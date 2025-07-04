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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бергер Екатерина


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Корпоративное обучение в 2025 году: скорость, адаптация и разумное использование ИИ 1
21.05.2025 Befree оптимизирует корпоративное обучение с помощью iSpring Learn 1
19.05.2025 Sibedge внедрила iSpring Learn для систематизации корпоративного обучения 1
17.04.2025 Tom Tailor улучшил бизнес-показатели с помощью платформы iSpring Learn 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бергер Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 73 4
8593 1
Sibedge - Сибэдж 7 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 10 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 74 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 256 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3304 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1918 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5442 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4556 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 529 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 312 1
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4299 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7220 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1301 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 229 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10881 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3033 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25178 1
Оцифровка - Digitization 4763 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11751 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7682 1
iSpring Learn 27 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 213 1
iSpring Suite 15 1
Microsoft Teams - MS Teams 587 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 548 1
NVision Барьер 687 1
Эрперт Алексей 2 1
Орлова Оксана 1 1
Огурцова Елена 1 1
Кондаков Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2377 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1268 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8049 1
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 15 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3364 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 455 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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