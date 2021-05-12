Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда

Неожиданно для себя лишившись кредитной линии на сумму свыше 13 млрд руб., «Роснано» за три с лишним года накопило издержек на 1,3 млрд руб. Эти деньги компания безуспешно попыталась взыскать с несостоявшегося кредитора — банка, чью деятельность принято связывать с так называемым «одним из наиболее близких к Владимиру Путину бизнесменов».

Поражение «Роснано» в суде

Как выяснил CNews, «Роснано» не смогло убедить власти в том, что банк «Россия» виновен в появлении у госкомпании убытков в размере 1,28 млрд руб., которые подлежат возмещению. Решение об отказе в удовлетворении претензий принял Арбитражный суд Москвы, в который «Роснано» обратилось с иском 18 января 2021 г. В полном объеме решение было изготовлено 11 мая.

Как следует из судебных документов, между «Роснано» и банком «Россия» 11 ноября 2016 г. был заключен договор на открытие кредитной линии, обеспеченной государственной гарантией, с лимитом в 15 млрд руб. на срок до 10 ноября 2025 г.

Деньги предполагалось использовать для осуществления инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии, финансирования инвестиционных фондов нанотехнологий, а также для погашения кредитов либо облигационных займов, привлеченных заемщиком ранее. При этом отдельно обговаривалось, что предоставляемые средства не могут использоваться на выплату вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу госкомпании.

Внезапно перекрытая «Роснано» кредитная линия привела к убыткам в 1,3 миллиарда, которые, похоже, не удастся возместить

До сентября 2017 г. банк «Россия» исправно выдавал кредитные средства, однако в декабре 2017 г. неправомерно, с точки зрения «Роснано», отказал компании в 13,32 млрд руб. Деньги требовались для погашения обязательств по облигационным займам.

В этой связи «Роснано» было вынуждено привлечь замещающие кредиты у «Совкомбанка» по более высокой процентной ставке. Дельта между суммой фактически уплаченных процентов по замещающим кредитам и суммой процентов, которые подлежали бы выплате по нарушенному договору, и была определена как размер убытков (за период с 20 декабря 2017 г. по 30 апреля 2021 г.), которые госкомпания намеревалась вернуть.

По итогам разбирательства суд пришел к выводу, что истцом не были представлены доказательства, «подтверждающие то, что возникшие на его стороне убытки находятся в прямой причинно-следственной связи с неправомерными действиями ответчика».

Представитель «Роснано» в разговоре с CNews заверил, что компания планирует обжаловать принятое судом решение. «Апелляционная жалоба будет подана сразу после получения мотивировочного решения», — указал он. В банке «Россия» дать CNewsв этой связи оценку общим перспективам разбирательства на момент публикации материала не смогли.

Некоторые подробности дела

Из материалов дела следует, что право кредитовать «Роснано» банк «Россия» получил на конкурентной основе. В июле-октябре 2016 г. «Роснано» провело электронный запрос предложений на оказание соответствующих услуг. Протоколом заочного заседания закупочной комиссии от 10 октября 2016 г. банк «Россия» был признан победителем. Условием предоставления кредита стала уплата заемщиком процентов в размере увеличенной на 1% годовых ключевой ставки Центробанка. Привлеченные после инцидента средства «Совкомбанка» были взяты под 11% годовых.

Отказывая «Роснано» в кредите, банк «Россия» в письме от 21 декабря 2017 г. указал, что «в анализе финансового состояния заемщика при принятии решения о предоставлении запрошенного транша в деятельности “Роснано” присутствуют факты, свидетельствующие о том, что сумма кредита не будет возвращена в установленный кредитным договором срок, а также в связи с нарушениями порядка предоставления информации банку».

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В последнем случае речь, по всей видимости, идет о том, что «Роснано» предварительно согласовывало с банком выдачу кредита по электронной почте — то есть посредством юридически незначимого документооборота.

В рассматриваемом случае не имеет правового значения то обстоятельство, на которое ссылается истец, что на протяжении 2017 г. между сотрудниками истца и ответчика… велась деловая переписка с целью согласования условий исполнения кредитного договора, а также имел место электронный обмен проектами документов, — говорится в заключении суда. — Надлежащих доказательств того, что истец в установленном договором порядке направил, а ответчик до 19 декабря 2017 г., получал от заемщика распоряжения на перечисление кредита, в материалы дела не представлено».

Примечательные факты о «Роснано» и банке «Россия»

Напомним, «Роснано» является одним из так называемых институтов развития России. Оно реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах «со значительным экономическим или социальным потенциалом».

В настоящее время Правительство России проводит трансформацию системы институтов развития с интеграцией этой компании в группу ВЭБ.РФ. В ней «Роснано» станет отвечать за инновационное развитие и образовательную и инфраструктурную поддержку. Наряду с «Роснано» в ВЭБ.РФ войдут и другие институты развития: фонд «Сколково», Фонд развития промышленности, «Российский экспортный центр», «Корпорация МСП».

Одной из наиболее примечательных особенностей банка «Россия» можно считать тот факт, что его основным совладельцем выступает миллиардер Юрий Ковальчук — по данным Forbes, он напрямую владеет долей в организации в размере 37,5%.

Ковальчука РБК называет «одним из наиболее близких к Владимиру Путину (Президенту России; — прим. CNews) бизнесменов». Именно в силу этой предполагаемой связи, с марта 2014 г. банк находится под санкциями США. Как отмечает Forbes, после этого Владимир Путин открыл в банке «Россия» счет, на который перечисляется его президентская зарплата.