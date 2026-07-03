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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цыганов Вячеслав

СОБЫТИЯ


03.07.2026 В НИУ ВШЭ создана проектно-учебная лаборатория группы «Т-Технологии» 1
06.04.2026 «Т-Технологии» открыла первый ИТ-хаб в Красноярске 1
04.12.2025 «Т-Технологии» открыли второй ИТ-хаб в Казани 1
30.09.2025 «Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Новосибирске 1
25.08.2025 «Т-Технологии» открыли крупнейший флагманский ИТ-хаб в Санкт-Петербурге 1
22.08.2025 «Т-Технологии» открывают новый офис ИТ-хаба в Воронеже 1
14.07.2025 «Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Самаре 1
17.06.2025 «Т-Технологии» открыли ИТ-хаб в Уфе 1
15.05.2025 «Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке 1
30.04.2025 «Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для собственного ИТ-хаба в центре Минска 1
24.04.2025 19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России 1
14.03.2025 «Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов 1
27.11.2024 Группа «Т-Технологии» построит собственную сеть дата-центров к 2027 году 1
15.11.2024 Т-банк построит собственную сеть дата-центров 1
27.04.2023 Новое российское ПО ускорит проверку документов в 10 раз 1
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
17.06.2020 «Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1

Публикаций - 79, упоминаний - 89

Цыганов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 9
ММК Информсервис 69 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 8
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Т-Банк - Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 13 4
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 4
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 4
SAS Institute 1082 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
VK - Mail.ru Group 3602 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 2
Neoflex - Неофлекс 257 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
Data Matrix - Дата Матрикс 91 2
Jumio 13 2
NetApp - Network Appliance 667 2
МегаФон 10742 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Telegram Group 2940 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Selectel - Селектел 544 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
PayPal 671 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 79
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 33
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 23
НСПК - Национальная система платежных карт 948 21
АльфаСтрахование СГ 394 20
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 20
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 16
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 15
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 14
Альфа-Банк 1979 13
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 12
Совкомбанк ПАО 316 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Газпром нефть 725 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 10
Новард УК - Novard 73 10
Ингосстрах СПАО 478 9
Русагро Группа Компаний 379 9
McDonald’s - Макдоналдс 220 9
Фармстандарт АО 48 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 9
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 9
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 9
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 9
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 9
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 9
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 16
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 9
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 9
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 50 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 7
Oracle Java - язык программирования 3469 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 2
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 13 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Apache Hadoop 470 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 1
Apple iPhone 6 4861 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Oz Liveness 46 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
MasterCard Maestro 159 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
Smart Engines - GreenOCR 45 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 82 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Кронос 24 1
Avaya Aura 124 1
Google - Flutter 64 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Купибилет - Kupibilet 34 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 1
Google Go - Golang - Язык программирования 102 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management - SAS CRM 20 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 10 1
SAS Campaign Management 6 1
Avaya Proactive Outreach Manager 8 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Суровец Дмитрий 115 24
Трояновский Владимир 63 21
Урьяс Вадим 98 18
Натрусов Артем 313 17
Борисов Илья 27 16
Мусич Роман 28 16
Курбатов Владимир 35 16
Сычев Артем 79 16
Калинкин Алексей 16 16
Контемиров Юрий 32 16
Гущин Александр 17 15
Демидов Сергей 129 15
Нуйкин Андрей 50 15
Палей Лев 58 15
Горбатько Александр 105 15
Остапенко Григорий 28 15
Лысенко Юрий 33 14
Дилбарян Павел 26 11
Чаркин Евгений 317 10
Поляков Сергей 75 10
Холкин Дмитрий 21 10
Педоренко Андрей 43 10
Левиков Антон 69 10
Хохлов Игорь 25 10
Путин Сергей 73 10
Соколов Алексей 137 10
Шеховцов Юрий 34 9
Феоктистов Вадим 36 9
Зырянов Илья 17 9
Богданов Кирилл 112 9
Дьяченко Валерий 96 9
Халматов Максим 64 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Клепиков Алексей 121 9
Муравьев Владимир 36 9
Панферов Алексей 22 9
Савкин Владимир 40 9
Дрейгер Павел 40 9
Кереже Дмитрий 9 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Россия - РФ - Российская федерация 166167 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Европа Восточная 3138 13
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 9
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
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Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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