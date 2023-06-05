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Россия Ассоциация АРБ Ассоциация российских банков АРБР Ассоциация региональных банков России

Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России

Ассоциация «Россия» была создана 13 декабря 1990 года - в этот день был подписан договор об учреждении Российской ассоциации акционерно-коммерческих промышленно-строительных банков «Россия». Подписи под договором поставили руководители 37 коммерческих банков, образованных на базе территориальных контор и отделений Промстройбанка СССР и 13 его областных управлений. Концепция создания ассоциации и географическое положение вошедших в нее кредитных организаций сразу придали новой организации общегосударственный статус. Таким образом Ассоциация стала первым банковским объединением всероссийского значения.
 


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14.04.2023 Обеспечение стрессоустойчивости – главный вопрос, обсуждаемый на XVI Международной конференции «Платежная индустрия – антихрупкость и трансформация в эпоху перемен» 1
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24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
09.01.2023 Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
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07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
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26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры 1
22.04.2022 Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ 3
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09.09.2021 Решение Кворум для получения Банками сведений ЗАГС через СМЭВ 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
13.07.2021 Ассоциация российских банков предложила МВД перейти на электронное взаимодействие 1
18.06.2021 Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Государство должно продвигать за рубеж не отдельные ИТ-продукты, а комплексные решения 1
04.06.2021 В Ассоциации банков России создается проектная группа для проработки вопроса о создании инфраструктурной компании 4
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
02.11.2020 Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года 1
24.01.2020 В Ассоциации российских банков обсудили искусственный интеллект 2
04.10.2019 Топ-менеджер ОТР возглавил комитет по ИТ Ассоциации российских банков 3
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества 1
20.06.2019 Сбербанк представил исследование Bi.zone о современных киберугрозах 1
05.12.2018 BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах 2
06.07.2018 Как Россия будет бороться с киберпреступностью. Путин назвал 5 шагов 1
05.07.2018 Почти половину кибератак в России совершают подростки 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
18.06.2018 Российские банки обменяются данными о киберугрозах в общей системе 2
13.06.2018 CNews проводит конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2018» 1
08.06.2018 КБ «Ассоциация» сообщил о завершении внедрения онлайн-банка faktura.ru 2

Публикаций - 231, упоминаний - 305

Россия Ассоциация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11729 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9774 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4279 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10237 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 3
Digital Security - Диджитал Секьюрити 178 2
АФК Система ПАО 1743 2
ЦФТ Золотая Корона 358 2
БИС - Банковские информационные системы 97 2
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 36 2
FlexSoft - ФлексСофт - ранее ФОРС-Банковские Системы 97 2
Cisco Systems 4915 2
Ситроникс - Sitronics 1108 2
Xerox Russia - Ксерокс Россия 158 1
Инверсия 142 1
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 100 1
ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 132 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 1
Infineon Technologies 392 1
Ростелеком - Связьинвест 1704 1
INPAS - ИНПАС 125 1
Микротест 278 1
NovaCard - НоваКард 19 1
Финансист 56 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 40 1
IIG - Info Industries Group - Инфо Индастриз Груп 6 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 686 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
FrontRange Solutions 19 1
Leta IT-company 121 1
Андэк 39 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 970 1
Крок - Croc 1727 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1872 1
Schneider Electric 522 1
Microsoft Corporation 23702 1
Samsung Electronics 9812 1
Diasoft - Диасофт 619 1
STMicroelectronics 289 1
SAP SE 4959 1
Visa International 1884 4
НСПК - Национальная система платежных карт 631 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1782 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6025 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 586 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 920 2
Почта Банк 373 2
Открытие ФК - Петрокоммерц 57 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 190 1
ИБП России - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 12 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 10 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 136 1
РВК - Российская венчурная компания 539 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 97 1
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 106 1
ПриватБанк - PrivatBank 196 1
uBank 21 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 1
Финансист - Международный клуб 1 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс НПФ 1 1
Гута Страхование 13 1
Мануфактура Си & Си - Мануфактура Сизанюка и Симакова 1 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 52 1
Открытие ФК - Росгосстрах 298 1
РЖД - Российские железные дороги 1660 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 411 1
ПСБ - Промсвязьбанк 747 1
ГПБ - Газпромбанк 959 1
Газпром ПАО 1179 1
ВТБ - ВТБ24 661 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа 17 1
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - авиакомпания 72 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 290 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 12 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер 56 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3834 88
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3042 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18392 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3013 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2395 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 67 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2764 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 971 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10574 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1696 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9465 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 73 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 184 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 413 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 343 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1612 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4650 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3097 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2048 1
Президент Российской Федерации 3799 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2462 1
Правительство Москвы 2082 1
Судебная власть - Judicial power 2132 1
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