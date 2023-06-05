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В конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite Max появилась возможность создавать персонажей

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, обновила конструктор онлайн-курсов iSpring Suite Max. В новой версии решения добавлена возможность рисовать персонажей без участия дизайнеров и иллюстраторов. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Теперь пользователи смогут конструировать героев курсов в соответствии с фирменным стилем и брендбуком компании. Это поможет сотрудникам ассоциировать себя с такими персонажами и более эффективно проходить обучение. Кроме того, ускоряется и сам процесс создания курсов – героев можно сохранить и использовать во всех новых проектах.

Персонажи формируются как с нуля, так и на основе готовых блоков, буквально в два клика: лицо, элементы одежды, аксессуары, прическа, а также оттенок кожи легко меняются. Нарисовать героя можно не только в корпоративной форме, но и с учетом национальных и культурных особенностей бизнеса.

Все авторские рисованные персонажи попадают в персональную подборку в библиотеке контента и доступны всем сотрудникам, у которых есть подписка на iSpring Suite.

«Благодаря новой функции компаниям больше не придется использовать одинаковые стоковые изображения или заказывать их у художников. Наш конструктор расширяет возможности для творчества. Достаточно выбрать подходящий шаблон, настроить его под себя, и он будет выглядеть так, будто его нарисовал опытный иллюстратор. Помимо авторского образа, персонажи курсов могут обладать собственным характером, мотивацией или историей. Мы уверены, что такие элементы сюжета сделают онлайн-обучение более интересным и увлекательным», – сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

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iSpring Suite Max – конструктор онлайн-курсов, видеолекций, тестов и диалоговых тренажеров. Он работает на базе Power Point и не требует специальных технических знаний в освоении.

iSpring – разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентов из 172 стран решать задачи по онлайн-обучению.

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