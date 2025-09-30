Разделы

«Т-Технологии» открыли новый офис для ИТ-хаба в Новосибирске

Группа «Т-Технологии» — материнская компания Т-Банка — открыла для своих ИТ-сотрудников новый хаб в Новосибирске. Он находится в бизнес-центре «Кронос», самом большом офисном здании Сибири. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Новый ИТ-хаб площадью 3,885 тыс. кв. м в пять раз больше предыдущего новосибирского офиса компании, располагавшегося на одном этаже того же бизнес-центра с 2017 г. В пространстве, рассчитанном на 390 рабочих мест, работают уже более 300 ИТ-специалистов из разных направлений и продуктов компании — Центр искусственного интеллекта «Т-Банка» (ИИ-Центр), «Т-Инвестиции», «Т-Бизнес» и другие.

Здесь представлена команда ML-специалистов, которые развивают рекомендательные системы для продуктов «Т-Банка» и технологии распознавания и синтеза речи (VoiceKit), а также SRE-инженеров, которые работают над нашей PaaS-платформой для разработчиков — Spirit.

Шесть этажей ИТ-хаба включают в себя разноформатные рабочие зоны с возможностью максимальной адаптации пространства под разные задачи и предпочтения сотрудников. Так, помимо стандартных рабочих мест предусмотрены места для работы стоя и места с регулируемой высотой стола. На каждом этаже есть зум-кабинки с хорошей звукоизоляцией, а также переговорные, каждая из которых названа в честь знаковых для Новосибирска локаций (Карачи, Затулинка, Ипподромка, Большевичка). В них собираются для стратегических сессий и бизнес-встреч, в том числе с командами из других хабов и штаб-квартиры, приехавших в командировку.

Для уединенной и комфортной работы в новом ИТ-хабе есть зоны тишины и зеленая зона, а для отдыха и разгрузки – теннисный стол, кикер, массажные кресла и игровая зона с приставкой PS5 и настольными играми. При необходимости полноценного восстановления сотрудников предусмотрены уютные норки для сна.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

На верхнем этаже хаба расположился большой лекторий вместимостью на 80 человек, где будут проходить масштабные разноформатные встречи для всего ИТ-сообщества Новосибирска, а также экскурсии для студентов и школьников. Ежегодно «Т-Технологии» организовывают в регионе мероприятия для всех, кто работает в ИТ — например, в 2025 г. уже провели соревнования по спортивному хакингу CTF, митап для ML-сообщества на сотню участников.

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент «Т-Банка»: «Новосибирск исторически стал центром притяжения людей с сильной научной и технической базой, сюда стекаются все таланты из Сибири и Дальнего Востока. Мы уже давно сотрудничаем с СибГУТИ и НГУ — особенно с кафедрами ФИТ и МехМат, а также работаем с местным ИТ-сообществом. В ближайшее время планируем запустить новые программы для студентов и школьников, активно набирать новых ИТ-специалистов в штат».

На данный момент у «Т-Технологий» в Новосибирске два ИТ-хаба, в которых работают ИТ-специалисты компании. Второй располагается в БЦ «Технопарк» в Академгородке, где сосредоточены крупные учебные заведения и ИТ-компании. Благодаря наличию двух хабов у сотрудников есть возможность выбирать комфортное для работы пространство в зависимости от планов или при внутренней миграции – даже в случае переезда в другой район города.

