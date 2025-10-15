«Мебель братьев Баженовых» повысила уровень обученности партнеров до 72% с помощью платформы iSpring Learn

Компания «Мебель братьев Баженовых», один из лидеров российского рынка производителей мягкой мебели, реализовала масштабный проект по созданию корпоративного университета для своей дилерской сети с использованием LMS iSpring Learn. Сегодня в системе обучаются сотрудники более 140 салонов в России и странах ближнего зарубежья, а средний уровень обученности партнеров достиг 72%. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Бренд «Мебель братьев Баженовых» развивает дилерскую сеть, оказывая партнерам комплексную поддержку — от организации бизнес-процессов до обучения сотрудников. В прошлом оно велось очно, материалы хранились в разных источниках, а часть информации о продуктах передавалась через менеджеров сопровождения.

Чтобы централизовать и масштабировать образовательный процесс, было решено внедрить LMS-систему, которая позволит систематизировать все учебные материалы, обеспечить адаптацию сотрудников партнерских салонов, поможет контролировать уровень обучения и его влияние на результаты продаж.

Команда изучила различные платформы для онлайн-обучения, представленные на российском рынке, и выбрала iSpring Learn. Плюсами решения стали понятный интерфейс, минимальные настройки под задачи бизнеса и возможность запустить обучение в короткие сроки.

Процесс внедрения iSpring Learn проходил в несколько этапов. Сначала специалисты по обучению определили минимальный набор курсов и материалов. Далее систему протестировали в работе офисные сотрудники компании, и уже после этого к обучению подключились партнеры. Внедрение платформы и запуск первых 40 курсов заняли всего три недели.

Сегодня корпоративный университет компании объединяет сотрудников всех дилерских салонов «Мебель братьев Баженовых», обеспечивая дистанционное обучение и хранение актуальных учебных материалов. Благодаря использованию iSpring Learn, средний уровень обученности партнеров достиг 72%, адаптация новых работников составляет две-три недели, а доля ошибок при работе с заказами и рекламациями заметно снизилась.

«Качественное обучение партнеров — стратегическое преимущество для нашей компании. На переговорах с потенциальными дилерами корпоративный университет становится весомым аргументом в пользу сотрудничества. Мы предлагаем обучение по продукту, продажам, маркетингу, дизайну и управленческим компетенциям, ориентируясь на развитие каждого участника сети. Это помогает дилерам интегрироваться в бизнес быстрее и успешнее», — сказал Андрей Дуняшев, руководитель отдела обучения и развития «Мебели братьев Баженовых».

В корпоративном университете насчитывается более 500 учебных материалов, а средняя оценка курсов от пользователей составляет 4,9 из 5. Для создания контента используется связка решений iSpring Learn и iSpring Suite, что позволяет создавать интерактивные и разнообразные материалы. Видеолекции, лонгриды и электронные курсы разрабатываются с участием продакт-менеджеров, руководителей отделов и специалистов фабрики. Материалы регулярно обновляются с учетом изменений продуктовой линейки и запросов партнеров.

Для оценки знаний сотрудников дилерских салонов компания проводит аттестации с возможностью участвовать в конкурсах с ценными призами. Такой подход мотивирует персонал внимательнее проходить курсы и напрямую отражается на качестве клиентского сервиса и эффективности бизнеса.

В планах компании — увеличить средний уровень обученности партнеров до 80%, запустить базовый курс по управленческим навыкам для администраторов и собственников салонов, внедрить обучение по гибким навыкам. В дальнейшем фабрика намерена открыть в рамках корпоративного университета школу дизайна с привлечением экспертов, что дополнительно укрепит позиции бренда среди партнеров и обеспечит стабильный рост дилерской сети.

«Пример компании “Мебель братьев Баженовых” показывает, как грамотно выстроенная образовательная экосистема становится ключевым конкурентным преимуществом на рынке. С помощью iSpring Learn вы не просто запускаете образовательные курсы, но и отслеживаете, как обучение влияет на качество обслуживания и бизнес-показатели», — отметила Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.