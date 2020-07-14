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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Силуанов Антон
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Публикаций - 52, упоминаний - 61
Силуанов Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 10
|Медведев Дмитрий 1434 7
|Мишустин Михаил 302 5
|Собянин Сергей 211 4
|Шувалов Игорь 64 4
|Дворкович Аркадий 169 4
|Белоусов Андрей 53 4
|Носков Константин 202 4
|Шадаев Максут 384 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Григоренко Дмитрий 7 3
|Массух Илья 192 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Фальков Валерий 8 2
|Голикова Татьяна 39 2
|Греф Герман 205 2
|Мантуров Денис 56 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Соколов Алексей 121 2
|Акимов Максим 167 2
|Лихачев Алексей 20 2
|Новиков Евгений 39 2
|Попов Алексей 319 1
|Лавров Андрей 2 1
|Миллер Алексей 13 1
|Улюкаев Алексей 27 1
|Макаров Андрей 18 1
|Казеко Владимир 1 1
|Коновалов Александр 8 1
|Сурков Владислав 59 1
|Дюков Александр 4 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Турчак Андрей 14 1
|Фетисов Александр 12 1
|Уваров Алексей 11 1
|Шулика Виталий 8 1
|Решетников Максим 15 1
|Патрушев Дмитрий 5 1
|Решетников Михаил 1 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|Ведомости 259 2
|Bloomberg 786 1
|Медуза - Meduza 18 1
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Интерфакс-100 11 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767996, в очереди разбора - 671681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767996, в очереди разбора - 671681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru