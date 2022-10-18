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LPDDR Low Power DDR Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов
СОБЫТИЯ
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|18.10.2022
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Samsung выпустила «самую быструю» оперативную память для смартфонов и ноутбуков
ться снижения уровня энергопотребления памяти LPDDR5X на 20% по сравнению с предшественником в лице LPDDR5. Пропускная способность также выросла – до 1,3 раза. Массовое производство памяти L
|09.11.2021
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У новых смартфонов ОЗУ будет больше, чем у игровых ПК. И оно будет сверхбыстрым
ng Galaxy S21 Ultra. Более бюджетные устройства, в том числе и производства Samsung, довольствуются LPDDR4X. Также в настоящее время не существует настолько «тяжелых» или неоптимизированных моб
|26.03.2021
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LPDDR5 и LPDDR4X — в чем отличия и что лучше?
лачных вычислениях, автономных автомобилях и системах дополненной реальности. Чем она отличается от LPDDR4X и какая память лучше? Мобильные вычисления становятся все более востребованными — кон
|31.08.2020
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Samsung запустила в серию «самую быструю и емкую оперативную память»
данных 5500 Мбит/cек при на 30% меньшем уровне потребления энергии по сравнению с предшественником (LPDDR4x). В конце февраля 2020 г. Samsung запустила в серию 16-гигабайтные модули памяти на б
|25.02.2020
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Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов
кной способностью 5500 Мбит/с на каждом контакте шины данных. На фоне памяти предыдущего поколения, LPDDR4X, которая выдает 4266 Мбит/с, она приблизительно в 1,3 раза быстрее. В 12-гигабитной п
|07.02.2020
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Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5
овые чипы на 50% быстрее самых «продвинутых» представителей памяти стандарта предыдущего поколения (LPDDR4x). Лучше у них обстоят дела и с энергоэффективностью – они потребляют на 20% меньше эн
|19.07.2019
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Samsung начала выпуск чипов 12 Гбит LPDDR5 DRAM для смартфонов
смартфонах. Выпуск новых модулей начался всего через пять месяцев после старта производства 12 Гбит LPDDR4X – модулей предыдущего поколения, что доказывает лидерство Samsung на рынке памяти кла
|25.04.2018
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Samsung начал выпуск 10 нм памяти 16 Гбит LPDDR4X DRAM для автомобилей
Samsung Electronics объявила о начале серийного производства 16-гигабитной (Гбит) памяти LPDDR4X DRAM класса 10 нм для автомобилей. Новейшая модель LPDDR4X отличается высокой
|21.10.2016
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Samsung представил 8 ГБ модули мобильной памяти LPDDR4
Samsung Electronics объявил о выпуске мобильных модулей DRAM с низким потреблением мощности и двукратной скоростью передачи данных (low power, double data rate 4 – LPDDR4) объемом 8 ГБ. Как рассказали CNews В компании, новое решение ориентировано на работу в мобильных устройствах с большими Ultra HD дисплеями. В модуль DRAM 8 ГБ установлены четыре 16-гига
|17.01.2014
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Samsung разработала первый в мире 8-Гбит чип мобильной DRAM-памяти LPDDR4
Компания Samsung Electronics анонсировала первый в истории 8-Гбит чип DRAM-памяти LPDDR4 для смартфонов и планшетов. «Новое поколение чипов памяти, поддерживающих интерфейс
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