iSpring Learn
iSpring Learn – платформа для дистанционного обучения сотрудников, онлайн-тестирования и вебинаров, помогающая автоматизировать обучение в компании.
iSpring Learn и организации, системы, технологии, персоны:
|iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 18
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 2
|Adobe Systems 1549 2
|KPMG 256 1
|Мегаплан 76 1
|Stafory - Стафори 16 1
|Articulate 3 1
|Merlion - Мерлион 793 1
|Huawei 3933 1
|Samsung Electronics 10255 1
|Apple Inc 12101 1
|Xiaomi 1732 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
|МегаФон 8806 1
|Philips 2053 1
|Sony 6544 1
|Siemens AG - Siemens Group 2590 1
|ЦБ Узбекистан - Центральный банк Республики Узбекистан - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki - Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 5 1
|Галкина Татьяна 44 13
|Красильников Сергей 4 1
|Усков Вячеслав 2 1
|Усков Юрий 6 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Смоленцева Тоня 1 1
|Малькова Дарья 1 1
|Жуков Сергей 38 1
|Фомина Дарья 1 1
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