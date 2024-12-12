Галкина Татьяна
Галкина Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Крылова Ольга 2 1
|Маленченко Юрий 58 1
|Вилкул Ольга 15 1
|Сивцев Илья 140 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Исаев Николай 2 1
|Ярыш Валерия 1 1
|Войлуков Алексей 18 1
|Клебанов Максим 1 1
|Дьяков Кирилл 4 1
|Захарян Артур 9 1
|Малькова Дарья 1 1
|Вагин Алексей 6 1
|Юрьев Михаил 14 1
|Пиндюрина Ольга 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Smart Ranking - Смарт Ридинг 22 1
|IMARC Group 3 1
|FMI - Future Market Insights 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.