 10 нм для автомобилей. Новейшая модель LPDDR4X отличается высокой

21.10.2016 Samsung представил 8 ГБ модули мобильной памяти LPDDR4

Samsung Electronics объявил о выпуске мобильных модулей DRAM с низким потреблением мощности и двукратной скоростью передачи данных (low power, double data rate 4 – LPDDR4) объемом 8 ГБ. Как рассказали CNews В компании, новое решение ориентировано на работу в мобильных устройствах с большими Ultra HD дисплеями. В модуль DRAM 8 ГБ установлены четыре 16-гига
17.01.2014 Samsung разработала первый в мире 8-Гбит чип мобильной DRAM-памяти LPDDR4

Компания Samsung Electronics анонсировала первый в истории 8-Гбит чип DRAM-памяти LPDDR4 для смартфонов и планшетов. «Новое поколение чипов памяти, поддерживающих интерфейс


Публикаций - 574, упоминаний - 718

LPDDR и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 145
Xiaomi - Сяоми 2231 134
Intel Corporation 12811 122
Apple Inc 13154 101
Qualcomm Technologies 1974 68
AMD - Advanced Micro Devices 4641 65
Google LLC 12688 57
MediaTek - Ralink 595 55
Nvidia Corp 4002 51
Huawei 4676 51
Lenovo Group 2446 50
Microsoft Corporation 25775 49
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 45
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 45
Acer Group - Acer Inc 2776 39
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 32
BBK OnePlus 298 32
BBK OPPO Electronics 484 32
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 30
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 28
Sony 6739 26
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 24
HP Inc. 5883 22
Dell EMC 5180 21
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 20
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 18
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 18
BBK Electronics Corp 332 15
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 14
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 14
LG Electronics 3735 14
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 11
Shenzhen Xunlong Software 17 11
HTC Corporation 1512 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 10
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
TÜV Rheinland Group 181 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 9
Kickstarter 136 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
JD.com - Jingdong Mall 101 5
Carl Zeiss AG 307 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
BMW Group 482 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
LEGO 260 2
Совкомбанк Совесть 279 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Hagens Berman 7 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Tesla Motors 461 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
Assist - Ассист 218 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 173
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 8
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 5
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 460
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 439
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 334
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 311
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 303
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 295
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 281
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 278
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 256
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 253
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 243
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 217
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 170
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 167
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 161
Наушники - Headphones 4478 158
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 143
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 137
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 135
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 134
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 126
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 125
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Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 105
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 104
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Google Android 15243 122
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