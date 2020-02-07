Начались поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5

Micron начал поставки LPDDR5

Американский производитель микроэлектроники Micron начал поставки клиентам «первой в мире» серийной оперативной памяти LPDDR5 для высокопроизводительных смартфонов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

Как утверждают в Micron, новые чипы на 50% быстрее самых «продвинутых» представителей памяти стандарта предыдущего поколения (LPDDR4x). Лучше у них обстоят дела и с энергоэффективностью – они потребляют на 20% меньше энергии по сравнению с изделиями LPDDR4x.

В настоящее время компания поставляет своим клиентам память LPDDR5 в упаковках объемом 6, 8 и 12 ГБ с пропускной способностью 5,5 Гбит/с и 6,4 Гбит/с.

Micron начал поставки «первой в мире» серийной сверхбыстрой памяти LPDDR5 для флагманских смартфонов

В течение первой половины 2020 г. Micron обещает начать поставки мультичипового пакета uMCP5, который состоит из оперативной памяти LPDDR5 и флеш-памяти UFS, для использования в смартфонах среднего и флагманского уровня. Применение такого решения благотворно скажется на производительности гаджетов и продолжительности их автономной работы.

Вопрос первенства

LPDDR5 – это относительно новый стандарт оперативной памяти для мобильных устройств, в частности смартфонов, планшетов и ноутбуков. Модули LPDDR (Low-power DDR) отличаются от DDR в первую очередь пониженным энергопотреблением.

На первенство в освоении стандарта претендуют сразу несколько крупных производителей электроники. Помимо Micron, о запуске массового производства первых в отрасли модулей памяти LPDDR5 также заявляла корпорация Samsung.

Сообщалось, что 12-гигабитные модули корейской корпорации обеспечивают скорость передачи данных 5500 Мбит/c при на 30% меньшем уровне потребления энергии по сравнению с предшественником (LPDDR4x). Начать разработку 16-гигабитной памяти LPDDR5 компания собиралась в 2020 г.

Samsung также заявлял о планах по переносу производства своих новых чипов на завод в Пхентхэке (Южная Корея) с начала 2020 г. в рамках процедуры по оптимизации производственных мощностей.

Смартфоны на базе нового типа памяти

Целый ряд производителей смартфонов планирует в ближайшее время представить свои новинки, в которых использована новая скоростная оперативная память.

Micron в своем пресс-релизе утверждает, что будущий флагман китайской Xiaomi – Mi 10 – станет одним из первых мобильных устройств на базе памяти LPDDR5. Эту информацию подтверждают и в Xiaomi. Причем, по словам гендиректора компании Лэя Цзюня (Lei Jun), устройство аппарат будет оснащаться как модулями Micron, так и прозведенными Samsung.

Nubia, ZTE и Realme, также представляющие КНР, собираются в числе первых выпустить смартфоны с применением памяти нового стандарта. Таковыми должны стать Nubia Red Devil 5G, ZTE Axon 10s Pro и предположительно Realme X50 Pro 5G. При этом лишь аппарат ZTE на момент публикации материала располагает детальным описанием характеристик на официальном сайте компании, так что именно его можно считать самым первым смартфоном с памятью LPDDR5.

Кроме того, в Сети циркулируют слухи о том, что новые топовые модели гаджетов Samsung – Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra – получат оперативную память LPDDR5 собственного производства корейской корпорации. Однако достоверной информации на этот счет пока нет.

Презентация Samsung Galaxy S20 намечена на 11 февраля 2020 г. Тогда же ориентировочно должен быть представлен и Xiaomi Mi 10.

ZTE Axon 10s Pro будет продемонстрирован на выставке MWC 2020, которая пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля.

Презентация флагмана Realme ожидается в феврале-марте.