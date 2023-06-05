Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России

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Ассоциация «Россия» была создана 13 декабря 1990 года - в этот день был подписан договор об учреждении Российской ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков «Россия». Подписи под договором поставили руководители 37 коммерческих банков, образованных на базе территориальных контор и отделений Промстройбанка СССР и 13 его областных управлений. Концепция создания ассоциации и географическое положение вошедших в нее кредитных организаций сразу придали новой организации общегосударственный статус. Таким образом Ассоциация стала первым банковским объединением всероссийского значения.
Россия Ассоциация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аксаков Анатолий 127 9
|Аитов Тимур 197 3
|Панагушин Андрей 16 2
|Тосунян Гарегин 10 2
|Федоров Павел 10 2
|Сычев Артем 59 2
|Мишустин Михаил 515 2
|Царев Евгений 22 2
|Шередин Роман 23 2
|Мурычев Александр 3 2
|Зурабов Михаил 5 1
|Юргенс Игорь 5 1
|Дроздов Андрей 7 1
|Плигин Владимир 6 1
|Кузьмич Валерий 7 1
|Зуев Николай 4 1
|Самиев Павел 1 1
|Головлев Павел 12 1
|Синцов Алексей 11 1
|Барбаянов Дмитрий 11 1
|Стрельчик Евгений 12 1
|Черкашин Павел 38 1
|Александров Дмитрий 16 1
|Шамиль Темир 4 1
|Сальников Денис 2 1
|Шевченко Станислав 2 1
|Балезин Евгений 1 1
|Вороненков Юрий 1 1
|Парамонов Леонид 7 1
|Косарев Юрий 1 1
|Зубаков Алексей 1 1
|Калинин Вячеслав 4 1
|Федотов Игорь 2 1
|Кобак Валерий 1 1
|Дибров Кирилл 5 1
|Коломин Евгений 1 1
|Лемачко Дмитрий 1 1
|Скородумов Олег 17 1
|Медведев Павел 4 1
|Подойницын Андрей 1 1
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|Forrester Research 814 1
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