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SRE Site Reliability Engineering


14.03.2025 «Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов 1
08.11.2024 Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию 1
05.08.2024 Александр Емелин, VESNA: Мы видим перспективу в проектировании ИТ-систем для управления сложными динамичными процессами в изменчивой среде 1
26.04.2024 UserGate запускает собственный SOC 2
22.02.2024 МТС запустила школу ИТ-архитекторов 1
15.02.2024 VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital 1
15.12.2023 Системный ИТ-интегратор Nixys разместил в облаке Timeweb Cloud более 1000 DevOps-проектов 1
29.05.2023 Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов 1
22.12.2022 МТС запустила службу мониторинга инцидентов Mission Control Center 2
14.12.2022 Часть команды ушедшего из России Oracle усиливает продажи в enterprise-сегменте компании «Флант» 1
22.09.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ и ИТ-инфраструктуры. Полгода в режиме турбулентности 1
19.09.2022 МТС научит студентов ВШЭ backend-разработке на Golang 1
02.03.2022 Hitachi Vantara запустила Application Reliability Services для модернизации облачных приложений и управления ими 1
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 1
01.11.2021 Александр Шуляк: Даже секунда простоя ведет к миллионным финансовым потерям 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров 1
05.08.2020 «Тинькофф образование» переводит обучение разработке и тестированию в онлайн 1
04.02.2020 Как выбрать облачного провайдера? [Ход мыслей конечного клиента] 1
31.07.2019 Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов 2
26.09.2012 Открыт набор студентов в Школу программистов HeadHunter 1
13.10.2011 Программист устроил разнос руководству Google и Amazon 1
13.12.2006 Индия испытает технологии космического челнока 1
13.12.2006 Индия испытает технологии космического челнока 1
17.08.2004 Индия: прорыв в космических разработках 1
17.08.2004 Индия: прорыв в космических разработках 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

SRE и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 4
Amazon Inc - Amazon.com 3023 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 106 4
Cisco Systems 5132 3
Microsoft Corporation 24709 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12880 3
VK - Mail.ru Group 3462 2
Google LLC 11859 2
Veeam Software 320 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
Lenvendo - Ленвендо 3 2
Stack Group - Стек Групп 161 2
Lenovo Group 2297 1
NetApp - Network Appliance 639 1
Nutanix 100 1
Dell EMC 5037 1
Commvault 173 1
HP Inc. 5698 1
Nvidia Corp 3518 1
Arista Networks 19 1
Darz 7 1
Irdeto Access B.V. 38 1
Accenture plc 682 1
Apple Inc 12177 1
Yandex - Яндекс 7483 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Vodafone Group 1384 1
Salesforce.com 428 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Palo Alto Networks 149 1
DataDog 7 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 18 1
Dynatrace 56 1
Broadcom - VMware 2383 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Zabbix SIA - Заббикс 99 1
Shopify 21 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 454 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 2
СПК - Сталепромышленная компания 11 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1193 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Walt Disney Company 624 1
BMW Group 450 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Superjob - Суперджоб 543 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
LEGO 246 1
Uber 331 1
Сбер - СберАвто 31 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Бриксо 2 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
Почта России ПАО 2127 1
ГПБ - Газпромбанк 1092 1
Samsonite - Самсонайт 16 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67208 16
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Microsoft Windows 15768 2
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Тинькофф Финтех Школа 3 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 13 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 446 1
VK - Mail.ru Group Digital Camp 6 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 46 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 61 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2456 1
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