ВЭБ.РФ РЭЦ Российский экспортный центр

ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла – от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

УПОМИНАНИЯ


01.11.2021 Алексей Михайлик, Российский Экспортный Центр: Мы создадим цивилизованный цифровой рынок экспортных услуг

: Мировые бенчмарки говорят о том, что 10-15% компаний в общей структуре международного бизнеса занимаются экспортной деятельностью. В России соответствующий показатель — менее 1%, и поэтому задачами РЭЦ является создание целостной экосистемы поддержки экспорта, которая упростит компаниям выход на внешние рынки, поможет с поиском партнеров за рубежом и подготовит к экспорту. Именно для этог
01.04.2021 Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix

ия и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович. «РЭЦ поддерживает креативные индустрии с 2017 г., тогда экспортная выручка российских кинокомп
02.03.2021 «Почта России» запустила онлайн-витрину c российскими товарами в Японии

еализации программы продвижения отечественных товаров в Японии. В феврале 2020 г. «Почта России» и «Российский экспортный центр» совместно с Japan Post организовали в Токио фестиваль российских
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ) завершил подготовку к запуску информационной системы «Одно окно», которая обеспечит бизнесу онлайн доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. В каче
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров

и, международные выставки, очные переговоры с потенциальными партнерами сегодня невозможны. Поэтому Российский экспортный центр активизировал свою работу на направлении интернет-торговли. Такие
06.06.2019 SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний

SAP CIS, «Российский экспортный центр» и «Школа экспорта российского экспортного центра» подписали согл
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке

Российский экспортный центр зашел в Dubai Internet City Российский экспортный центр (РЭЦ) подписал со свободной экономической зоной Dubai Internet City и компанией Al Around Group соглашение о создании Российского центра цифровых инноваций и информационных технологий (РЦЦИ) в О
19.09.2018 На базе «Сколково» и РЭЦ создадут Центр цифровых инноваций

Фонд «Сколково», Российский экспортный центр (РЭЦ), Sistema Asia (дочерняя компания АФК «Система») и Enterpris
13.06.2017 «Ангстрем» подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром

ление партнерских отношений для развития экспортной деятельности предприятия.В ходе сотрудничества «РЭЦ» будет способствовать экспорту продукции на зарубежные рынки по основным направлениям: си
02.06.2017 eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» будут совместно развивать российский онлайн-экспорт

Компании eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в рамках Петербургского международного экономического фору
27.09.2016 Минкомсвязи и РЭЦ подписали соглашение о поддержке экспорта

х коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Петр Фрадков подписали соглашение о поддержке экспорта. Ка

