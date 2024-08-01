iSpring Solutions Академия Айспринг Институт iSpring
iSpring — разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Оле, Россия.
|01.08.2024
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iSpring добавила субтитры в конструктор курсов iSpring Suite
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструктор курсо
|31.07.2024
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В iSpring Learn появилась база знаний
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, запустила новый модуль «База
|29.07.2024
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Институт iSpring получил инвестиции в размере 1,3 млрд рублей
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, основала частный ИТ-вуз ново
|15.07.2024
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На платформе iSpring появились пульс-опросы для сбора обратной связи от сотрудников
На платформе онлайн-обучения iSpring Learn запущена система сбора обратной связи «Пульс-опросы iSpring». Новый инст
|12.07.2024
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Институт iSpring получил государственную аккредитацию образовательной программы
Первой аккредитованной государством специальностью в институте iSpring стала «Программная инженерия». На ней готовят инженеров-программистов с лидерским пот
|04.07.2024
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Институт iSpring запустил программу партнёрства с ИТ-компаниями
Институт iSpring, ИТ-вуз нового поколения, созданный российским предпринимателем Юрием Усковым, объяви
|01.07.2024
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Институт iSpring выявил 5 качеств лучших ИТ-студентов
Институт iSpring, ИТ-вуз нового поколения, провел исследование личных качеств студентов и составил пси
|24.05.2024
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Институт iSpring будет готовить учителей для экономики знаний
Институт iSpring открыл кафедру цифровых компетенций в образовании, где будет готовить студентов, выпу
|20.03.2024
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iSpring поможет крупному бизнесу запустить корпоративное обучение сотрудников
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, усиливает enterprise-направл
|08.02.2024
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iSpring будет готовить владельцев продуктов для EdTech
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, запускает обучение профессии
|17.01.2024
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Платформа iSpring Learn интегрирована с системой для рекрутмента E-Staff
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, интегрировала LMS платформу
|22.12.2023
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iSpring добавила новый инструмент в конструктор курсов iSpring Suite
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструктор курсо
|19.12.2023
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iSpring обновила программу сертификации для специалистов по онлайн-обучению
Компания iSpring запустила обновленную программу сертификацию по инструментам iSpring. Она помо
|15.12.2023
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Банк Узбекистана «Ипак Йули» организовал обучение персонала с помощью платформы iSpring
Компания iSpring помогла запустить дистанционное обучение в банке Узбекистана «Ипак Йули». Обязательны
|20.11.2023
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iSpring помогла TravelLine поставить внутреннее обучение на «конвейер»
Используя библиотеку курсов и платформу дистанционного обучения iSpring, компания TravelLine смогла запустить потоковое создание обучающих курсов и увеличить
|16.11.2023
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iSpring помогла запустить онлайн-обучение в компании «Котофей»
Компания «Котофей» реализовала проект по внедрению платформы iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Решение позволило повысить обучаемост
|26.10.2023
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Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение
Компания Tutu внедрила платформу iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Это позволило оптимизировать работу т
|24.10.2023
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iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения
е время. Причем проходят курсы как в будни, так и в выходные дни. К таким выводам пришли в компании iSpring, проанализировав поведение пользователей мобильного приложения iSpring Learn.
|29.09.2023
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Платформа iSpring Learn интегрирована с системой ProctorEdu
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, и ProctorEdu, разработчик си
|26.09.2023
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На платформе iSpring Learn стало доступно полевое обучение
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила новый модуль для п
|17.08.2023
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iSpring выпустила обновления для iSpring Learn и iSpring TalkMaster
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, выпустила сразу несколько об
|10.07.2023
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В конструкторах онлайн-курсов iSpring Suite и iSpring Page появилась возможность создания портфолио
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструкторы онла
|26.06.2023
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iSpring помогает Дальневосточному банку обучать сотрудников
Дальневосточный банк запустил корпоративное обучение персонала на платформе iSpring. Разработка собственных курсов позволила компании в два раза сократить срок адаптации
|20.06.2023
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В конструкторе курсов iSpring Page появился интеллектуальный помощник iSpring AI
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, внедрила в облачный конструк
|13.06.2023
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65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала
Аналитики Академии iSpring в ходе исследования тенденций в корпоративном онлайн-обучении в России выяснили, что
|05.06.2023
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В конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite Max появилась возможность создавать персонажей
Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, обновила конструктор онлайн-
|01.09.2022
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iSpring представила новую версию конструктора курсов iSpring Suite
iSpring представила новую версию конструктора курсов — iSpring Suite 11. Новая версия инструмента открывает возможности для дизайна учебных материалов и разработки электронных курсов. iSpring Suite — конструктор онлайн-курсов, видеолекций, т
|15.07.2022
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Merlion объявила о начале сотрудничества с iSpring
Merlion начала сотрудничество с iSpring, отечественным разработчиком решений для корпоративного онлайн-обучения. Основные продукты iSpring – это портал дистанционного обучения (iSpring Learn) и конструктор курсо
|14.05.2020
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Продавцов Xiaomi в России будут обучать дистанционно на платформе iSpring
«Смарт оранж», официальный представитель и дистрибьютор бренда Xiaomi в России и СНГ, запускает программу онлайн-обучения сотрудников розничной сети и интернет-магазина mi-shop.com на платформе iSpring. Розничная сеть компании насчитывает более 60 точек от Калининграда до Владивостока. Всего в штате розничного представителя Xiaomi более 300 сотрудников. Компания планирует обучать онла
|06.09.2019
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iSpring поможет Gett в обучении сотрудников
Агрегатор такси Gett подписал контракт с iSpring – производителем инструментов дистанционного обучения. Преимущества дистанционного обучения компания Gett оценила давно, используя несколько разрозненных решений. Однако со временем пот
|12.07.2019
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iSpring интегрировал сервис вебинаров Zoom в свою обучающую платформу
ng, разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявил о выпуске интеграции СДО iSpring Learn с одним из самых популярных сервисов вебинаров – Zoom Meetings. Пользователи си
|11.03.2019
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Российское ПО для создания курсов дистанционного обучения вошло в топ20 лучших
iSpring, ИТ-компания из Йошкар-Олы, объявила о том, что ее разработка iSpring Suite вошла в топ20 лучших инструментов для создания курсов дистанционного обучения по версии Training Industry. Training Industry – один из самых авторитетных и крупных международных п
|03.03.2017
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Редактор iSpring Suite 8.7 ускорит создание электронных курсов
Компания iSpring, международный разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявила о выходе новой версии своей продуктовой линейки. Во флагманский продукт, редактор курсов iSprin
|18.11.2016
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Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5
Компания iSpring, разработчик инструментов онлайн-обучения, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта iSpring Suite 8.5. В решении реализована поддержка новейшего стандарта моби
|01.03.2016
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В СДО iSpring Onlinе появилась функция создания программ обучения
С 1 марта в СДО iSpring Onlinе стала доступна новая функция — создание программ обучения. Теперь система позволяет объединять уроки или отдельные материалы в составные курсы, сообщили CNews в компании iSpri
|08.02.2016
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iSpring предлагает коллекцию шаблонов eLearning Brothers для разработки материалов e-learning
Российская компания iSpring и американская компания eLearning Brothers заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере e-learning. iSpring стала первой и на настоящий момент единственной россий
|02.02.2016
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iSpring выпустила бизнес-версию облачного сервиса для e-learning
Компания iSpring, разработчик программ для дистанционного образования (e-learning), представила новую многопользовательскую версию облачного сервиса — iSpring Cloud Business. Сервис предназначен
|15.12.2015
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iSpring выпустил новое Android-приложение для мобильного обучения
Компания iSpring, разработчик программ для дистанционного образования (e-Learning) со штаб-квартирой в
|19.10.2015
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Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe
Расширенные возможности для e-learningРоссийская компания iSpring Solutions из Йошкар-Олы объявила о старте мировых продаж новой версии своего професси
|12.01.2011
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Российские продукты iSpring приходят на российский рынок дистанционного образования
Компания iSpring Solutions, разработчик профессионального программного обеспечения для создания Flash-
iSpring Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Галкина Татьяна 44 22
|Усков Юрий 6 6
|Красильникова Малика 5 5
|Захарян Артур 9 3
|Вагин Алексей 6 3
|Усков Вячеслав 2 2
|Дьяков Кирилл 4 2
|Махлин Дмитрий 95 2
|Хадина Марина 18 2
|Мигунов Алексей 1 1
|Красильников Сергей 4 1
|Плумер Сергей 1 1
|Гулин Вячеслав 1 1
|Украинцева Евгения 6 1
|Федоров Александр 21 1
|Пермяков Артем 17 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Иванов Илья 8 1
|Смоленцева Тоня 1 1
|Привалов Андрей 1 1
|Солохин Михаил 3 1
|Абашкина Елена 2 1
|Лимаренко Евгений 4 1
|Кузеванов Дмитрий 17 1
|Баснер Ольга 1 1
|Сюртуков Игорь 1 1
|Ямалеева Лилия 1 1
|Наумов Владимир 17 1
|Сургунд Роман 5 1
|Педченко Сергей 3 1
|Козерод Сергей 38 1
|Ярыш Валерия 1 1
|Горбачевский Никита 9 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Исаев Николай 2 1
|Сартаков Михаил 2 1
|Аверина Ксения 1 1
|Грищишен Максим 3 1
|Трошин Валерий 1 1
|Горбунов Сергей 23 1
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