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Индексная книга (каталог) CNews*
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Янов Алексей

СОБЫТИЯ


22.06.2026 НСИС сформулировал принципы единой методологии оценки киберготовности организаций в рамках развития системы страхования киберрисков 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Янов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5573 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 3
Fraudex - Фродекс 17 3
Sangfor Technologies 11 1
DECK AUTH 1 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 41 1
Ред Софт - Red Soft 1200 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9451 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 7
МКБ - Московский кредитный банк 648 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1492 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1047 7
Северсталь ПАО - Severstal 616 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 7
Абсолют Банк 246 7
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 7
Bayer AG - Байер 85 7
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 7
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 6
Первый Инвестиционный Банк 4 3
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13599 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5528 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17918 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34229 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3772 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24086 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12697 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12678 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 7
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4993 7
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  852 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13603 7
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 971 4
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 87 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4141 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8089 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1041 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17799 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2556 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 898 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10096 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1375 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2186 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1076 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9747 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8546 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13459 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33082 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14103 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3139 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 981 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13030 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2449 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 427 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 306 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 487 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1063 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6316 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 192 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 213 7
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 115 3
Sangfor NGAF - Sangfor Next-Generation Application Firewall 2 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1535 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6168 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5603 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 153 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Демидов Сергей 129 8
Плешков Алексей 68 8
Путин Сергей 72 7
Дилбарян Павел 26 7
Нуйкин Андрей 50 7
Палей Лев 57 7
Горбатько Александр 105 7
Мусич Роман 28 7
Курбатов Владимир 35 7
Касимов Вячеслав 34 7
Гадарь Дмитрий 29 7
Василенко Александр 95 7
Мельников Максим 38 7
Бенгин Владимир 38 7
Гусев Сергей 44 7
Воробьев Артем 26 7
Шойтов Александр 116 7
Севостьянов Александр 16 7
Ерин Андрей 22 7
Войлуков Алексей 21 7
Корзун Александр 15 7
Луганцев Александр 51 7
Степанов Андрей 37 7
Ложкин Руслан 35 7
Кульпин Андрей 7 6
Кандыбович Дмитрий 18 3
Беляев Дмитрий 32 3
Никонов Андрей 5 3
Сухарев Александр 7 3
Киселёв Андрей 13 2
Чегодаев Сергей 1 1
Киселёв Алексей 87 1
Хаванкин Максим 2 1
Гусев Алексей 19 1
Чегодаев Станислав 20 1
Хасин Евгений 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6516 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1351 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2377 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3919 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2961 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1159 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15815 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17975 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3003 1
Аудит - аудиторский услуги 3371 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8535 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2182 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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