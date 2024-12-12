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Индексная книга (каталог) CNews*
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Галкина Татьяна



12.12.2024 В iSpring Learn обновлен поиск по Базе знаний, добавлены траектории обучения и обратная связь по материалам 1
11.12.2024 Академия iSpring выпустила новые курсы для руководителей команд и менеджеров проектов 1
29.10.2024 Академия iSpring представляет библиотеку готовых онлайн-курсов для бизнеса 1
28.10.2024 iSpring представила свежие обновления LMS-платформы iSpring Learn 1
22.10.2024 На платформе iSpring Learn появились групповые чаты 1
01.08.2024 iSpring добавила субтитры в конструктор курсов iSpring Suite 1
31.07.2024 В iSpring Learn появилась база знаний 1
15.07.2024 На платформе iSpring появились пульс-опросы для сбора обратной связи от сотрудников 1
05.03.2024 Получить доступ к «СберБанк Онлайн» поможет выездной сервис Сбербанка 1
08.02.2024 iSpring будет готовить владельцев продуктов для EdTech 1
31.01.2024 Российский рынок HR Tech растет на фоне кадрового кризиса 1
29.01.2024 В 2023 г. клиенты совершили 21 млн операций по нефинансовым сервисам в офисах Сбербанка 1
17.01.2024 Платформа iSpring Learn интегрирована с системой для рекрутмента E-Staff 1
22.12.2023 iSpring добавила новый инструмент в конструктор курсов iSpring Suite 1
19.12.2023 iSpring обновила программу сертификации для специалистов по онлайн-обучению 1
15.12.2023 Банк Узбекистана «Ипак Йули» организовал обучение персонала с помощью платформы iSpring 1
20.11.2023 iSpring помогла TravelLine поставить внутреннее обучение на «конвейер» 1
16.11.2023 iSpring помогла запустить онлайн-обучение в компании «Котофей» 1
26.10.2023 Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение 1
24.10.2023 iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения 1
17.10.2023 «Сбер» первым в России перевел свою банкоматную сеть на собственный процессинг 1
29.09.2023 Платформа iSpring Learn интегрирована с системой ProctorEdu 1
26.09.2023 На платформе iSpring Learn стало доступно полевое обучение 1
11.09.2023 Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские 1
17.08.2023 iSpring выпустила обновления для iSpring Learn и iSpring TalkMaster 1
18.07.2023 «Сбер» зарегистрировал 4 продукта для управления банкоматами в реестре отечественного ПО Минцифры 1
10.07.2023 В конструкторах онлайн-курсов iSpring Suite и iSpring Page появилась возможность создания портфолио 1
26.06.2023 iSpring помогает Дальневосточному банку обучать сотрудников 1
20.06.2023 В конструкторе курсов iSpring Page появился интеллектуальный помощник iSpring AI 1
13.06.2023 65% работодателей не планируют увеличивать расходы на обучение персонала 1
05.06.2023 В конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite Max появилась возможность создавать персонажей 1
30.05.2023 Программное обеспечение «Сбера» InterSphere совместимо с отечественной операционной системой Astra Linux 1
16.05.2023 «Сбер» запустил аренду банкоматов 1
19.04.2023 Сбербанк отказывается от банковских карт. Создан первый в России банкомат, не умеющий работать с карточками 2
23.12.2016 «Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира 1
11.10.2016 «Лидер» отменил комиссию при отправке денежных переводов по популярным направлениям 1
11.12.2015 Акционеры платежной системы «Лидер» избрали новый совет директоров 1
19.11.2015 «Лидер» начал сотрудничать с платежной системой Турции UPT 1
30.09.2015 Услуги «Лидера» доступны во всех отделениях «Азиатско-Тихоокеанского банка» 1
01.09.2015 «Заубер Банк» подключился к платежной системе «Лидер» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Галкина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Apple Inc 12101 2
МегаФон 8805 2
Philips 2053 2
Sony 6544 2
Siemens AG - Siemens Group 2590 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
OpenAI 217 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Парус Корпорация 552 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 13 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 154 1
Huawei 3933 1
Samsung Electronics 10255 1
Xiaomi 1732 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
OKI Electric Industry 21 1
GRG Banking 6 1
БФС - Банковские и финансовые системы - АТМ маркет - BFS - Banking Financial Systems 11 1
1С Mirapolis - Мираполис 22 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Эквио - e.Queo 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 10
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 23 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 2
Bayer AG - Байер 83 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 2
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 17 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Котофей 4 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 13
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 8
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
iSpring Learn 22 13
iSpring Suite 14 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 4
Сбер InterSphere - управляющее ПО для банковских устройств 4 3
Linux OS 9937 3
Apple iOS 7809 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 3
Google Android 13994 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Apple - App Store 2890 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
iSpring Page 3 2
iSpring Pro - iSpring Professional 3 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
МТС Коммуникатор 31 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
iSpring AI 1 1
iSpring TalkMaster 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 1
iSpring Online 3 1
Datex E-Staff 10 1
VK HR Tek 31 1
Statista 229 1
Яндекс.Практикум 53 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 1
Сбер - Сберправо - юридический онлайн-сервис 7 1
Microsoft Office 3734 1
Крылова Ольга 2 1
Маленченко Юрий 58 1
Вилкул Ольга 15 1
Сивцев Илья 140 1
Ведяхин Александр 131 1
Исаев Николай 2 1
Ярыш Валерия 1 1
Войлуков Алексей 18 1
Клебанов Максим 1 1
Дьяков Кирилл 4 1
Захарян Артур 9 1
Малькова Дарья 1 1
Вагин Алексей 6 1
Юрьев Михаил 14 1
Пиндюрина Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 27
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 5
Казахстан - Республика 5526 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Африка - Африканский регион 3478 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Украина 7608 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Япония 13282 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Испания - Королевство 3706 1
Грузия 1240 1
Болгария - Республика 772 1
Нидерланды 3517 1
Румыния 728 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Таджикистан - Республика 859 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Марокко - Королевство 208 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Абхазия - Республика 168 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Кения - Республика 152 1
Гана - Республика 67 1
Камерун - Республика 55 1
Албания - Республика 88 1
Конго - Демократическая Республика 94 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 301 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 13
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
НКО - Некоммерческая организация 500 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 104 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Аренда 2416 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Made in China - Сделано в Китае 33 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
IMARC Group 3 1
FMI - Future Market Insights 5 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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