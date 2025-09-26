Разделы

Смирнова Варвара


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Уникальное мобильное приложение школьников ИТ-смены в «Артеке» привлекло внимание ведущей компании по разработке ПО 1
29.07.2024 Кончились старые – обучим новых. Компании начали радикально решать вопрос с дефицитом программистов, и денег они не жалеют 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Смирнова Варвара и организации, системы, технологии, персоны:

iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 74 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13793 1
Yandex - Яндекс 8158 1
Ростелеком 10137 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1315 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7927 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12594 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5673 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21606 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1975 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16703 1
Плисецкая Ирина 1 1
Шадаев Максут 1105 1
Россия - РФ - Российская федерация 153594 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 423 1
Франция - Французская Республика 7945 1
Европа 24531 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6255 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31214 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50424 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14737 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2234 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Образование в России 2492 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2082 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 88 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1219 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 503 1
