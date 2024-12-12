Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

iSpring Learn


iSpring Learn – платформа для дистанционного обучения сотрудников, онлайн-тестирования и вебинаров, помогающая автоматизировать обучение в компании.

 


12.12.2024 В iSpring Learn обновлен поиск по Базе знаний, добавлены траектории обучения и обратная связь по материалам 2
11.12.2024 Академия iSpring выпустила новые курсы для руководителей команд и менеджеров проектов 2
29.10.2024 Академия iSpring представляет библиотеку готовых онлайн-курсов для бизнеса 1
28.10.2024 iSpring представила свежие обновления LMS-платформы iSpring Learn 1
22.10.2024 На платформе iSpring Learn появились групповые чаты 1
31.07.2024 В iSpring Learn появилась база знаний 1
15.07.2024 На платформе iSpring появились пульс-опросы для сбора обратной связи от сотрудников 1
17.06.2024 Дарья Фомина, Renewal: Онлайн-платформа для микрокурсов сократила время на обучение в несколько раз 2
17.01.2024 Платформа iSpring Learn интегрирована с системой для рекрутмента E-Staff 1
22.12.2023 iSpring добавила новый инструмент в конструктор курсов iSpring Suite 1
19.12.2023 iSpring обновила программу сертификации для специалистов по онлайн-обучению 2
15.12.2023 Банк Узбекистана «Ипак Йули» организовал обучение персонала с помощью платформы iSpring 1
20.11.2023 iSpring помогла TravelLine поставить внутреннее обучение на «конвейер» 1
24.10.2023 iSpring выяснила предпочтения пользователей мобильных приложений для онлайн-обучения 1
29.09.2023 Платформа iSpring Learn интегрирована с системой ProctorEdu 2
26.09.2023 На платформе iSpring Learn стало доступно полевое обучение 1
17.08.2023 iSpring выпустила обновления для iSpring Learn и iSpring TalkMaster 1
15.07.2022 Merlion объявила о начале сотрудничества с iSpring 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 1
06.09.2019 iSpring поможет Gett в обучении сотрудников 1
12.07.2019 iSpring интегрировал сервис вебинаров Zoom в свою обучающую платформу 1
15.12.2015 iSpring выпустил новое Android-приложение для мобильного обучения 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

iSpring Learn и организации, системы, технологии, персоны:

iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 2
Adobe Systems 1549 2
KPMG 256 1
Мегаплан 76 1
Stafory - Стафори 16 1
Articulate 3 1
Merlion - Мерлион 793 1
Huawei 3933 1
Samsung Electronics 10255 1
Apple Inc 12101 1
Xiaomi 1732 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
МегаФон 8806 1
Philips 2053 1
Sony 6544 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Gett 81 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Hyundai Mobis 10 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Рекадро - российское кадровое агентство 2 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Hyundai Motor Company 383 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Альфа-Капитал УК 102 1
Bayer AG - Байер 83 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10077 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
Google Android устройства-девайсы 720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Речевые технологии - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 284 1
Микрофон - Microphone 2501 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1484 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 489 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
iSpring Suite 14 6
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Linux OS 9937 1
Stafory - робот Вера 330 1
Microsoft Windows 15657 1
iSpring Market 1 1
iSpring Page 3 1
iSpring Space 1 1
iSpring Content Library 1 1
iSpring Online 3 1
iSpring TalkMaster 3 1
Apple - App Store 2890 1
iSpring Pro - iSpring Professional 3 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Datex E-Staff 10 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Outlook 1390 1
Галкина Татьяна 44 13
Красильников Сергей 4 1
Усков Вячеслав 2 1
Усков Юрий 6 1
Степанюк Михаил 68 1
Смоленцева Тоня 1 1
Малькова Дарья 1 1
Жуков Сергей 38 1
Фомина Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 11
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 210 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3098 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2957 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Ближний Восток 2943 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 261 1
Казахстан - Республика 5526 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
Long read - Long-form journalism - Лонгрид 13 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 150 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Английский язык 6634 1
Экзамены 428 1
Образование в России 2191 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Grand View Research 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Customer Sales & Service World Awards 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще