Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России

Ассоциация «Россия» была создана 13 декабря 1990 года - в этот день был подписан договор об учреждении Российской ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков «Россия». Подписи под договором поставили руководители 37 коммерческих банков, образованных на базе территориальных контор и отделений Промстройбанка СССР и 13 его областных управлений. Концепция создания ассоциации и географическое положение вошедших в нее кредитных организаций сразу придали новой организации общегосударственный статус. Таким образом Ассоциация стала первым банковским объединением всероссийского значения.



"Регуляторные Инициативы от АРБ vs Технологические Инициативы от Банка России" Константин Маркелов, Председатель комитета по информационным и интернет-технологиям, АРБ, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва