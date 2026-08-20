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W3C WAI Web Accessibility Initiative W3C WCAG Web Content Accessibility Guidelines

W3C - WAI - Web Accessibility Initiative - W3C WCAG - Web Content Accessibility Guidelines

Руководство разрабатывается в рамках Инициативы по обеспечению доступности (Web Accessibility Initiative, WAI) и содержит рекомендации по обеспечению доступности веб-контента для интернет-пользователей с ограниченными возможностями. WCAG – единственный международный стандарт в этой области, признаваемый и поддерживаемый ведущими веб-разработчиками, на основе которого было создано множество национальных стандартов и нормативов веб-доступности.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.08.2026 «Яндекс Трекер» стал доступен незрячим и слабовидящим пользователям 1
01.08.2024 iSpring добавила субтитры в конструктор курсов iSpring Suite 2
18.12.2023 Только треть российских онлайн-платформ доступны для людей с нарушением зрения и моторики 1
21.11.2023 Инклюзивный интернет: что такое веб-доступность и как ее повысить 2
08.09.2022 Как незрячие тестировщики помогают делать портал mos.ru удобным 1
01.03.2022 Московский портал mos.ru адаптируют для незрячих и слабовидящих людей 1
23.12.2020 Синтез речи группы ЦРТ стал новой моделью потребления контента на медиаресурсах 1
13.03.2017 92% госсайтов США медленны и небезопасны 1
04.04.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2016 года 1
13.02.2015 В России запущен интернет-кинотеатр для незрячих 2
10.10.2013 Вышла новая версия «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации» 1
21.05.2013 Новый сайт правительства России. ПОДРОБНОСТИ 2
24.06.2010 Управление контентом: ЭДО переходит на платформу MS Office 2010 1
04.03.2010 MS SharePoint 2010: что стало лучше? 1
23.10.2008 30-31 октября пройдет конференция User Experience 2008 1
13.10.2008 29 октября в Москве стартует конференция по юзабилити User Experience Russia 2008 1
06.10.2008 В Москве пройдет конференция по юзабилити User Experience Russia 2008 1
29.05.2006 Интернет должен стать доступнее инвалидам 1
18.08.2005 IBM сделает браузер FireFox доступнее для людей с ограниченными возможностями 1
10.02.2000 Правительство США рассмотрит вопрос оборудования веб-сайтов специальными возможностями для доступа инвалидов 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

W3C и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25793 4
Adobe Systems 1599 3
Yandex - Яндекс 9254 2
9611 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
1С-Битрикс - Bitrix 676 2
Google LLC 12718 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
Лаборатория Артема Геллера 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3349 1
МегаФон 10780 1
Amazon Inc - Amazon.com 3284 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15811 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9702 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1481 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Directum - Директум 1271 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 490 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1581 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1006 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 100 1
Qualys 73 1
Verisign 362 1
Mozilla Foundation 208 1
Tobii Technology 23 1
SPB Software 60 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2435 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 2
Теплица социальных технологий 5 1
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2098 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1322 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1529 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1062 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 574 1
Альфа-Банк 1981 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 194 1
X5 Group - Перекрёсток 641 1
ВкусВилл - Избёнка 217 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 344 1
ПСБ - Промсвязьбанк 964 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1929 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 93 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Пространство равных возможностей АНО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13912 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6562 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2076 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
Минцифры РФ - РИФТИ - Российский инвестиционный фонд технологий и инноваций 8 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1545 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5438 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4959 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 555 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 360 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 744 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 524 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10027 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6335 4
Контрастность 3046 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1730 3
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 498 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54068 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13995 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12981 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3644 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2483 2
Управляемость - Manageability 2294 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3245 2
Web 2.0 - Веб 2.0 400 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5235 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26870 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1906 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17005 2
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1978 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4415 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8527 2
Wiki - Вики - режим Википедии 286 2
Визуальный редактор - WYSIWYG - what you see is what you get - что видишь, то и получаешь 125 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9539 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 2
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 111 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 651 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 616 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6499 1
Электронный документ - Electronic document 1585 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3281 1
Web development - Веб-разработка 313 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 115 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 97 1
Web design - Adaptive design - Адаптивный дизайн 40 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1048 1
Mozilla Firefox - браузер 1954 3
Microsoft Office 4180 2
Microsoft Windows 16915 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 861 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Microsoft Visio - MS Visio 194 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 810 2
Microsoft Ribbon - тип интерфейса в GUI-приложениях 23 2
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 26 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 1
Google Chrome - браузер 1707 1
Google Android 15275 1
Apple iOS 8599 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3562 1
Apple macOS 2430 1
Apple - App Store 3118 1
Microsoft Windows XP 2432 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2038 1
JavaScript - JS - язык программирования 1427 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1296 1
Apple Safari - браузер 899 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 518 1
Apple iPhone 6 4861 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 557 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 34 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 912 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 22 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Купибилет - Kupibilet 34 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
iSpring Suite 18 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 116 1
Яндекс.Практикум 82 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 93 1
Microsoft Power Pivot 53 1
Stepik.org - образовательный портал 18 1
Vollmer Andreas - Вольмер Андреас 3 3
Христофор Алекс 2 2
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 2
Якимчук Сергей 30 2
Сатин Дмитрий 24 2
Володин Алексей 3 1
Brewer Judy - Бревер Джуди 1 1
Сучков Антон 2 1
Юрченко Юлия 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Сергунина Наталья 375 1
Коробкина Оксана 15 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Рыжиков Сергей 112 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Безбородов Александр 7 1
Курьянов Сергей 162 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Мартынова Елена 90 1
Бочарова Елена 14 1
Галкина Татьяна 50 1
Червяков Евгений 7 1
Галимов Максим 33 1
Рахманов Виктор 7 1
Машьянов Илья 1 1
Цуанг Анна 1 1
Горелик Александр 1 1
Манин Илья 1 1
Вачадзе Давид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166647 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47676 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54808 3
Земля - планета Солнечной системы 10879 2
Германия - Гессен - Висбаден 4 1
Япония 13813 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3139 1
Италия - Итальянская Республика 4511 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2858 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 427 1
Испания - Королевство 3842 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 828 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1412 1
Россия - ПФО - Пензенская область 643 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1059 1
США - Колумбия - Вашингтон 1491 1
Россия - ДФО - Амурская область 957 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1084 1
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33843 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10390 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10904 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53594 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3034 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7564 2
Здравоохранение - Реабилитация 454 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 740 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4617 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5633 1
Энергетика - Energy - Energetically 5879 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6782 1
Паспорт - Паспортные данные 2859 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8858 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3367 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 85 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11360 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1582 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5888 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1169 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7845 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3792 1
НКО - Некоммерческая организация 637 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21730 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27355 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1380 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2683 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 837 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1001 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1540 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1231 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 56 1
U.S. FISMA - Federal Information Security Management Act - Федеральный закон США по управлению информационной безопасностью 6 1
Английский язык 7040 1
Ergonomics - Эргономика 1756 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 796 1
РИА Новости 1035 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 204 1
VK - Skillbox - Скилбокс 147 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Открытое образование 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2670 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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