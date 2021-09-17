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Цыганов Вячеслав


17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
20.07.2021 «Тинькофф» запускает 9 новых Центров разработки в России и Беларуси 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 2
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 2
17.06.2020 «Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
23.07.2019 «Тинькофф» начинает продажу собственных речевых технологий Tinkoff Voicekit 1
15.11.2018 «Тинькофф Банк» открыл виртуальный центр разработки 1
01.06.2018 «Тинькофф Банк» подписал соглашения с тремя стартапами в рамках Skolkovo Startup Village 1
02.03.2018 Регистрацию на «Госуслугах» теперь можно пройти с Tinkoff.ru 1
09.02.2018 «Тинькофф Банк» займется блокчейном в «Сколково» 1
25.04.2017 Тинькофф банк поменял свободный движок распознавания банковских карт на платный российский 1
18.04.2017 «Тинькофф Банк» открывает центр разработки в Новосибирске 1
04.04.2017 «Тинькофф Банк» запустит центр разработки в «Иннополисе» 1
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
10.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
05.12.2016 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
12.10.2016 Как «Тинькофф Банк» выигрывает конкуренцию, вкладывая в защиту от сбоев 1
05.10.2016 Российские банки провели первые транзакции на мастерчейне Банка России 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
23.03.2016 «Тинькофф банк» первым в России запустил системы SAS AML для противодействия легализации доходов 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1

Публикаций - 54, упоминаний - 71

Цыганов Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Data Matrix 52 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Telegram Group 702 1
VerifyMyAge 6 1
Тинькофф Центр разработки - ТЦР 1 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Mellanox Technologies 69 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
NetApp 486 1
SAP SE 3220 1
Cisco Systems 2056 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 36
Лукойл-Информ 73 12
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 12
Металлинвестбанк 39 11
НСПК - Национальная система платежных карт 257 11
Открытие ФК 538 11
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 10
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 9
Росводоканал 44 9
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 9
АльфаСтрахование СГ 208 9
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Альфа-Банк 1127 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
Аэроклуб 13 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Банк Оранжевый 25 1
Почта Банк 289 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 12
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 12
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 11
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
ГОСТ Р 58777 - Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра 2 1
ГОСТ Р 58776 - Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей 2 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Java - Язык программирования 1180 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
Oz Liveness 18 1
MasterCard Maestro 112 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Тинькофф Инвестиции 28 1
Google Flutter 15 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Nvidia Ampere 13 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Тинькофф банк - Tinkoff Stories 3 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 5 1
SAP BEx - SAP Business Explorer 1 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Windows 10 6676 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple macOS 934 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
C++ - Язык программирования 284 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
NetApp ONTAP 34 1
Четвернин Алексей 651 24
Горбатько Александр 90 15
Борисов Илья 26 12
Мусич Роман 16 12
Палей Лев 31 12
Сычев Артем 48 12
Калинкин Алексей 16 12
Контемиров Юрий 27 12
Демидов Сергей 50 11
Нуйкин Андрей 27 11
Суровец Дмитрий 44 11
Трояновский Владимир 40 11
Гущин Александр 15 11
Остапенко Григорий 26 10
Соколов Алексей 121 10
Курбатов Владимир 19 10
Путин Сергей 36 9
Хохлов Игорь 21 8
Дилбарян Павел 14 8
Урьяс Вадим 76 7
Ромашов Андрей 6 6
Шевченко Александр 9 6
Чулков Олег 6 6
Чемериский Максим 6 6
Яковлев Сергей 23 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Лобанов Михаил 9 6
Лысенко Юрий 17 5
Широких Алексей 70 5
Ермаков Дмитрий 4 4
Журавлёв Владимир 8 4
Скородумов Анатолий 63 3
Арлазаров Владимир 118 3
Варназов Лев 10 3
Строкович Антон 45 3
Романов Алексей 32 2
Пьянченко Андрей 5 2
Пирогов Алексей 29 2
Ильин Алексей 21 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 4
Восточная Европа 1691 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Бахрейн - Королевство 58 1
Судан - Республика 41 1
Эквадор - Республика 42 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Марокко - Королевство 75 1
Катар 78 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Обнинск 105 1
Ирак - Республика 82 1
Тунис - Тунисская Республика 78 1
Ливия 13 1
Оман 36 1
Султанат Оман 38 1
Йемен - Йеменская Республика 9 1
Мавритания 6 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Кувейт 51 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Африка 1499 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - Красноярск 853 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 21
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Аутсорсинг 84 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 167 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Gartner 2197 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 13
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768237, в очереди разбора - 671921.
Создано именных указателей - 46354.
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