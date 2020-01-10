Рассекречен новый флагман Xiaomi. Характеристики, цена

Раскрыты спецификации смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, основных конкурентов новых Samsung Galaxy S. До их премьеры осталось не больше месяца, а стоимость самой дорогой версии может оказаться в пределах $720.

Раньше, чем Samsung

Менеджер по новой продукции компании Xiaomi Ванг Тенг Томас (Wang Teng Thomas) раскрыл подробную информацию о возможностях нового флагманского смартфона Mi 10. Моноблок призван конкурировать с грядущими топовыми гаджетами компаний Samsung, LG, OnePlus и др., и его презентация состоится раньше, чем перечисленные компании покажут собственные новинки.

Ванг Тенг Томас рекомендовал всем, кто заинтересован в покупке Mi 10, дождаться китайского Нового года, который по восточному календарю наступит 25 января 2020 года. Праздновать это событие все жители Китая будут с 25 января по 10 февраля 2020 г. Топ-менеджер Xiaomi не уточнил, когда именно состоится презентация флагмана, но это случится определенно не позднее 10 февраля 2020 г. – в конце 2019 г. представители Xiaomi сообщали, что премьера пройдет за несколько дней до презентации новых смартфонов Samsung серии Galaxy S. Их анонс, как известно, назначен на 11 февраля 2020 г.

Предположительный внешний вид Xiaomi Mi 10

Xiaomi, пишет ресурс Gizmochina, может выпустить сразу две модификации Mi 10 – обычную и Pro, по аналогии с прошлогодними Mi 9 и Mi 9 Pro. Их цена может варьироваться от $505 до $720 при заказе из Китая. В этом случае покупка данных смартфонов в китайских интернет-магазинах может обернуться для российских потребителей уплатой таможенной пошлины – с 1 января 2020 г. порог беспошлинного ввода снижен до 200 евро.

Основные спецификации

Xiaomi планирует собрать Mi 10 и Mi 10 Pro на базе процессора Snapdragon 865 компании Qualcomm. На момент публикации материала это был самый производительный чип на рынке, и именно его компания Samsung собирается использовать в своих новых Galaxy S.

Произведенный по семинанометровой технологии, данный процессор содержит восемь ядер, разделенных на два кластера: высокопроизводительный (ARM Cortex-A77, 3x2,4 ГГц + 1x2,84 ГГц), и энергоэффективный (ARM Cortex-A55, 4x1,8 ГГц). Видеоподсистема представлена графикой Adreno 650 с поддержкой разрешения экрана до 4К и частоты обновления до 144 Гц, Процессор умеет работать с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (2133 МГц) и LPDDR5 (2750 МГц).

Дисплей Xiaomi Mi 10

Экран Xiaomi Mi 10 получит частоту обновления 90 Гц против 120 Гц у Mi 10 Pro. Оба смартфона обзаведутся безрамочными AMOLED-панелями на 6,57 дюйма с неизвестным разрешением. В верхнем правом углу экрана будет расположено отверстие овальной формы в стиле Samsung Galaxy S10 Plus, предназначенное для двойной фронтальной камеры.

Объем оперативной памяти в смартфонах достигает 12 ГБ, а емкость встроенного накопителя – 512 ГБ. Оба моноблока получат опцию в виде 5G-модема.

Дополнительные характеристики

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получат в общей сложности по шесть фотокамер. На лицевой панели обоих смартфонов разместится двойной модуль, состоящий из сенсоров на 32 и 8 МП, а вот основные камеры будут иметь определенные различия. Так, каждый из них получит сенсоры на 20 МП (ультраширокий угол), 5 МП (ToF-камера, замер глубины кадра) и 12 МП (телефото), но разрешение основной матрицы у Mi 10 составит 64 МП против 108 МП у Mi 10 Pro. Точные параметры объективов на момент публикации материала известны не были.

Различаться смартфоны будут и системами питания. Младший Mi 10 Xiaomi экипирует аккумулятором емкостью 4800 мАч и быстрой 30-ваттной зарядкой, тогда как Mi 10 Pro сможет заряжаться еще быстрее (66 Вт) но получит АКБ на 4500 мАч. Оба будут заряжаться по интерфейсу USB-C, который с высокой долей вероятности заменит собой разъем для наушников. Смартфоны могут получить поддержку беспроводной зарядки и способность без проводов заряжать другие гаджеты.

Сканер отпечатков пальцев в Mi 10 и Mi 10 Pro будет расположен под дисплеем. Для разблокировки также можно будет использовать систему распознавания лиц на базе фронтальной фотокамеры.