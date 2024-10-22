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Цифровизация Бизнес-приложения
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На платформе iSpring Learn появились групповые чаты

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, обновила мессенджер на платформе iSpring Learn. Теперь сервис позволяет создавать групповые чаты с несколькими участниками и выбирать режимы для переписки. Мессенджер доступен в платной и триальной версиях iSpring Learn.

Обновление будет в первую очередь интересно менеджерам по обучению в производственно-торговых компаниях и учебных центрах. Групповые чаты помогают пользователям платформы вместе работать над проектами, обмениваться новостями и опытом, обсуждать курсы и быстрее осваивать учебные материалы.

Создавать групповые чаты могут руководители подразделений и администраторы курсов. Создание личных чатов доступно всем сотрудникам компании.

Чаты позволяют сформировать эффективную среду обучения, повысить активность и вовлеченность сотрудников, усилить командную работу.

В мессенджере можно выбрать режимы для переписки: «Ограниченный режим» и «Все пишут всем». Первый ориентирован на учебный процесс – учащиеся могут писать куратору курса, организатору мероприятия, наблюдателю полевой оценки. Управляющий может написать нижестоящему руководителю и подчинённым, а администратор – всем, кого видит на своем портале. «Ограниченный режим» доступен во всех аккаунтах Learn.

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При включенном втором режиме все пользователи могут написать любому участнику обучения. Режим «Все пишут всем» доступен по умолчанию.

При необходимости мессенджер можно отключить с сохранением истории переписки.

«Групповые чаты – это удобный канал поддержки, который стимулирует рост числа активных пользователей в iSpring Learn, взаимодействие между ними и дает неформальные возможности обучения. Новая функция будет актуальна для всех специалистов, которым важно проходить социальное обучение и регулярно обмениваться информацией с коллегами», – сказала Татьяна Галкина, директор академии iSpring.

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