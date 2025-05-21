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iSpring Suite


iSpring Suite  – конструктор онлайн-курсов, видеолекций, тестов и диалоговых тренажёров. Он работает на базе Power Point и не требует специальных технических знаний в освоении.

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Befree оптимизирует корпоративное обучение с помощью iSpring Learn 1
01.08.2024 iSpring добавила субтитры в конструктор курсов iSpring Suite 1
17.06.2024 Дарья Фомина, Renewal: Онлайн-платформа для микрокурсов сократила время на обучение в несколько раз 1
22.12.2023 iSpring добавила новый инструмент в конструктор курсов iSpring Suite 1
19.12.2023 iSpring обновила программу сертификации для специалистов по онлайн-обучению 2
10.07.2023 В конструкторах онлайн-курсов iSpring Suite и iSpring Page появилась возможность создания портфолио 1
05.06.2023 В конструкторе онлайн-курсов iSpring Suite Max появилась возможность создавать персонажей 2
01.09.2022 iSpring представила новую версию конструктора курсов iSpring Suite 2
15.07.2022 Merlion объявила о начале сотрудничества с iSpring 1
06.09.2019 iSpring поможет Gett в обучении сотрудников 1
12.07.2019 iSpring интегрировал сервис вебинаров Zoom в свою обучающую платформу 1
11.03.2019 Российское ПО для создания курсов дистанционного обучения вошло в топ20 лучших 1
03.03.2017 Редактор iSpring Suite 8.7 ускорит создание электронных курсов 1
18.11.2016 Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5 1
19.10.2015 Разработчики из Йошкар-Олы выпустили ПО для дистанционного обучения — конкурента Adobe 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

iSpring Suite и организации, системы, технологии, персоны:

iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 69 14
Adobe Systems 1559 3
Articulate 3 3
CD2 Learning 1 1
gomo Learning 1 1
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L’Oreal 57 1
Starbucks 89 1
Nike 188 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
Qatar Airways - Авиакомпания 9 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3328 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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