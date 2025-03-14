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SRE Site Reliability Engineering
SRE и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 192 1
|Воронин Павел 139 3
|Лебедев Владимир 69 2
|Карпенков Владислав 1 2
|Горохов Евгений 39 2
|Подгорбунских Олег 1 2
|Садовенко Илья 65 1
|Ройфман Роман 16 1
|Маркелов Константин 40 1
|Вещиков Алексей 3 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 152 1
|Шуляк Александр 1 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Ганюшкин Николай 9 1
|Ушаков Юрий 2 1
|Баталов Александр 25 1
|Литвиненко Константин 6 1
|Сабуренков Михаил 1 1
|Гурский Олег 5 1
|Бобылев Владимир 2 1
|Аржанцев Иван 9 1
|Ванин Андрей 9 1
|Кожин Вадим 5 1
|Ульданов Сергей 2 1
|Нетреба Иван 1 1
|Бараулин Илья 1 1
|Носивской Дмитрий 3 1
|Валов Дмитрий 1 1
|Труханов Павел 1 1
|Чекмарев Дмитрий 1 1
|Мартинович Иван 1 1
|Козаржевский Александр 3 1
|Шкирмановский Алексей 1 1
|Музыченко Владимир 2 1
|Катраев Василий 1 1
|Тибекин Станислав 1 1
|Степанова Анна 34 1
|Наумов Сергей 27 1
|Шулинин Дмитрий 2 1
|Juniper Research 528 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
|Fortune Global 500 286 1
|Allied Market Research 21 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3237 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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