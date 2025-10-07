Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России

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Ассоциация «Россия» была создана 13 декабря 1990 года - в этот день был подписан договор об учреждении Российской ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков «Россия». Подписи под договором поставили руководители 37 коммерческих банков, образованных на базе территориальных контор и отделений Промстройбанка СССР и 13 его областных управлений. Концепция создания ассоциации и географическое положение вошедших в нее кредитных организаций сразу придали новой организации общегосударственный статус. Таким образом Ассоциация стала первым банковским объединением всероссийского значения.
"Регуляторные Инициативы от АРБ vs Технологические Инициативы от Банка России" Константин Маркелов, Председатель комитета по информационным и интернет-технологиям, АРБ, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
СОБЫТИЯ
|07.10.2025
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GreenData вступила в Ассоциацию банков России
Российский разработчик импортонезависимой low-code платформы GreenData стал полноправным членом Ассоциации банков России (АБР). Решение о принятии компании в состав участников ключевого отр
|29.05.2024
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Председатель Правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина назначена Председателем Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России
Совет Ассоциации банков России утвердил Председателя Правления НКО «Мобильная карта» (работает под
|14.12.2022
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«Развитие ИТ-инфраструктуры в условиях санкций» – доклад Аркадия Лобаса на заседании Совета Ассоциации банков России
Член Совета Ассоциации банков России, генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас выступил с доклад
|13.07.2021
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Ассоциация российских банков предложила МВД перейти на электронное взаимодействие
ративного и конструктивного взаимодействия. «Очевидно, что это поможет своевременному выявлению, расследованию и профилактике преступлений в кредитно-финансовой сфере, - считает первый вице-президент АРБ Юрий Кормош. – Сегодня одним из негативных факторов, влияющих на сроки и качество предоставления ответов на запросы правоохранительных органов со стороны кредитных организаций, является нео
|04.06.2021
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В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании
ии, российских кредитных организаций и ИТ-компаний. Решение о ее создании было одобрено III Съездом Ассоциации банков России, формирование группы планируется завершить в июле 2021 года. С иници
|24.01.2020
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В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект
Комитет Ассоциации российских банков (АРБ) провел заседание по информационным и интернет-технологиям,
|04.10.2019
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Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков
о развитию бизнеса компании ОТР Константин Маркелов возглавил комитет по информационным технологиям Ассоциации российских банков (АРБ). Официальная информация о назначении была опубликована на
|05.12.2018
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BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах
Сбербанка BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги и реализации пилотного проекта платформы Ассоциации банков России по обмену информацией о киберугрозах. Была представлена новая версия
|12.08.2015
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«Юнистрим» стал участником «Ассоциации региональных банков России»
Банк «Юнистрим» присоединился к «Ассоциации региональных банков России» (ассоциации «Россия»). Об этом CNews сообщили в междун
|27.05.2015
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Аутсорсинг ИТ обсудили на ХХХ собрании Ассоциации «Россия»
Генеральный директор компании FlexSoft, член Совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия») Аркадий Лобас выступил с докладом «Аутсорсинг ИТ — способ получения конк
|04.03.2014
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В России создается Госцентр по информационной безопасности банков
ужен Государственный центр реагирования на компьютерные инциденты, полагает исполнительный директор Ассоциации российских банков (АРБ) Валерий Шипилов. О планах создания такого центра он расска
|12.12.2012
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Преступления, связанные с банковскими услугами, выделены в отдельную категорию
мошенничество в сфере кредитования, с использованием платежных карт, интернет-технологий. По мнению АРБ, рост преступлений, связанных с банковской деятельностью, требует адекватных ответных мер
|21.05.2010
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Ассоциация российских банков просит президента отклонить законопроект об оплате услуг связи через платежных агентов
В связи с принятием Госдумой РФ ранее отклоненного Советом Федерации законопроекта «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона «О связи» Ассоциация российских банков (АРБ) выступила с заявлением, в котором говорится, что вступление законопроекта в силу неизбежно приведет к дестабилизации существующей системы приема платежей и создаст повышенные риски нарушен
|17.10.2003
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Microsoft и Ассоциация российских банков будут сотрудничать
ений в данной области». Среди намеченных в меморандуме направлений взаимодействия между Microsoft и АРБ следует отметить сотрудничество по распространению опыта внедрения и эксплуатации специал
|27.04.2002
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В Москве завершил работу ХII съезд Ассоциации российских банков
24 апреля состоялся XII съезд Ассоциации российских банков (АРБ), в котором приняла участие Небанковская кредитная организа
|09.04.2002
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Ассоциация российских банков-членов Visa отклонила идею единого интернет-оператора
Совет директоров Ассоциации российских банков-членов Visa (Visa Russia) принял решение отказаться от создания единого интернет-оператора, сообщает газета "КоммерсантЪ". Основной причиной отказа от данной идеи,
|26.11.1998
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АРБ считает решения ФКЦБ, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ, незаконными.
Решения, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ являются незаконными, заявил на совещании участников рынка ценных бумаг, АРБ и Национальной фондовой ассоциации 26 ноября Президент АРБ Сергей Егоров. По его мнению, кроме всего прочего эти решения "нарушают принципы рыночной экономики, поскольку в этом случа
|26.11.1998
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АРБ считает решения ФКЦБ, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ, незаконными.
Решения, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ являются незаконными, заявил на совещании участников рынка ценных бумаг, АРБ и Национальной фондовой ассоциации 26 ноября Президент АРБ Сергей Егоров. По его мнению, кроме всего прочего эти решения "нарушают принципы рыночной экономики, поскольку в этом случа
Россия Ассоциация и организации, системы, технологии, персоны:
|Войлуков Алексей 21 20
|Путин Владимир 3454 12
|Аксаков Анатолий 163 12
|Тосунян Гарегин 10 10
|Лобас Аркадий 40 9
|Демидов Сергей 129 8
|Касимов Вячеслав 35 8
|Луганцев Александр 51 8
|Ложкин Руслан 35 7
|Янов Алексей 10 7
|Путин Сергей 73 7
|Дилбарян Павел 26 7
|Нуйкин Андрей 50 7
|Палей Лев 58 7
|Горбатько Александр 105 7
|Мусич Роман 28 7
|Курбатов Владимир 35 7
|Плешков Алексей 68 7
|Маркелов Константин 42 7
|Гадарь Дмитрий 29 7
|Василенко Александр 99 7
|Мельников Максим 39 7
|Бенгин Владимир 38 7
|Гусев Сергей 44 7
|Воробьев Артем 26 7
|Шойтов Александр 116 7
|Севостьянов Александр 16 7
|Ерин Андрей 22 7
|Корзун Александр 15 7
|Степанов Андрей 38 7
|Велигура Александр 6 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Скородумов Борис 6 6
|Кульпин Андрей 7 6
|Лукацкий Алексей 140 5
|Костров Дмитрий 39 5
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Аитов Тимур 197 4
|Андрианов Павел 86 4
|Набиуллина Эльвира 123 4
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