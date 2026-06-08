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ВЭБ.РФ РЭЦ Школа экспорта российского экспортного центра
СОБЫТИЯ
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ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5557 1
|SAP CIS - САП СНГ 867 1
|Никитина Алисия 2 1
|Слепнев Андрей 5 1
|Филатов Андрей 116 1
|Штрассер Ольга 1 1
|Бабенкова Надежда 1 1
|Лопаткина Татьяна 1 1
|Анищенко Никита 1 1
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