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iSpring Solutions Академия Айспринг Институт iSpring

iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring

iSpring — разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Оле, Россия.


01.08.2024 iSpring добавила субтитры в конструктор курсов iSpring Suite

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструктор курсо
31.07.2024 В iSpring Learn появилась база знаний

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, запустила новый модуль «База
29.07.2024 Институт iSpring получил инвестиции в размере 1,3 млрд рублей

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, основала частный ИТ-вуз ново
15.07.2024 На платформе iSpring появились пульс-опросы для сбора обратной связи от сотрудников

На платформе онлайн-обучения iSpring Learn запущена система сбора обратной связи «Пульс-опросы iSpring». Новый инст
12.07.2024 Институт iSpring получил государственную аккредитацию образовательной программы

Первой аккредитованной государством специальностью в институте iSpring стала «Программная инженерия». На ней готовят инженеров-программистов с лидерским пот
04.07.2024 Институт iSpring запустил программу партнёрства с ИТ-компаниями

Институт iSpring, ИТ-вуз нового поколения, созданный российским предпринимателем Юрием Усковым, объяви
01.07.2024 Институт iSpring выявил 5 качеств лучших ИТ-студентов

Институт iSpring, ИТ-вуз нового поколения, провел исследование личных качеств студентов и составил пси
24.05.2024 Институт iSpring будет готовить учителей для экономики знаний

Институт iSpring открыл кафедру цифровых компетенций в образовании, где будет готовить студентов, выпу
20.03.2024 iSpring поможет крупному бизнесу запустить корпоративное обучение сотрудников

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, усиливает enterprise-направл
08.02.2024 iSpring будет готовить владельцев продуктов для EdTech

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, запускает обучение профессии
17.01.2024 Платформа iSpring Learn интегрирована с системой для рекрутмента E-Staff

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, интегрировала LMS платформу

22.12.2023 iSpring добавила новый инструмент в конструктор курсов iSpring Suite

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструктор курсо
19.12.2023 iSpring обновила программу сертификации для специалистов по онлайн-обучению

Компания iSpring запустила обновленную программу сертификацию по инструментам iSpring. Она помо
15.12.2023 Банк Узбекистана «Ипак Йули» организовал обучение персонала с помощью платформы iSpring

Компания iSpring помогла запустить дистанционное обучение в банке Узбекистана «Ипак Йули». Обязательны
20.11.2023 iSpring помогла TravelLine поставить внутреннее обучение на «конвейер»

Используя библиотеку курсов и платформу дистанционного обучения iSpring, компания TravelLine смогла запустить потоковое создание обучающих курсов и увеличить
16.11.2023 iSpring помогла запустить онлайн-обучение в компании «Котофей»

Компания «Котофей» реализовала проект по внедрению платформы iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Решение позволило повысить обучаемост
26.10.2023 Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение

Компания Tutu внедрила платформу iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Это позволило оптимизировать работу т
24.10.2023 iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения

е время. Причем проходят курсы как в будни, так и в выходные дни. К таким выводам пришли в компании iSpring, проанализировав поведение пользователей мобильного приложения iSpring Learn.

29.09.2023 Платформа iSpring Learn интегрирована с системой ProctorEdu

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, и ProctorEdu, разработчик си
26.09.2023 На платформе iSpring Learn стало доступно полевое обучение

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила новый модуль для п
17.08.2023 iSpring выпустила обновления для iSpring Learn и iSpring TalkMaster

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила сразу несколько об
10.07.2023 В конструкторах онлайн-курсов iSpring Suite и iSpring Page появилась возможность создания портфолио

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструкторы онла
26.06.2023 iSpring помогает Дальневосточному банку обучать сотрудников

Дальневосточный банк запустил корпоративное обучение персонала на платформе iSpring. Разработка собственных курсов позволила компании в два раза сократить срок адаптации
20.06.2023 В конструкторе курсов iSpring Page появился интеллектуальный помощник iSpring AI

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, внедрила в облачный конструк
13.06.2023 65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала

Аналитики Академии iSpring в ходе исследования тенденций в корпоративном онлайн-обучении в России выяснили, что

05.06.2023 В конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite Max появилась возможность создавать персонажей

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, обновила конструктор онлайн-
01.09.2022 iSpring представила новую версию конструктора курсов iSpring Suite

iSpring представила новую версию конструктора курсов — iSpring Suite 11. Новая версия инструмента открывает возможности для дизайна учебных материалов и разработки электронных курсов. iSpring Suite — конструктор онлайн-курсов, видеолекций, т
15.07.2022 Merlion объявила о начале сотрудничества с iSpring

Merlion начала сотрудничество с iSpring, отечественным разработчиком решений для корпоративного онлайн-обучения. Основные продукты iSpring – это портал дистанционного обучения (iSpring Learn) и конструктор курсо
14.05.2020 Продавцов Xiaomi в России будут обучать дистанционно на платформе iSpring

«Смарт оранж», официальный представитель и дистрибьютор бренда Xiaomi в России и СНГ, запускает программу онлайн-обучения сотрудников розничной сети и интернет-магазина mi-shop.com на платформе iSpring. Розничная сеть компании насчитывает более 60 точек от Калининграда до Владивостока. Всего в штате розничного представителя Xiaomi более 300 сотрудников. Компания планирует обучать онла
06.09.2019 iSpring поможет Gett в обучении сотрудников

Агрегатор такси Gett подписал контракт с iSpring – производителем инструментов дистанционного обучения. Преимущества дистанционного обучения компания Gett оценила давно, используя несколько разрозненных решений. Однако со временем пот
12.07.2019 iSpring интегрировал сервис вебинаров Zoom в свою обучающую платформу

ng, разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявил о выпуске интеграции СДО iSpring Learn с одним из самых популярных сервисов вебинаров – Zoom Meetings. Пользователи си
11.03.2019 Российское ПО для создания курсов дистанционного обучения вошло в топ20 лучших

iSpring, ИТ-компания из Йошкар-Олы, объявила о том, что ее разработка iSpring Suite вошла в топ20 лучших инструментов для создания курсов дистанционного обучения по версии Training Industry. Training Industry – один из самых авторитетных и крупных международных п
03.03.2017 Редактор iSpring Suite 8.7 ускорит создание электронных курсов

Компания iSpring, международный разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявила о выходе новой версии своей продуктовой линейки. Во флагманский продукт, редактор курсов iSprin
18.11.2016 Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5

Компания iSpring, разработчик инструментов онлайн-обучения, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта iSpring Suite 8.5. В решении реализована поддержка новейшего стандарта моби
01.03.2016 В СДО iSpring Onlinе появилась функция создания программ обучения

С 1 марта в СДО iSpring Onlinе стала доступна новая функция — создание программ обучения. Теперь система позволяет объединять уроки или отдельные материалы в составные курсы, сообщили CNews в компании iSpri
08.02.2016 iSpring предлагает коллекцию шаблонов eLearning Brothers для разработки материалов e-learning

Российская компания iSpring и американская компания eLearning Brothers заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере e-learning. iSpring стала первой и на настоящий момент единственной россий
02.02.2016 iSpring выпустила бизнес-версию облачного сервиса для e-learning

Компания iSpring, разработчик программ для дистанционного образования (e-learning), представила новую многопользовательскую версию облачного сервиса — iSpring Cloud Business. Сервис предназначен

15.12.2015 iSpring выпустил новое Android-приложение для мобильного обучения

Компания iSpring, разработчик программ для дистанционного образования (e-Learning) со штаб-квартирой в
19.10.2015 Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe

Расширенные возможности для e-learningРоссийская компания iSpring Solutions из Йошкар-Олы объявила о старте мировых продаж новой версии своего професси
12.01.2011 Российские продукты iSpring приходят на российский рынок дистанционного образования

Компания iSpring Solutions, разработчик профессионального программного обеспечения для создания Flash-

Публикаций - 59, упоминаний - 112

iSpring Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

8213 6
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Adobe Systems 1549 3
Articulate 3 3
Philips 2053 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
1С Mirapolis - Мираполис 22 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Эквио - e.Queo 8 3
Yandex - Яндекс 7340 3
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Edstein - Эдштейн 7 3
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Huawei 3933 2
МегаФон 8805 2
Sony 6544 2
Ростелеком 9701 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
CD2 Learning 1 1
gomo Learning 1 1
Smart Orange - Смарт Оранж 10 1
Google LLC 11775 1
Dell EMC 5027 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
HP Inc. 5685 1
AT&T Inc 1679 1
Blackboard 17 1
Merlion - Мерлион 793 1
Т1 Иннотех 178 1
Directum - Директум 1090 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Red Hat 1305 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ИнформТренд 3 1
Microsoft Corporation 24625 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
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Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
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Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Bayer AG - Байер 83 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 2
Gett 81 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Boeing 1009 1
Ренессанс Страхование 160 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Starbucks 88 1
Nike 185 1
L’Oreal 57 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Qatar Airways - Авиакомпания 9 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 94 1
Soros Fund Management - Soros Private Equity - Open Society Foundations - Открытое общество Фонды - Open Society Institute - Открытое общество Институт - фонды Сороса 37 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Котофей 4 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
X5 Group - Чижик 38 1
Альфа-Капитал УК 102 1
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Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 3
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Linux OS 9937 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 2
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Apple iPad 3860 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
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Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 10 1
Microsoft Windows 15657 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
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iSpring Market 1 1
iSpring Space 1 1
iSpring Content Library 1 1
iSpring QuizMaker 1 1
iSpring Presenter 1 1
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Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Red Hat OpenShift 132 1
Галкина Татьяна 44 22
Усков Юрий 6 6
Красильникова Малика 5 5
Захарян Артур 9 3
Вагин Алексей 6 3
Усков Вячеслав 2 2
Дьяков Кирилл 4 2
Махлин Дмитрий 95 2
Хадина Марина 18 2
Мигунов Алексей 1 1
Красильников Сергей 4 1
Плумер Сергей 1 1
Гулин Вячеслав 1 1
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Пермяков Артем 17 1
Степанюк Михаил 68 1
Иванов Илья 8 1
Смоленцева Тоня 1 1
Привалов Андрей 1 1
Солохин Михаил 3 1
Абашкина Елена 2 1
Лимаренко Евгений 4 1
Кузеванов Дмитрий 17 1
Баснер Ольга 1 1
Сюртуков Игорь 1 1
Ямалеева Лилия 1 1
Наумов Владимир 17 1
Сургунд Роман 5 1
Педченко Сергей 3 1
Козерод Сергей 38 1
Ярыш Валерия 1 1
Горбачевский Никита 9 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Исаев Николай 2 1
Сартаков Михаил 2 1
Аверина Ксения 1 1
Грищишен Максим 3 1
Трошин Валерий 1 1
Горбунов Сергей 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 39
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Узбекистан - Республика 1726 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 2
Польша - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Канада 4881 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Александрия 44 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Япония 13282 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Ближний Восток 2943 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21767 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 29
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