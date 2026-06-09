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Индексная книга (каталог) CNews*
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Силуанов Антон

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Сбор с телефонов и ноутбуков, ввозимых в Россию, привяжут к брендам и характеристикам 1
21.04.2026 Определен размер технологического сбора, который будут платить россяине при покупках смартфонов и ноутбуков 1
10.04.2026 Полиция изъяла 200 устройств для добычи криптовалюты у черного майнера, похитившего электричество на 40 миллионов 1
01.04.2026 В России готовится уголовная статья за незаконный майнинг. Сажать будут на пять лет, крипту конфисковать 1
20.03.2026 Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов 1
02.03.2026 Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции 1
27.02.2026 Развитием искусственного интеллекта в России займутся ФСБ, Минобороны, «Яндекс» и Сбербанк 1
27.01.2026 Власти хотят легализовать в России онлайн-казино 1
30.12.2025 Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом 1
09.12.2025 Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор 2
28.11.2025 Технологический сбор при покупке смартфона составит 750, а ноутбука - 1500 рублей 1
27.11.2025 Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств 1
19.11.2025 Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews FORUM: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации 1
11.11.2025 Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной 1
07.11.2025 В рамках поправок к бюджету власти нашли 45 миллиардов на создание спутников связи 1
23.10.2025 Всей стране 22%, кроме них. Российские разработчики ПО почти выпросили себе нулевой НДС 1
30.06.2025 Минфин России и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта 1
24.06.2025 От производителей «военных» чипов требуют раскрывать информацию при госзакупках. Это отправляет их прямо под санкции 1
02.09.2024 Китайские банки отклоняют платежи из-за русских имен в документах 1
23.08.2024 В России откроют две криптобиржи для торговли с заграницей 1
06.08.2024 Сенаторы одобрили закон о внешнеторговых расчетах в криптовалюте 1
23.07.2024 В России введут инвествычет за внедрение отечественного ПО 1
06.06.2024 Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс 1
28.02.2024 Страны БРИКС создают собственную платежную систему 1
01.12.2023 В России создается концепция развития майнинговой индустрии 1
30.11.2023 ИТ-бюджеты госорганов «магическим» образом сокращаются уже четыре года подряд 1
20.11.2023 Цифровым рублем в 2024 г. начнут оплачивать расходы госбюджета в порядке эксперимента 1
19.10.2022 Власти готовятся ликвидировать «Роснано» из-за долгов, которые невозможно вернуть 1
14.03.2022 Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках 1
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты 2
27.12.2021 Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства по импортозамещению ПО 1
14.07.2020 Власти нанесли удар по телевизорам российской сборки 1
10.06.2020 Минкомсвязи попросило Путина спасти ИТ-рынок, обязав госкомпании покупать строго отечественное ПО 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
20.03.2020 Из-за закупки ПО Microsoft «Росатом» обвинили в нарушении новой Конституции и указаний Путина 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
19.12.2019 Власти запретили «Ростелекому» закупать 360 тыс. зарубежных планшетов с российской ОС 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1

Публикаций - 84, упоминаний - 87

Силуанов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 15
Microsoft Corporation 25775 7
Yandex - Яндекс 9216 6
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Apple Inc 13156 3
9594 3
Google LLC 12690 2
Progress Software - MarkLogic 30 2
Broadcom - VMware 2610 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
OpenAI 542 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 40 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
Чек Онлайн 7 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 39 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 95 1
ИИ-Технологии 309 1
Violin Systems - Violin Memory 33 1
Alfresco Software 156 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Почта России ПАО 2370 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Газпром ПАО 1493 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Visa International 1993 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
РВК - Российская венчурная компания 571 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 43 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Мослифт АО 6 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Иннополис ОАО 10 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
CITIC Capital Holdings 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Росспиртпром ФГУП 1 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 16 2
Правительство РФ - Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 6 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 10 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
СибАкадемИнновация 1 1
Ассоциация УАИЛ - Ассоциация защиты прав участников азартных игр и лотерей 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
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Офисные приложения - Табличный редактор - Редактор электронных таблиц - Tabular editor 135 4
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 3
FreePik 1841 3
Microsoft Windows 16882 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Linux OS 11533 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
1С:Касса 9 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
TP-Link Tether 53 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Cisco Zoom CallRec 1 1
Barsum Enterprise - система управления телекоммуникационными затратами 1 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Redmine 22 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 1
Red Hat oVirt 64 1
1С:Консолидация 54 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Apple MacBook Pro 559 1
Путин Владимир 3454 32
Медведев Дмитрий 1665 15
Мишустин Михаил 787 13
Белоусов Андрей 149 11
Никифоров Николай 1138 10
Набиуллина Эльвира 123 8
Григоренко Дмитрий 249 8
Шадаев Максут 1210 8
Собянин Сергей 538 6
Шувалов Игорь 86 5
Мантуров Денис 126 5
Носков Константин 241 5
Греф Герман 485 5
Дворкович Аркадий 216 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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