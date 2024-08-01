iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring

iSpring добавила субтитры в конструктор курсов iSpring Suite Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструктор курсо

В iSpring Learn появилась база знаний Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, запустила новый модуль «База

Институт iSpring получил инвестиции в размере 1,3 млрд рублей Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, основала частный ИТ-вуз ново

На платформе iSpring появились пульс-опросы для сбора обратной связи от сотрудников На платформе онлайн-обучения iSpring Learn запущена система сбора обратной связи «Пульс-опросы iSpring». Новый инст

Институт iSpring получил государственную аккредитацию образовательной программы Первой аккредитованной государством специальностью в институте iSpring стала «Программная инженерия». На ней готовят инженеров-программистов с лидерским пот

Институт iSpring запустил программу партнёрства с ИТ-компаниями Институт iSpring, ИТ-вуз нового поколения, созданный российским предпринимателем Юрием Усковым, объяви

Институт iSpring выявил 5 качеств лучших ИТ-студентов Институт iSpring, ИТ-вуз нового поколения, провел исследование личных качеств студентов и составил пси

Институт iSpring будет готовить учителей для экономики знаний Институт iSpring открыл кафедру цифровых компетенций в образовании, где будет готовить студентов, выпу

iSpring поможет крупному бизнесу запустить корпоративное обучение сотрудников Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, усиливает enterprise-направл

iSpring будет готовить владельцев продуктов для EdTech Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, запускает обучение профессии

Платформа iSpring Learn интегрирована с системой для рекрутмента E-Staff Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, интегрировала LMS платформу

iSpring добавила новый инструмент в конструктор курсов iSpring Suite Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструктор курсо

iSpring обновила программу сертификации для специалистов по онлайн-обучению Компания iSpring запустила обновленную программу сертификацию по инструментам iSpring. Она помо

Банк Узбекистана «Ипак Йули» организовал обучение персонала с помощью платформы iSpring Компания iSpring помогла запустить дистанционное обучение в банке Узбекистана «Ипак Йули». Обязательны

iSpring помогла TravelLine поставить внутреннее обучение на «конвейер» Используя библиотеку курсов и платформу дистанционного обучения iSpring, компания TravelLine смогла запустить потоковое создание обучающих курсов и увеличить

iSpring помогла запустить онлайн-обучение в компании «Котофей» Компания «Котофей» реализовала проект по внедрению платформы iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Решение позволило повысить обучаемост

Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение Компания Tutu внедрила платформу iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Это позволило оптимизировать работу т

iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения е время. Причем проходят курсы как в будни, так и в выходные дни. К таким выводам пришли в компании iSpring, проанализировав поведение пользователей мобильного приложения iSpring Learn.

Платформа iSpring Learn интегрирована с системой ProctorEdu Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, и ProctorEdu, разработчик си

На платформе iSpring Learn стало доступно полевое обучение Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила новый модуль для п

iSpring выпустила обновления для iSpring Learn и iSpring TalkMaster Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила сразу несколько об

В конструкторах онлайн-курсов iSpring Suite и iSpring Page появилась возможность создания портфолио Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструкторы онла

iSpring помогает Дальневосточному банку обучать сотрудников Дальневосточный банк запустил корпоративное обучение персонала на платформе iSpring. Разработка собственных курсов позволила компании в два раза сократить срок адаптации

В конструкторе курсов iSpring Page появился интеллектуальный помощник iSpring AI Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, внедрила в облачный конструк

65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала Аналитики Академии iSpring в ходе исследования тенденций в корпоративном онлайн-обучении в России выяснили, что

В конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite Max появилась возможность создавать персонажей Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, обновила конструктор онлайн-

iSpring представила новую версию конструктора курсов iSpring Suite iSpring представила новую версию конструктора курсов — iSpring Suite 11. Новая версия инструмента открывает возможности для дизайна учебных материалов и разработки электронных курсов. iSpring Suite — конструктор онлайн-курсов, видеолекций, т

Merlion объявила о начале сотрудничества с iSpring Merlion начала сотрудничество с iSpring, отечественным разработчиком решений для корпоративного онлайн-обучения. Основные продукты iSpring – это портал дистанционного обучения (iSpring Learn) и конструктор курсо

Продавцов Xiaomi в России будут обучать дистанционно на платформе iSpring «Смарт оранж», официальный представитель и дистрибьютор бренда Xiaomi в России и СНГ, запускает программу онлайн-обучения сотрудников розничной сети и интернет-магазина mi-shop.com на платформе iSpring. Розничная сеть компании насчитывает более 60 точек от Калининграда до Владивостока. Всего в штате розничного представителя Xiaomi более 300 сотрудников. Компания планирует обучать онла

iSpring поможет Gett в обучении сотрудников Агрегатор такси Gett подписал контракт с iSpring – производителем инструментов дистанционного обучения. Преимущества дистанционного обучения компания Gett оценила давно, используя несколько разрозненных решений. Однако со временем пот

iSpring интегрировал сервис вебинаров Zoom в свою обучающую платформу ng, разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявил о выпуске интеграции СДО iSpring Learn с одним из самых популярных сервисов вебинаров – Zoom Meetings. Пользователи си

Российское ПО для создания курсов дистанционного обучения вошло в топ20 лучших iSpring, ИТ-компания из Йошкар-Олы, объявила о том, что ее разработка iSpring Suite вошла в топ20 лучших инструментов для создания курсов дистанционного обучения по версии Training Industry. Training Industry – один из самых авторитетных и крупных международных п

Редактор iSpring Suite 8.7 ускорит создание электронных курсов Компания iSpring, международный разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявила о выходе новой версии своей продуктовой линейки. Во флагманский продукт, редактор курсов iSprin

Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5 Компания iSpring, разработчик инструментов онлайн-обучения, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта iSpring Suite 8.5. В решении реализована поддержка новейшего стандарта моби

В СДО iSpring Onlinе появилась функция создания программ обучения С 1 марта в СДО iSpring Onlinе стала доступна новая функция — создание программ обучения. Теперь система позволяет объединять уроки или отдельные материалы в составные курсы, сообщили CNews в компании iSpri

iSpring предлагает коллекцию шаблонов eLearning Brothers для разработки материалов e-learning Российская компания iSpring и американская компания eLearning Brothers заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере e-learning. iSpring стала первой и на настоящий момент единственной россий

iSpring выпустила бизнес-версию облачного сервиса для e-learning Компания iSpring, разработчик программ для дистанционного образования (e-learning), представила новую многопользовательскую версию облачного сервиса — iSpring Cloud Business. Сервис предназначен

iSpring выпустил новое Android-приложение для мобильного обучения Компания iSpring, разработчик программ для дистанционного образования (e-Learning) со штаб-квартирой в

Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe Расширенные возможности для e-learningРоссийская компания iSpring Solutions из Йошкар-Олы объявила о старте мировых продаж новой версии своего професси