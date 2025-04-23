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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нуйкин Андрей



23.04.2025 Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
22.02.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
23.01.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
24.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
19.01.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
28.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
15.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
07.12.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
09.06.2022 Андрей Нуйкин, «Евраз»: Обеспечить ИБ без иностранных вендоров и оpen source можно и нужно 1
09.03.2022 Как перестать «продавать страх» и получить средства на ИБ 2
01.02.2022 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
18.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 1
22.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
09.12.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
02.12.2021 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
30.11.2021 Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1

Публикаций - 48, упоминаний - 55

Нуйкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13059 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1260 12
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 6
8397 5
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 5
Schneider Electric 578 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 332 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 5
Rimini Street 58 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 5
Schneider Electric Secure Power 65 5
Такском - Taxcom 242 5
Центр2М - Center2М 67 5
Ситилабс 44 5
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5002 4
Восход ФГБУ НИИ 655 3
Nubes - Нубес 58 3
InfoWatch - Инфовотч 1035 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 424 2
ОТР ГК - ОТР 2000 217 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 146 2
Ideco - Айдеко 81 2
Fortinet 393 2
Fraudex - Фродекс 17 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 100 2
Hoff Tech - Хофф Тех 41 2
Telegram Group 2141 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 211 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 472 47
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1670 44
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 159 27
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1216 27
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 26
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 19
ГПБ - Газпромбанк 1103 18
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 18
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 18
НСПК - Национальная система платежных карт 829 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 146 15
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 15
МКБ - Московский кредитный банк 568 13
Bayer AG - Байер 85 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 12
Абсолют Банк 234 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7512 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 10
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 10
Северсталь ПАО - Severstal 489 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 9
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 9
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 240 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 7
РЖД - Российские железные дороги 1934 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 6
Алеф-Банк 15 6
НС-Банк 11 6
ФосАгро 127 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
РСХБ Страхование жизни 12 6
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 5
ПСБ - Промсвязьбанк 868 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 208 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 32
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 20
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 18
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 849 14
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1397 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 5
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4315 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1232 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 201 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
Роскачество - Российская система качества 37 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28582 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21641 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 38
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3990 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7883 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16039 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14461 21
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12928 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12781 20
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3200 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6784 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11337 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2065 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2317 13
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12917 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31533 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14057 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11412 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11270 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4474 7
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 499 7
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 284 7
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 520 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4481 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2831 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11811 7
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 774 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6912 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 798 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2226 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6348 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5241 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 555 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4632 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 852 5
1С:ERP Управление предприятием 584 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 5
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 65 3
DeviceLock DLP 81 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 254 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 160 2
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5377 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 278 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 157 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 141 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 58 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 48 1
Cisco Talos ClamAV - Clam AntiVirus 39 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 38 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 24 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Apache Logging Project - Log4j 26 1
Microsoft Windows 15842 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 107 1
Fortinet FortiAI 1 1
Fortinet FortiEDR 2 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 103 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 594 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 149 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Docker - Платформа распределённых приложений 349 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 48 1
F6 - F.A.C.C.T. Pre-IR Assessment 2 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 25 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 20 1
Демидов Сергей 127 43
Путин Сергей 63 37
Мусич Роман 28 27
Курбатов Владимир 35 27
Палей Лев 52 26
Горбатько Александр 105 26
Дилбарян Павел 26 23
Контемиров Юрий 32 20
Лысенко Юрий 33 19
Сычев Артем 73 18
Ерин Андрей 22 18
Суровец Дмитрий 79 15
Цыганов Вячеслав 67 15
Борисов Илья 27 15
Гущин Александр 16 15
Трояновский Владимир 62 15
Калинкин Алексей 16 15
Остапенко Григорий 28 14
Севостьянов Александр 16 14
Плешков Алексей 67 13
Воробьев Артем 26 13
Мельников Максим 35 13
Корзун Александр 13 12
Луганцев Александр 51 12
Гадарь Дмитрий 27 12
Бенгин Владимир 34 12
Чулков Олег 11 11
Гусев Сергей 44 10
Аксаков Анатолий 155 9
Соколов Алексей 134 9
Дьяченко Валерий 95 9
Варназов Лев 10 9
Ложкин Руслан 34 8
Василенко Александр 91 7
Шойтов Александр 78 7
Войлуков Алексей 18 7
Касимов Вячеслав 32 7
Степанов Андрей 30 7
Янов Алексей 8 7
Деточкин Андрей 6 6
Россия - РФ - Российская федерация 147646 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7655 6
Европа Восточная 3109 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 838 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 924 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1424 3
Европа 21880 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14264 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1597 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1162 1
Турция - Турецкая республика 2401 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2719 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48877 41
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 902 16
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2365 7
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7106 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2282 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11145 6
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 6
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14852 5
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DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 469 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3214 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3602 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 931 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3536 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2188 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4208 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1317 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 848 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8183 29
Gartner - Гартнер 3568 12
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 229 6
Markets&Markets Research 112 1
Cybersecurity Ventures 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 362 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 10
CNews FORUM Кейсы 231 5
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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