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ВЭБ.РФ РЭЦ Школа экспорта российского экспортного центра

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 Ассоциация «Руссофт», группа РЭЦ и «Академия ИТ-образования» запустят образовательные программы для экспорта ИТ-услуг 1
25.11.2024 Цифровизация экспорта: как меняются правила игры для российских компаний 1
06.06.2019 SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5557 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 100 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 426 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13414 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3105 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 759 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24847 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6122 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3169 1
SAP Ariba 307 1
Реестр добросовестных экспортеров 211 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Мой экспорт - Цифровая платформа 16 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1002 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 177 1
Никитина Алисия 2 1
Слепнев Андрей 5 1
Филатов Андрей 116 1
Штрассер Ольга 1 1
Бабенкова Надежда 1 1
Лопаткина Татьяна 1 1
Анищенко Никита 1 1
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Саудовская Аравия - Королевство 661 1
Китай - Шанхай 827 1
Латвия - Латвийская Республика 830 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1032 1
Кипр - Республика 631 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1099 1
Иран - Исламская Республика Иран 1149 1
Румыния 747 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 816 1
Нидерланды 3706 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1111 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1209 1
Грузия 1316 1
Узбекистан - Республика 1966 1
Оман Султанат 131 1
Кувейт 173 1
Марокко - Королевство 225 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 1
Беларусь - Белоруссия 6222 1
Армения - Республика 2426 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1224 1
Казахстан - Республика 5971 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18854 1
Польша - Республика 2024 1
Турция - Турецкая республика 2576 1
Россия - СФО - Новосибирск 4819 1
Франция - Французская Республика 8099 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 457 1
Ближний Восток 3124 1
Африка - Африканский регион 3623 1
Германия - Федеративная Республика 13096 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1687 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1400 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3908 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4912 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7447 1
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Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1110 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2543 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1178 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8711 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12113 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11233 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6938 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3881 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
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