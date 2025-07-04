Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бергер Екатерина
УПОМИНАНИЯ
Бергер Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 10 1
|Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 74 1
|iSpring Learn 27 3
|Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 213 1
|iSpring Suite 15 1
|Microsoft Teams - MS Teams 587 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 548 1
|NVision Барьер 687 1
|Эрперт Алексей 2 1
|Орлова Оксана 1 1
|Огурцова Елена 1 1
|Кондаков Сергей 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.