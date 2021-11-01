ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр

Получите все материалы CNews по ключевому слову
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла – от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.
|01.11.2021
|
Алексей Михайлик, Российский Экспортный Центр: Мы создадим цивилизованный цифровой рынок экспортных услуг
: Мировые бенчмарки говорят о том, что 10-15% компаний в общей структуре международного бизнеса занимаются экспортной деятельностью. В России соответствующий показатель — менее 1%, и поэтому задачами РЭЦ является создание целостной экосистемы поддержки экспорта, которая упростит компаниям выход на внешние рынки, поможет с поиском партнеров за рубежом и подготовит к экспорту. Именно для этог
|01.04.2021
|
Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix
ия и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович. «РЭЦ поддерживает креативные индустрии с 2017 г., тогда экспортная выручка российских кинокомп
|02.03.2021
|
«Почта России» запустила онлайн-витрину c российскими товарами в Японии
еализации программы продвижения отечественных товаров в Японии. В феврале 2020 г. «Почта России» и «Российский экспортный центр» совместно с Japan Post организовали в Токио фестиваль российских
|20.11.2020
|
РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров
Российский экспортный центр (РЭЦ) завершил подготовку к запуску информационной системы «Одно окно», которая обеспечит бизнесу онлайн доступ к государственным и иным услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. В каче
|09.04.2020
|
РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров
и, международные выставки, очные переговоры с потенциальными партнерами сегодня невозможны. Поэтому Российский экспортный центр активизировал свою работу на направлении интернет-торговли. Такие
|06.06.2019
|
SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний
SAP CIS, «Российский экспортный центр» и «Школа экспорта российского экспортного центра» подписали согл
|17.10.2018
|
Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке
Российский экспортный центр зашел в Dubai Internet City Российский экспортный центр (РЭЦ) подписал со свободной экономической зоной Dubai Internet City и компанией Al Around Group соглашение о создании Российского центра цифровых инноваций и информационных технологий (РЦЦИ) в О
|19.09.2018
|
На базе «Сколково» и РЭЦ создадут Центр цифровых инноваций
Фонд «Сколково», Российский экспортный центр (РЭЦ), Sistema Asia (дочерняя компания АФК «Система») и Enterpris
|13.06.2017
|
«Ангстрем» подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром
ление партнерских отношений для развития экспортной деятельности предприятия.В ходе сотрудничества «РЭЦ» будет способствовать экспорту продукции на зарубежные рынки по основным направлениям: си
|02.06.2017
|
eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» будут совместно развивать российский онлайн-экспорт
Компании eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в рамках Петербургского международного экономического фору
|27.09.2016
|
Минкомсвязи и РЭЦ подписали соглашение о поддержке экспорта
х коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Петр Фрадков подписали соглашение о поддержке экспорта. Ка
