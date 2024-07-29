Кончились старые – обучим новых. Компании начали радикально решать вопрос с дефицитом программистов, и денег они не жалеют

Российский бизнес начал вкладываться в обучение ИТ-специалистов. Инвестиции в профильное образование растут, но не по доброй воле компаний – это очередное следствие дефицита кадров в отрасли, который длится годами. Стране не хватает, по разным оценкам, до 1 млн ИТ-шников.

Создать новых вместо старых

Частные российские компании начали стремительно наращивать инвестиции в ИТ-образование, увидев в этом действенный способ борьбы с дефицитом кадров в отрасли, пишет «Коммерсант». Нехватка работников возникла в 2020 г. во время пандемии коронавируса и усилилась весной 2022 г. К концу лета 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев констатировал, что России не хватает около 700 тыс. ИТ-шников. В Сбербанке еще в начале 2022 г. говорили о дефиците на уровне 1 млн человек. Весной 2024 г. CNews писал, что российские ИТ-специалисты стали получать вид на жительство в Европе, особенно во Франции.

На фоне всего перечисленного российский бизнес начал вкладываться в обучение новых специалистов на место уехавших. Это получило отклик у компаний, которые работают в сфере образования – например, по данным «Коммерсанта», EdTech-компания iSpring намерена потратить на развитие частного ИT-вуза в Марий Эл 10 млрд руб. к 2032 г.

FreePik Абитуриенты отвечают взаимностью - чем больше программ обучения по ИТ, тем с большей охотой они на них поступают

Деньги, по плану, пойдут в первую очередь на строительство лабораторий и учебных корпусов, на возведение общежитий и спортивных сооружений и в целом на развитие кампуса.

Также за этот период она хочет резко увеличить количество образовательных программ – их должно стать втрое больше, нежели сейчас – с 4 до 12. К 2032 г. компания планирует выпустить 5000 новых ИТ-специалистов.

Одна цель на всех

Крупный бизнес тоже интересуется вопросами обучения ИТ-специалистов. Так, у «Т-банка» (ранее банк «Тинькофф») в сентябре 2024 г. начнет работу его первая программа бакалавриата – в Центральном университете в Москве, сообщила изданию руководитель «Т-банк Образования» Варвара Смирнова.

Российский интернет-гигант «Яндекс» тоже сотрудничает с вузами – в списке его партнеров 29 высших учебных заведений. Помимо этого, осенью 2024 г. «Яндекс» совместно со Сбербанком и рядом крупнейших российских вузов начнут обучение студентов в «в первом в России бакалавриате по искусственному интеллекту» AI360, пишет «Коммерсант» К моменту выпуска материала на программу уже было зачислено 100 студентов – конкурс составил шесть человек на место.

Операторы связи тоже стараются сотрудничать с максимальным количеством вузов – у «Ростелекома», к примеру, среди них насчитывается 25 партнеров. В 2024 г. по его партнерским программам будут обучаться 12 тыс. студентов, сообщили изданию представители оператора. Наиболее успешных выпускников этих программ он принимает на работу.

Другой оператор связи, МТС, очень тесно сотрудничает с Высшей школой экономики, где он является соорганизатором кафедры машинного обучения. Здесь же МТС хочет запустить магистратуру по искусственному интеллекту – она должна заработать в сентябре 2024 г. Наряду с этим МТС работает в паре с вузом ИТМО, где он запустил программу магистрантов по рекомендательным системам на Phyton.

Абитуриентам это тоже нужно

Компании вкладываются в ИТ-образование по мере того, как спрос на него растет. В Минобрнауки сообщили изданию, что по итогам 2022–2023 учебного года на ИТ-специальностях обучалось около 700 тыс. человек, а диплому о получении ИТ-профессии получили 103 тыс. человек. Данные за 2023-2024 учебный год пока не публикуются – «Коммерсант» пишет, что ИТ-диплом по его итогам получат 125 тыс. выпускников.

Сейчас ИТ-специалистов готовят более 600 российских вузов. Замдекана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Ирина Плисецкая сообщила изданию, что в 2024 г. зафиксирован 20-процентный рост числа поданных заявлений по программам бакалавриата на ИT-специальности по сравнению с 2023 г. в магистратуре этот рост составил 30%.