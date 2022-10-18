Samsung выпустила «самую быструю» оперативную память для смартфонов и ноутбуков ться снижения уровня энергопотребления памяти LPDDR5X на 20% по сравнению с предшественником в лице LPDDR5. Пропускная способность также выросла – до 1,3 раза. Массовое производство памяти L

У новых смартфонов ОЗУ будет больше, чем у игровых ПК. И оно будет сверхбыстрым ng Galaxy S21 Ultra. Более бюджетные устройства, в том числе и производства Samsung, довольствуются LPDDR4X. Также в настоящее время не существует настолько «тяжелых» или неоптимизированных моб

LPDDR5 и LPDDR4X — в чем отличия и что лучше? лачных вычислениях, автономных автомобилях и системах дополненной реальности. Чем она отличается от LPDDR4X и какая память лучше? Мобильные вычисления становятся все более востребованными — кон

Samsung запустила в серию «самую быструю и емкую оперативную память» данных 5500 Мбит/cек при на 30% меньшем уровне потребления энергии по сравнению с предшественником (LPDDR4x). В конце февраля 2020 г. Samsung запустила в серию 16-гигабайтные модули памяти на б

Samsung начинает выпуск удивительных модулей памяти для сверхмощных смартфонов кной способностью 5500 Мбит/с на каждом контакте шины данных. На фоне памяти предыдущего поколения, LPDDR4X, которая выдает 4266 Мбит/с, она приблизительно в 1,3 раза быстрее. В 12-гигабитной п

Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5 овые чипы на 50% быстрее самых «продвинутых» представителей памяти стандарта предыдущего поколения (LPDDR4x). Лучше у них обстоят дела и с энергоэффективностью – они потребляют на 20% меньше эн

Samsung начала выпуск чипов 12 Гбит LPDDR5 DRAM для смартфонов смартфонах. Выпуск новых модулей начался всего через пять месяцев после старта производства 12 Гбит LPDDR4X – модулей предыдущего поколения, что доказывает лидерство Samsung на рынке памяти кла

Samsung начал выпуск 10 нм памяти 16 Гбит LPDDR4X DRAM для автомобилей Samsung Electronics объявила о начале серийного производства 16-гигабитной (Гбит) памяти LPDDR4X DRAM класса 10 нм для автомобилей. Новейшая модель LPDDR4X отличается высокой

Samsung представил 8 ГБ модули мобильной памяти LPDDR4 Samsung Electronics объявил о выпуске мобильных модулей DRAM с низким потреблением мощности и двукратной скоростью передачи данных (low power, double data rate 4 – LPDDR4) объемом 8 ГБ. Как рассказали CNews В компании, новое решение ориентировано на работу в мобильных устройствах с большими Ultra HD дисплеями. В модуль DRAM 8 ГБ установлены четыре 16-гига