На платформе iSpring Learn появились групповые чаты

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, обновила мессенджер на платформе iSpring Learn. Теперь сервис позволяет создавать групповые чаты с несколькими участниками и выбирать режимы для переписки. Мессенджер доступен в платной и триальной версиях iSpring Learn.

Обновление будет в первую очередь интересно менеджерам по обучению в производственно-торговых компаниях и учебных центрах. Групповые чаты помогают пользователям платформы вместе работать над проектами, обмениваться новостями и опытом, обсуждать курсы и быстрее осваивать учебные материалы.

Создавать групповые чаты могут руководители подразделений и администраторы курсов. Создание личных чатов доступно всем сотрудникам компании.

Чаты позволяют сформировать эффективную среду обучения, повысить активность и вовлеченность сотрудников, усилить командную работу.

В мессенджере можно выбрать режимы для переписки: «Ограниченный режим» и «Все пишут всем». Первый ориентирован на учебный процесс – учащиеся могут писать куратору курса, организатору мероприятия, наблюдателю полевой оценки. Управляющий может написать нижестоящему руководителю и подчинённым, а администратор – всем, кого видит на своем портале. «Ограниченный режим» доступен во всех аккаунтах Learn.

При включенном втором режиме все пользователи могут написать любому участнику обучения. Режим «Все пишут всем» доступен по умолчанию.

При необходимости мессенджер можно отключить с сохранением истории переписки.

«Групповые чаты – это удобный канал поддержки, который стимулирует рост числа активных пользователей в iSpring Learn, взаимодействие между ними и дает неформальные возможности обучения. Новая функция будет актуальна для всех специалистов, которым важно проходить социальное обучение и регулярно обмениваться информацией с коллегами», – сказала Татьяна Галкина, директор академии iSpring.