Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цыганов Вячеслав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 79, упоминаний - 89
Цыганов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 115 24
|Трояновский Владимир 63 21
|Урьяс Вадим 98 18
|Натрусов Артем 313 17
|Борисов Илья 27 16
|Мусич Роман 28 16
|Курбатов Владимир 35 16
|Сычев Артем 79 16
|Калинкин Алексей 16 16
|Контемиров Юрий 32 16
|Гущин Александр 17 15
|Демидов Сергей 129 15
|Нуйкин Андрей 50 15
|Палей Лев 58 15
|Горбатько Александр 105 15
|Остапенко Григорий 28 15
|Лысенко Юрий 33 14
|Дилбарян Павел 26 11
|Чаркин Евгений 317 10
|Поляков Сергей 75 10
|Холкин Дмитрий 21 10
|Педоренко Андрей 43 10
|Левиков Антон 69 10
|Хохлов Игорь 25 10
|Путин Сергей 73 10
|Соколов Алексей 137 10
|Шеховцов Юрий 34 9
|Феоктистов Вадим 36 9
|Зырянов Илья 17 9
|Богданов Кирилл 112 9
|Дьяченко Валерий 96 9
|Халматов Максим 64 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Клепиков Алексей 121 9
|Муравьев Владимир 36 9
|Панферов Алексей 22 9
|Савкин Владимир 40 9
|Дрейгер Павел 40 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
|Ведомости 1466 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.