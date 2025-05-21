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iSpring Suite
iSpring Suite – конструктор онлайн-курсов, видеолекций, тестов и диалоговых тренажёров. Он работает на базе Power Point и не требует специальных технических знаний в освоении.
УПОМИНАНИЯ
iSpring Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 69 14
|Adobe Systems 1559 3
|Articulate 3 3
|CD2 Learning 1 1
|gomo Learning 1 1
|Google LLC 11939 1
|Philips 2064 1
|Dell EMC 5051 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
|HP Inc. 5715 1
|AT&T Inc 1683 1
|Siemens AG - Siemens Group 2602 1
|Merlion - Мерлион 840 1
|Exact Software 14 1
|Trivantis 1 1
|Галкина Татьяна 45 5
|Усков Вячеслав 2 2
|Усков Юрий 14 2
|Красильников Сергей 4 1
|Степанюк Михаил 70 1
|Иванов Илья 9 1
|Смоленцева Тоня 1 1
|Фомина Дарья 1 1
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