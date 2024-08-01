iSpring добавила субтитры в конструктор курсов iSpring Suite

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, добавила в конструктор курсов iSpring Suite субтитры к аудио и видео. Новая функция позволяет обеспечивать доступность веб-контента для людей с нарушениями слуха и облегчает обучение на иностранных языках. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Ранее авторы курсов добавляли субтитры через заметки в PowerPoint, что было не совсем удобно: много текста на одном слайде и отсутствие синхронизации со звуком. Теперь субтитры можно быстро сгенерировать автоматически или добавить вручную, а обучающимся легко их читать, так как текст синхронизирован со звуком. Это делает создание и восприятие учебных материалов намного проще.

Кроме того, новая функция субтитров помогает курсам соответствовать стандартам Руководства по доступности веб-контента WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Авторы курсов могут быть уверены, что они соблюдают законы о доступности цифровых продуктов и делают свои материалы подходящими для широкой аудитории, включая людей с ограниченными возможностями.

«Контент, отвечающий запросу пользователей – важная составляющая успешного обучения. Теперь в iSpring Suite можно создавать учебные материалы, доступные для всех, независимо от физических возможностей или языковых барьеров. Субтитры облегчают обучение на иностранных языках, что расширяет возможности и повышает инклюзивность онлайн-курсов», – отметила Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».