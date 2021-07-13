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Ассоциация российских банков предложила МВД перейти на электронное взаимодействие

Ассоциация российских банков обратилась в МВД с просьбой организовать электронное взаимодействие и электронный документооборот между кредитными организациями и Министерством внутренних дел Российской Федерации, в том числе посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

До настоящего времени взаимодействие осуществляется преимущественно путем обмена документацией на бумажном носителе.

Однако стремительный рост преступлений в кредитно-финансовой сфере, которые, как отмечается правоохранительными органами, занимают особое место в структуре экономической преступности вследствие аккумуляции в этом секторе колоссального количества денежных средств и высокой степени криминализации кредитно-финансовой системы российской экономики, требует оперативного и конструктивного взаимодействия.

«Очевидно, что это поможет своевременному выявлению, расследованию и профилактике преступлений в кредитно-финансовой сфере, - считает первый вице-президент АРБ Юрий Кормош. – Сегодня одним из негативных факторов, влияющих на сроки и качество предоставления ответов на запросы правоохранительных органов со стороны кредитных организаций, является необходимость использования только бумажного документооборота».

Владимир Бахур

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