Слепнев Андрей


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Для россиян снизили пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах 1
06.06.2019 SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний 1
03.03.2016 «Микрон» поставил в «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий 1
01.09.2008 Игорь Щеголев вошел в состав правительственной комиссии по инвестиционным проектам 1
19.03.2003 27-28 марта в Москве пройдет Международный страховой форум 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Слепнев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
РТИ 146 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1583 1
SAP SE 5430 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Школа экспорта российского экспортного центра 2 1
Европейский деловой клуб 6 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 119 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1153 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13012 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Маркировка - Marking 1235 1
UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 45 1
SAP Ariba 301 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 4 1
Путин Владимир 3352 2
Васильев Сергей 62 1
Шохин Александр 34 1
Щеголев Игорь 698 1
Рейман Леонид 1058 1
Филатов Андрей 115 1
Юргенс Игорь 5 1
Светлицкий Станислав 3 1
Зурабов Михаил 9 1
Мурычев Александр 5 1
Коваль Александр 4 1
Воскресенский Станислав 10 1
Никитина Алисия 1 1
Глазьев Сергей 14 1
Козак Дмитрий 22 1
Дмитриев Владимир 37 1
Дмитриев Михаил 14 1
Ломакин-Румянцев Илья 4 1
Пылов Константин 1 1
Кругляк Владимир 1 1
Леви Семен 1 1
Зубаков Алексей 1 1
Косарев Юрий 1 1
Коломин Евгений 1 1
Аратский Дмитрий 1 1
Подойницын Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Европа 24639 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 660 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6326 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 833 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 14 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

