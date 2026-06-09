Индексная книга (каталог) CNews*
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Силуанов Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 84, упоминаний - 87
Силуанов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 32
|Медведев Дмитрий 1665 15
|Мишустин Михаил 787 13
|Белоусов Андрей 149 11
|Никифоров Николай 1138 10
|Набиуллина Эльвира 123 8
|Григоренко Дмитрий 249 8
|Шадаев Максут 1210 8
|Собянин Сергей 538 6
|Шувалов Игорь 86 5
|Мантуров Денис 126 5
|Носков Константин 241 5
|Греф Герман 485 5
|Дворкович Аркадий 216 4
|Скоробогатова Ольга 60 4
|Новак Александр 36 4
|Массух Илья 239 4
|Сазанов Алексей 13 4
|Алиханов Антон 41 4
|Песков Дмитрий 129 4
|Скворцова Вероника 69 3
|Решетников Максим 46 3
|Улюкаев Алексей 31 3
|Патрушев Николай 30 3
|Патрушев Дмитрий 6 3
|Топилин Максим 8 3
|Окладникова Ирина 29 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Воробьев Андрей 199 2
|Володин Вячеслав 108 2
|Лихачев Алексей 44 2
|Орешкин Максим 35 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Голикова Татьяна 57 2
|Минниханов Рустам 122 2
|Черногоров Андрей 65 2
|Провоторов Александр 158 2
|Бортников Александр 30 2
|Моисеев Алексей 33 2
|Ливанов Дмитрий 62 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.