Власти оставят россиян без дешевых смартфонов из Китая

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В России может быть снижен до 20 евро порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Подобная инициатива лишит всех россиян возможности сэкономить при заказе товаров из других стран, в том числе электроники.

Правительство против выгодных покупок

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову рассмотреть его (Силуанова) предложение о существенном снижении порога беспошлинного ввоза в Россию товаров из иностранных онлайн-магазинов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведение, обсуждение которого на ЕАС было поручено Медведевым, подразумевает снижение порога вплоть до 20 евро (1410 руб.). На момент публикации материала размер порога составлял 500 евро (35,2 тыс. руб.).

Данная инициатива не включает в себя снижение порога беспошлинного ввоза до 200 евро (14,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 декабря 2019 г.) – эта норма в любом случае вступит в силу 1 января 2020 г.

Изменения в три этапа

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя правительства Олега Осипова, в случае, если инициатива будет принята, то первое радикальное снижение порога беспошлинного ввоза может состояться не позднее 1 июля 2020 г. через полгода его уменьшат до 100 евро (7044 руб.). Второй этап состоится 1 января 2021 г. – порог снизят до 50 евро (3522 руб.).

Дмитрий Медведев одобряет 10-кратное снижение порога беспошлинного ввоза

Перехода к третьему этапу и 20 евро придется ждать еще год – он предварительно запланирован на 1 января 2022 г. Следует отметить, что сам Дмитрий Медведев одобряет подобные изменения. «В целом – согласен. Подготовьте предложения для рассмотрения на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», – сказано в резолюции премьер-министра на письме Силуанова. Тем не менее, одобрение главы Правительства России еще не означает, что нововведения неотвратимы. «Решение еще будет обсуждаться, в том числе и в евразийской комиссии», – сказал Олег Осипов.

К чему это приведет

Снижение порога беспошлинного ввоза до 1410 руб. ударит по всем россиянам, которые регулярно заказывают товары из-за границы на большую сумму. В первую очередь пострадают те, кто привык не платить российским ретейлерам за смартфоны китайских марок – Xiaomi, Huawei, Oppo и др.

Инициатива Силуанова в принципе лишит россиян возможности покупать что-либо по выгодной цене. Когда изменения вступят в силу, им придется переплачивать при совершении практически любой покупки, с учетом роста НДС до 20%, состоявшегося в январе 2019 г. Напомним, что компания Apple на фоне этих изменений взвинтила цены на всю свою продукцию, и смартфоны линейки iPhone 11 в России стоят дороже, чем в большинстве стран мира.

Истинные причины изменений

По данным ТАСС, министр финансов России Антон Силуанов обосновал свое предложение о радикальном снижении порога беспошлинного ввоза тем, что при пересылке товаров для личного пользования из интернет-магазинов других стран не взимаются ни НДС, ни ввозная таможенная пошлина. При этом в традиционной рознице указанные платежи имеются. В связи с этим Министерство финансов стало отмечать отток прибыли и налогов из России в иностранные онлайн-магазины.

Антон Силуанов, автор инициативы

Другими словами, сравнивая стоимость одних и тех же товаров в России и за рубежом, россияне начали все чаще заказывать их именно из других стран, потому что нередко итоговая стоимость, даже с учетом доставки оказывается существенно ниже той, что просят за товар в России. Ярким примером служит смартфон Xiaomi Mi Mix 3 – CNews сообщал, что когда тот поступил в российскую розницу, его цена оказалась на 10 тыс. руб. выше в сравнении со стоимостью в Китае.

Техника Apple тоже обходится россиянам дороже чем, к примеру, американцам. Для сравнения, новый MacBook Pro 16, вышедший в середине ноября 2019 г., в России стоит от 200 тыс. руб., тогда как в США его минимальная стоимость составляет $2400 (152,5 тыс. руб.).

В итоге, условия беспошлинного ввоза предложено ужесточить для создания равных конкурентных условий для российской и зарубежной торговли, а также предотвращения потерь бюджета. Этот вопрос обсуждался в рамках совещания при участии Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Федеральной таможенной службы России (ФТС).

История ограничений онлайн-покупок в России

Российские власти «покушаются» на беспошлинный ввоз товаров в страну на протяжении практически семи лет. Президент России Владимир Путин еще в 2013 г. поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы, а полученные таким образом доходы бюджета направить на инфраструктурные проекты в области ЖКХ.

В январе 2014 г. CNews сообщал, что бывший министр экономики и развития России Алексей Улюкаев предложил снизить порог с 1000 евро до 150 евро. В итоге его инициатива была отклонена, и ограничение в 1000 евро, введенное в 2010 г., сохранялось вплоть до 31 декабря 2018 г.

В 2017 г. начался очередной виток дискуссии относительно снижения нормы беспошлинного ввоза. Предлагалось облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагалось ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам. Как сообщала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), 22 евро — это планка, за которую не заходит 61,4% покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах.

В феврале 2018 г. Дмитрий Медведев сообщил, что ценовая планка беспошлинного ввоза товаров в 2018 г. останется на уровне 1000 евро, но с января 2019 г. будет понижена до 500 евро, а с 2020 г. — до 200 евро. Несмотря на слова премьер-министра, в апреле 2018 г. Минфин подготовил проект постановления, согласно которому россияне должны были платить пошлину за товары стоимостью свыше 500 евро, приобретенные на зарубежных сайтах, с июля 2018 г. Ужесточить планку до 200 евро планировалось с начала 2019 г.

По итогу все пошло по сценарию Медведева – порог в 1000 евро сохранялся до 31 декабря 2018 г., а с 1 января в силу вступило ограничение в 500 евро. Инициатива Силуанова стала очередным витком в вопросе «запрета» на покупку дорогих товаров в иностранных онлайн-магазинах.