Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Силуанов Антон


14.07.2020 Власти нанесли удар по телевизорам российской сборки 1
10.06.2020 Минкомсвязи попросило Путина спасти ИТ-рынок, обязав госкомпании покупать строго отечественное ПО 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
20.03.2020 Из-за закупки ПО Microsoft «Росатом» обвинили в нарушении новой Конституции и указаний Путина 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
19.12.2019 Власти запретили «Ростелекому» закупать 360 тыс. зарубежных планшетов с российской ОС 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1
11.12.2019 Власти оставят россиян без дешевых смартфонов из Китая 3
05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 1
04.06.2019 Минкомсвязи устранит бардак в закупках ИТ госорганами и «призовет к ответу» госкопорации и госкомпании 1
23.05.2019 Власти отсрочили тотальное использование онлайн-касс в России, но не для всех. Разъяснения 1
15.05.2019 Для «бесхозных» госструктур написали рекомендации по переходу на отечественное ПО 1
30.04.2019 Власти изменили рекомендации по переходу госкомпаний на российское ПО 1
24.04.2019 Доля российского ПО в закупках госорганов достигла 65%. В 2015 г. было 20% 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
04.02.2019 «Газпром» раскроет сроки и источники финансирования своего перехода на российское ПО 1
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО 1
10.01.2019 Власти дали госорганам пять лет, чтобы полностью перейти на российское ПО 1
25.12.2018 В России развивается аналог платформенных решений SAP, IBM, Microsoft, Oracle 1
17.12.2018 «Ростелекому», Сбербанку и «Почте России» запретили иностранное ПО 1
05.10.2018 Ответ на санкции США: Россия готова создавать альтернативу платежной системы SWIFT 1
26.06.2018 В России запускают мобильное приложение для уплаты налогов 1
27.03.2018 Власти разрешат россиянам платить налоги через мобильное приложение 1
21.03.2018 Казначейство России переделают в платежную систему 2
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 3
28.12.2017 Власти написали закон о криптовалютах: Майнинг обложат налогом, на ICO монеты будут продавать по 50 тыс. руб. в одни руки 1
11.10.2017 Власти решили «возглавить и отрегулировать» криптовалюты в России 1
10.10.2017 Путин приказал отрегулировать криптовалюты: Ими пользуются преступники и террористы 1
21.07.2016 Cognitive Technologies адаптировала «Е1 Евфрат» к работе с электронными фискальными документами 1
31.05.2016 Россельхозбанк купил поддержку ПО Progress Software за 230 млн 1
28.01.2016 Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн 1
26.02.2015 В Правительстве не могут поделить фонд универсальных услуг связи 1
28.07.2014 В Крыму построят технопарк на деньги казанского Иннополиса 1
24.07.2014 Ограничение интернет-торговли в России отложено. Акт о снижении беспошлинного порога покупок заморожен 1
17.06.2014 MasterCard объявила тендер на предоставление услуг межбанковского процессинга в России 1
27.01.2014 Власти ограничивают онлайн-покупки для россиян: Беспошлинный порог снизят в 6,66 раз 1
09.01.2014 Минкомсвязи получило от Путина и Медведева 6 поручений на 2014 г. 1
23.12.2013 Минфин рассказал, как закрутят гайки интернет-торговле 2

Публикаций - 52, упоминаний - 61

Силуанов Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 15
Microsoft Corporation 11168 6
3779 3
АТОЛ ГК 168 2
Intel Corporation 4204 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Крок 1221 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 1
Эвотор - Evotor 105 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
Такском - Taxcom 119 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Samsung Electronics 5730 1
Ланит ГК 1160 1
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 1
Штрих-М 36 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Чек Онлайн 6 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
Google LLC 7177 1
Softline - Софтлайн 1475 1
VMware 1830 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
SAP SE 3220 1
Cisco Systems 2056 1
Huawei 2733 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Xiaomi 904 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 12
Почта России ПАО 1579 11
Аэрофлот 493 9
Газпром ПАО 524 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Visa International 1346 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Фонд информационной демократии 27 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Мослифт АО 5 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Uniteller 51 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Газпром нефть 382 1
МТС банк 254 1
Роснефть НК 367 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Россети ПАО 168 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Газпром проектирование 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 18
Правительство РФ 2208 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 6
Президент Российской Федерации 1442 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Счётная палата РФ 461 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Администрация Президента РФ 269 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
Linux OS 4276 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Microsoft Windows 856 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft SQL Server 798 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 2
Apple macOS X 907 1
1С:Консолидация 7 1
Microsoft Exchange Server 210 1
Alfresco 114 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express 6 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco Zoom CallRec 1 1
Barsum Enterprise - система управления телекоммуникационными затратами 1 1
Cognitive Technologies - Е1 Закупки 2 1
Redmine 9 1
Red Hat OVirt 6 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
1С:Касса 5 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Asterisk 58 1
Контур.ОФД 6 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 1
Microsoft Exchange 684 1
Apple iPhone 11 152 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Путин Владимир 1828 10
Медведев Дмитрий 1434 7
Мишустин Михаил 302 5
Собянин Сергей 211 4
Шувалов Игорь 64 4
Дворкович Аркадий 169 4
Белоусов Андрей 53 4
Носков Константин 202 4
Шадаев Максут 384 4
Никифоров Николай 1126 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Григоренко Дмитрий 7 3
Массух Илья 192 2
Песков Дмитрий 65 2
Фальков Валерий 8 2
Голикова Татьяна 39 2
Греф Герман 205 2
Мантуров Денис 56 2
Осеевский Михаил 221 2
Соколов Алексей 121 2
Акимов Максим 167 2
Лихачев Алексей 20 2
Новиков Евгений 39 2
Попов Алексей 319 1
Лавров Андрей 2 1
Миллер Алексей 13 1
Улюкаев Алексей 27 1
Макаров Андрей 18 1
Казеко Владимир 1 1
Коновалов Александр 8 1
Сурков Владислав 59 1
Дюков Александр 4 1
Черногоров Андрей 62 1
Турчак Андрей 14 1
Фетисов Александр 12 1
Уваров Алексей 11 1
Шулика Виталий 8 1
Решетников Максим 15 1
Патрушев Дмитрий 5 1
Решетников Михаил 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 5
Казахстан - Республика 2650 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Россия - Калужская область 575 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Европа 3788 2
Словакия - Словацкая Республика 214 1
Хорватия - Республика 118 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Румыния 345 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Грузия 693 1
Чехия - Чешская Республика 500 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Венгрия 295 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Бельгия - Королевство 399 1
Швеция - Королевство 764 1
Армения - Республика 690 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Всероссийская перепись населения 31 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Ведомости 259 2
Bloomberg 786 1
Медуза - Meduza 18 1
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Интерфакс-100 11 1
РАН - Российская академия наук 317 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767996, в очереди разбора - 671681.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще