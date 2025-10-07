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Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России

Ассоциация «Россия» была создана 13 декабря 1990 года - в этот день был подписан договор об учреждении Российской ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков «Россия». Подписи под договором поставили руководители 37 коммерческих банков, образованных на базе территориальных контор и отделений Промстройбанка СССР и 13 его областных управлений. Концепция создания ассоциации и географическое положение вошедших в нее кредитных организаций сразу придали новой организации общегосударственный статус. Таким образом Ассоциация стала первым банковским объединением всероссийского значения.
 

 

 

 "Регуляторные Инициативы от АРБ vs Технологические Инициативы от Банка России" Константин Маркелов, Председатель комитета по информационным и интернет-технологиям, АРБ, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

СОБЫТИЯ


07.10.2025 GreenData вступила в Ассоциацию банков России

Российский разработчик импортонезависимой low-code платформы GreenData стал полноправным членом Ассоциации банков России (АБР). Решение о принятии компании в состав участников ключевого отр
29.05.2024 Председатель Правления «Единого ЦУПИС» Елена Шейкина назначена Председателем Комитета по финансовым технологиям Ассоциации банков России

Совет Ассоциации банков России утвердил Председателя Правления НКО «Мобильная карта» (работает под

14.12.2022 «Развитие ИТ-инфраструктуры в условиях санкций» – доклад Аркадия Лобаса на заседании Совета Ассоциации банков России

Член Совета Ассоциации банков России, генеральный директор АО «ФлексСофт» Аркадий Лобас выступил с доклад
13.07.2021 Ассоциация российских банков предложила МВД перейти на электронное взаимодействие

ративного и конструктивного взаимодействия. «Очевидно, что это поможет своевременному выявлению, расследованию и профилактике преступлений в кредитно-финансовой сфере, - считает первый вице-президент АРБ Юрий Кормош. – Сегодня одним из негативных факторов, влияющих на сроки и качество предоставления ответов на запросы правоохранительных органов со стороны кредитных организаций, является нео
04.06.2021 В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании

ии, российских кредитных организаций и ИТ-компаний. Решение о ее создании было одобрено III Съездом Ассоциации банков России, формирование группы планируется завершить в июле 2021 года. С иници
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект

Комитет Ассоциации российских банков (АРБ) провел заседание по информационным и интернет-технологиям,
04.10.2019 Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков

о развитию бизнеса компании ОТР Константин Маркелов возглавил комитет по информационным технологиям Ассоциации российских банков (АРБ). Официальная информация о назначении была опубликована на

05.12.2018 BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах

Сбербанка BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги и реализации пилотного проекта платформы Ассоциации банков России по обмену информацией о киберугрозах. Была представлена новая версия
12.08.2015 «Юнистрим» стал участником «Ассоциации региональных банков России»

Банк «Юнистрим» присоединился к «Ассоциации региональных банков России» (ассоциации «Россия»). Об этом CNews сообщили в междун
27.05.2015 Аутсорсинг ИТ обсудили на ХХХ собрании Ассоциации «Россия»

Генеральный директор компании FlexSoft, член Совета Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия») Аркадий Лобас выступил с докладом «Аутсорсинг ИТ — способ получения конк
04.03.2014 В России создается Госцентр по информационной безопасности банков

ужен Государственный центр реагирования на компьютерные инциденты, полагает исполнительный директор Ассоциации российских банков (АРБ) Валерий Шипилов. О планах создания такого центра он расска
12.12.2012 Преступления, связанные с банковскими услугами, выделены в отдельную категорию

мошенничество в сфере кредитования, с использованием платежных карт, интернет-технологий. По мнению АРБ, рост преступлений, связанных с банковской деятельностью, требует адекватных ответных мер
21.05.2010 Ассоциация российских банков просит президента отклонить законопроект об оплате услуг связи через платежных агентов

В связи с принятием Госдумой РФ ранее отклоненного Советом Федерации законопроекта «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона «О связи» Ассоциация российских банков (АРБ) выступила с заявлением, в котором говорится, что вступление законопроекта в силу неизбежно приведет к дестабилизации существующей системы приема платежей и создаст повышенные риски нарушен
17.10.2003 Microsoft и Ассоциация российских банков будут сотрудничать

ений в данной области». Среди намеченных в меморандуме направлений взаимодействия между Microsoft и АРБ следует отметить сотрудничество по распространению опыта внедрения и эксплуатации специал
27.04.2002 В Москве завершил работу ХII съезд Ассоциации российских банков

24 апреля состоялся XII съезд Ассоциации российских банков (АРБ), в котором приняла участие Небанковская кредитная организа
09.04.2002 Ассоциация российских банков-членов Visa отклонила идею единого интернет-оператора

Совет директоров Ассоциации российских банков-членов Visa (Visa Russia) принял решение отказаться от создания единого интернет-оператора, сообщает газета "КоммерсантЪ". Основной причиной отказа от данной идеи,

26.11.1998 АРБ считает решения ФКЦБ, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ, незаконными.

Решения, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ являются незаконными, заявил на совещании участников рынка ценных бумаг, АРБ и Национальной фондовой ассоциации 26 ноября Президент АРБ Сергей Егоров. По его мнению, кроме всего прочего эти решения "нарушают принципы рыночной экономики, поскольку в этом случа
26.11.1998 АРБ считает решения ФКЦБ, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ, незаконными.

Решения, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, касающиеся вывода представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета ММВБ являются незаконными, заявил на совещании участников рынка ценных бумаг, АРБ и Национальной фондовой ассоциации 26 ноября Президент АРБ Сергей Егоров. По его мнению, кроме всего прочего эти решения "нарушают принципы рыночной экономики, поскольку в этом случа

Публикаций - 267, упоминаний - 369

Россия Ассоциация и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1144 29
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 23
Intel Corporation 12811 22
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 22
Бифит - Bifit 91 22
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 21
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 20
Microsoft Corporation 25775 17
Информзащита 941 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Комита - Комита иннотех 27 15
Инист - Inist 37 13
OneSpan VASCO Data Security 24 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
ЦФТ - Золотая Корона 362 12
Инверсия - Инверсия НПФ 156 12
Cisco Systems 5372 11
Oracle Corporation 7074 11
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 11
ФОРС - Центр разработки 703 11
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 11
Aplex Technology 14 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
SAP SE 5601 9
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 9
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 9
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Крок - Croc 1964 8
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 8
БИС - Банковские информационные системы 104 8
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
ПрограмБанк 98 8
Ростелеком 10948 7
9594 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 17
Visa International 1993 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
Абсолют Банк 249 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 13
Оникс Капитал 17 12
Альфа-Банк 1979 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 10
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Газпром ПАО 1493 9
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 9
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 7
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 7
Bayer AG - Байер 85 7
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 107
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 46
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 44
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 36
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 25
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 17
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 16
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 16
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 15
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Мосгордума - Московская городская Дума 148 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 14
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 11
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 8
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 7
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 6
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 2
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 2
Гильдия маркетологов 4 2
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
АУВЕР - Ассоциация Участников Вексельного Рынка 2 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
DLP-Эксперт 14 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
TSSIA - Taiwan Safety and Security Industry Association 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 80
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 74
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 29
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 28
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 22
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 19
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 18
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
Стандартизация - Standardization 2339 17
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 16
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 15
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 14
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 6
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
FreePik 1841 4
BSC Msc 4 4
Axiom JDK СЗИ 175 3
БИС - ITQuick - Jumse 52 3
Webmoney Transfer 165 3
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 3
Banki.shop 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Google Android 15244 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 2
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 2
Войлуков Алексей 21 20
Путин Владимир 3454 12
Аксаков Анатолий 163 12
Тосунян Гарегин 10 10
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Демидов Сергей 129 8
Касимов Вячеслав 35 8
Луганцев Александр 51 8
Ложкин Руслан 35 7
Янов Алексей 10 7
Путин Сергей 73 7
Дилбарян Павел 26 7
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Палей Лев 58 7
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Плешков Алексей 68 7
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Степанов Андрей 38 7
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Шадаев Максут 1210 6
Скородумов Борис 6 6
Кульпин Андрей 7 6
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Набиуллина Эльвира 123 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 117
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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