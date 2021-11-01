ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр

Алексей Михайлик, Российский Экспортный Центр: Мы создадим цивилизованный цифровой рынок экспортных услуг : Мировые бенчмарки говорят о том, что 10-15% компаний в общей структуре международного бизнеса занимаются экспортной деятельностью. В России соответствующий показатель — менее 1%, и поэтому задачами РЭЦ является создание целостной экосистемы поддержки экспорта, которая упростит компаниям выход на внешние рынки, поможет с поиском партнеров за рубежом и подготовит к экспорту. Именно для этог