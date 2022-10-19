Власти готовятся ликвидировать «Роснано» из-за долгов, которые невозможно вернуть

Правительство обсуждает банкротство «Роснано». Госкорпорация накопила многомиллиардные долги с 2016 г. В последний раз обязательства по облигациям компании выплачивали за счет казны.

«Роснано» поглотили долги

Власти на уровне Правительства обсуждают расформирование «Роснано», сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и собеседника, близкого к компании. Причина в финансовых проблемах, которые усугубились после введения санкций.

Госкомпания фактически не может обслуживать свои обязательства. Как отмечает собеседник издания, в правительстве поставили под сомнение поддержку организации за счет бюджета в текущих условиях. Эту ситуацию, по данным источника, министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к Президенту России Владимиру Путину.

Пока решение по госкомпании не принято, сообщают источники.

Из-за чего проблемы

«Роснано» образовали в 2007 г. после предложения Владимира Путина создать госкомпанию по развитию нанотехнологий. Руководителем организации тогда назначили Анатолия Чубайса, он продержался на этой должности до декабря 2020 г. Затем его кресло занял зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

В Правительстве начались обсуждения банкротства «Роснано»

В обязанности нового главы вошла оценка реального положения компании. Куликов должен был провести аудит, выявить убыточные вложения и разобраться с возможными margin calls по проектам — поскольку «Роснано» активно привлекала коммерческие кредиты в банках. В 2016 г. общество заключало сделки с заинтересованностью и гасило старые долги за счет привлечения новых. На это обратила внимание в своем анализе Счетная палата.

С 2017 г. в компании изменили по соглашению с акционером учетную политику и финансовую отчетность. Формально размер обязательств сократился благодаря отнесения их в раздел баланса «Добавочный капитал». Общая сумма привлеченных с 2016 г. дорогостояще кредиты на основе некорректной финансовой отчетности составила 121 млрд руб., а потенциальный ущерб начисленных и уплаченных процентов – около 28 млрд руб. Займы выдавались при очевидных признаках неспособности «Роснано» исполнить обязательства в полном объеме.

Как отмечают эксперты, вариант ликвидации «Роснано» был возможным еще в 2020 г., но нежелательным для властей.

Публично о проблемах госкомпании стало известно в ноябре 2021 г. После предписания Банка России Мосбиржа остановила торги всеми выпусками облигаций «Роснано». Впрочем, через пару дней торги возобновились, но уже с рухнувшей стоимостью облигаций. Тогда Минфин заявил о том, что правительство не допустит дефолта по облигациям с госгарантиями. После этого котировки частично отыграли падение.

В начале 2022 г. Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности госкомпании при предыдущем менеджменте.

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Обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций 14 октября 2022 г. исполнил Минфин. Сказалась госгарантия. Держателям выплатили номинальную стоимость облигаций на 9 млрд руб., а также доход на сумму 560 млн руб. Это первый случай в истории компании, когда долговые обязательства были выплачены за счет казны. Предыдущий пятый выпуск облигаций госкорпорация погасила в 2019 г. Тогда о проблемах в «Роснано» не было широко известно.

Позиция «Роснано»

По мнению собеседников издания, в «Роснано» первоначально был выбран неверный подход к инвестированию. Ошибка была заложена во мнении, что вложения в инновации должны вернуться с прибылью, что противоречит сути венчурного инвестирования. Такая политика привела к манипуляциям с отчетностью, сложным финансовым схемам и перекредитованности под госгарантии.

Новый менеджмент справляется с ситуацией, отмечает представитель компании. С декабря 2020 г. команде удалось сократить долг на 33 млрд руб. Остальной долг в 44 млрд руб. планируется реализовать до конца 2024 г.

В «Роснано» полагают, что в дальнейшем необходимо изменить систему акционерного управления деятельностью и структуры капитала. Это существенно снизит затраты федерального бюджета на погашение долговых обязательств компании. В дальнейшем планируется снизить участие государства до доли не более 25% и привлекать в качестве финансирования частный капитал. Таким образом «Роснано» трансформируется в преимущественно частную компанию.

Что будет с «дочками»

По словам, источников, компании «Роснано» которые представляют значимость для технологического развития страны постараются сохранить. При банкротстве госкорпорации, их могут передать профильные госкорпорации.

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Впрочем, судя по предложению представителя «Роснано» и данным федерального чиновника, банкротство – это только один вариант решения проблемы. При другом варианте развития расчистка баланса компании продолжится, но она сохранится как институт развития и центр компетенций по инновациям. Опыт «Роснано» помочь в решении задач с импортозамещением в условиях санкций и ограничений на поставки высокотехнологичной продукции.

Решение будет зависеть от мнения президента, отметили собеседники.