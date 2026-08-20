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W3C WAI Web Accessibility Initiative W3C WCAG Web Content Accessibility Guidelines
Руководство разрабатывается в рамках Инициативы по обеспечению доступности (Web Accessibility Initiative, WAI) и содержит рекомендации по обеспечению доступности веб-контента для интернет-пользователей с ограниченными возможностями. WCAG – единственный международный стандарт в этой области, признаваемый и поддерживаемый ведущими веб-разработчиками, на основе которого было создано множество национальных стандартов и нормативов веб-доступности.
СОБЫТИЯ
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W3C и организации, системы, технологии, персоны:
|РИА Новости 1035 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 204 1
|VK - Skillbox - Скилбокс 147 1
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