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Нуйкин Андрей
Нуйкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Демидов Сергей 127 43
|Путин Сергей 63 37
|Мусич Роман 28 27
|Курбатов Владимир 35 27
|Палей Лев 52 26
|Горбатько Александр 105 26
|Дилбарян Павел 26 23
|Контемиров Юрий 32 20
|Лысенко Юрий 33 19
|Сычев Артем 73 18
|Ерин Андрей 22 18
|Суровец Дмитрий 79 15
|Цыганов Вячеслав 67 15
|Борисов Илья 27 15
|Гущин Александр 16 15
|Трояновский Владимир 62 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Остапенко Григорий 28 14
|Севостьянов Александр 16 14
|Плешков Алексей 67 13
|Воробьев Артем 26 13
|Мельников Максим 35 13
|Корзун Александр 13 12
|Луганцев Александр 51 12
|Гадарь Дмитрий 27 12
|Бенгин Владимир 34 12
|Чулков Олег 11 11
|Гусев Сергей 44 10
|Аксаков Анатолий 155 9
|Соколов Алексей 134 9
|Дьяченко Валерий 95 9
|Варназов Лев 10 9
|Ложкин Руслан 34 8
|Василенко Александр 91 7
|Шойтов Александр 78 7
|Войлуков Алексей 18 7
|Касимов Вячеслав 32 7
|Степанов Андрей 30 7
|Янов Алексей 8 7
|Деточкин Андрей 6 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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