Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Янов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Янов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
|Демидов Сергей 129 8
|Плешков Алексей 68 8
|Путин Сергей 72 7
|Дилбарян Павел 26 7
|Нуйкин Андрей 50 7
|Палей Лев 57 7
|Горбатько Александр 105 7
|Мусич Роман 28 7
|Курбатов Владимир 35 7
|Касимов Вячеслав 34 7
|Гадарь Дмитрий 29 7
|Василенко Александр 95 7
|Мельников Максим 38 7
|Бенгин Владимир 38 7
|Гусев Сергей 44 7
|Воробьев Артем 26 7
|Шойтов Александр 116 7
|Севостьянов Александр 16 7
|Ерин Андрей 22 7
|Войлуков Алексей 21 7
|Корзун Александр 15 7
|Луганцев Александр 51 7
|Степанов Андрей 37 7
|Ложкин Руслан 35 7
|Кульпин Андрей 7 6
|Кандыбович Дмитрий 18 3
|Беляев Дмитрий 32 3
|Никонов Андрей 5 3
|Сухарев Александр 7 3
|Киселёв Андрей 13 2
|Чегодаев Сергей 1 1
|Киселёв Алексей 87 1
|Хаванкин Максим 2 1
|Гусев Алексей 19 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Хасин Евгений 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.