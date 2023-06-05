Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России

Ассоциация «Россия» была создана 13 декабря 1990 года - в этот день был подписан договор об учреждении Российской ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков «Россия». Подписи под договором поставили руководители 37 коммерческих банков, образованных на базе территориальных контор и отделений Промстройбанка СССР и 13 его областных управлений. Концепция создания ассоциации и географическое положение вошедших в нее кредитных организаций сразу придали новой организации общегосударственный статус. Таким образом Ассоциация стала первым банковским объединением всероссийского значения.

